Última hora: tiroteo en escuela de Georgia deja heridos
Publicado el12/08/2026 a las 14:17
- Dos estudiantes heridos de bala en tiroteo
- Sospechoso bajo custodia
- Investigan causa del tiroteo
Dos estudiantes resultaron heridos de bala este miércoles durante un tiroteo ocurrido en el campus de Warner Robins High School, en Georgia.
La Oficina del Sheriff del condado de Houston confirmó el incidente y señaló que un sospechoso se encuentra bajo custodia.
Tiroteo en High School de Georgia
😲Fight in Bathroom Ends in Gun Shot at Warner Robins High School😠14 yr-old Carrying Guns to School, YIKES!
A 14-year-old suspect fled but was later apprehended. One student suffered a gunshot wound, with initial reports mistakenly indicating two injuries.
The victim was taken… pic.twitter.com/ysPOzqk6jI
— American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 12, 2026
Los estudiante heridos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, según informó un portavoz del sistema escolar del condado de Houston.
No se han informado otras lesiones relacionadas con el tiroteo.
Por qué importa: El incidente provocó una amplia respuesta de emergencia y obligó al distrito escolar a organizar una salida controlada de los estudiantes.
Autoridades aseguran el campus tras el tiroteo
Hoy miércoles, se registró un tiroteo en el instituto Warner Robins, ubicado en el condado de Houston, en el estado de Georgia, EE.UU. Durante el evento, dos estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, informaron las autoridades. pic.twitter.com/eSx206DH8R
— Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 12, 2026
Tras recibir la alerta sobre el tiroteo, agentes pertenecientes a distintas agencias acudieron al campus de Warner Robins High School.
Las autoridades confirmaron poco después que un sospechoso había sido detenido y permanecía bajo custodia, según Telemundo.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente qué habría provocado el tiroteo ocurrido dentro del campus escolar.
Tampoco se ha revelado la identidad del sospechoso detenido ni la del estudiante que resultó herido.
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Las autoridades escolares informaron que el resto de los estudiantes se encontraba a salvo dentro de sus aulas después del incidente.
La confirmación llegó mientras los equipos de emergencia y las fuerzas del orden trabajaban para controlar la situación dentro del campus.
No se reportaron otras personas heridas durante el incidente, de acuerdo con la información proporcionada hasta ahora por las autoridades.
Distrito prepara una salida controlada de estudiantes
Después de confirmar que los estudiantes permanecían seguros en sus aulas, las autoridades escolares anunciaron cómo se realizaría la salida del campus.
El distrito informó que se llevaría a cabo una salida controlada de los estudiantes tras el tiroteo.
Las familias fueron advertidas de que este procedimiento podría tomar más tiempo de lo habitual debido a las medidas implementadas después del incidente.
El sistema escolar no proporcionó otros detalles sobre cuánto tiempo podría extenderse el proceso de salida.
La medida fue anunciada después de que las autoridades aseguraran que el resto de los estudiantes se encontraba protegido dentro de sus salones.
Mientras tanto, el estudiante baleado permanecía bajo atención médica después de haber sido trasladado a un hospital.
No se proporcionaron detalles adicionales sobre su condición ni sobre el tratamiento que estaba recibiendo.
Brian Kemp agradece respuesta de equipos de emergencia
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, se pronunció sobre el tiroteo mediante un comunicado difundido después de la respuesta de las autoridades.
Kemp agradeció a los equipos de emergencia y a las fuerzas del orden que acudieron al campus tras conocerse el incidente.
“Su actuación permitió controlar rápidamente la situación y mantener a salvo a estudiantes, profesores y personal administrativo”, declaró el gobernador.
“Mientras esperamos que se conozcan más detalles, agradecemos a todos aquellos que velan por la seguridad de nuestras aulas”, agregó Kemp.
Las autoridades continúan sin revelar las circunstancias que llevaron al tiroteo en Warner Robins High School.
Tampoco se ha informado qué relación, si alguna, existe entre el estudiante herido y el sospechoso que permanece bajo custodia.
Por ahora, la información confirmada indica que un estudiante resultó baleado, fue hospitalizado y no existen reportes de otras personas lesionadas.
El caso permanece a la espera de que las autoridades proporcionen más detalles sobre lo ocurrido y las circunstancias que rodearon el tiroteo.