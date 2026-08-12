Última hora: tiroteo en escuela de Georgia deja heridos

Un tiroteo en una escuela de Georgia deja dos estudiantes heridos y a un sospechoso bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Dos estudiantes heridos de bala en tiroteo

Sospechoso bajo custodia

Investigan causa del tiroteo Dos estudiantes resultaron heridos de bala este miércoles durante un tiroteo ocurrido en el campus de Warner Robins High School, en Georgia. La Oficina del Sheriff del condado de Houston confirmó el incidente y señaló que un sospechoso se encuentra bajo custodia. Tiroteo en High School de Georgia 😲Fight in Bathroom Ends in Gun Shot at Warner Robins High School😠14 yr-old Carrying Guns to School, YIKES! A 14-year-old suspect fled but was later apprehended. One student suffered a gunshot wound, with initial reports mistakenly indicating two injuries.

The victim was taken… pic.twitter.com/ysPOzqk6jI — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 12, 2026 Los estudiante heridos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, según informó un portavoz del sistema escolar del condado de Houston. No se han informado otras lesiones relacionadas con el tiroteo. Por qué importa: El incidente provocó una amplia respuesta de emergencia y obligó al distrito escolar a organizar una salida controlada de los estudiantes.

Autoridades aseguran el campus tras el tiroteo Hoy miércoles, se registró un tiroteo en el instituto Warner Robins, ubicado en el condado de Houston, en el estado de Georgia, EE.UU. Durante el evento, dos estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, informaron las autoridades. pic.twitter.com/eSx206DH8R — Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 12, 2026 Tras recibir la alerta sobre el tiroteo, agentes pertenecientes a distintas agencias acudieron al campus de Warner Robins High School. Las autoridades confirmaron poco después que un sospechoso había sido detenido y permanecía bajo custodia, según Telemundo. Hasta el momento, no se ha informado públicamente qué habría provocado el tiroteo ocurrido dentro del campus escolar. Tampoco se ha revelado la identidad del sospechoso detenido ni la del estudiante que resultó herido. TE PUEDE INTERESAR: Trump enfrenta demanda por cobrar acceso rápido a sus mensajes en Truth Social Las autoridades escolares informaron que el resto de los estudiantes se encontraba a salvo dentro de sus aulas después del incidente. La confirmación llegó mientras los equipos de emergencia y las fuerzas del orden trabajaban para controlar la situación dentro del campus. No se reportaron otras personas heridas durante el incidente, de acuerdo con la información proporcionada hasta ahora por las autoridades.

Distrito prepara una salida controlada de estudiantes Después de confirmar que los estudiantes permanecían seguros en sus aulas, las autoridades escolares anunciaron cómo se realizaría la salida del campus. El distrito informó que se llevaría a cabo una salida controlada de los estudiantes tras el tiroteo. Las familias fueron advertidas de que este procedimiento podría tomar más tiempo de lo habitual debido a las medidas implementadas después del incidente. El sistema escolar no proporcionó otros detalles sobre cuánto tiempo podría extenderse el proceso de salida. La medida fue anunciada después de que las autoridades aseguraran que el resto de los estudiantes se encontraba protegido dentro de sus salones. Mientras tanto, el estudiante baleado permanecía bajo atención médica después de haber sido trasladado a un hospital. No se proporcionaron detalles adicionales sobre su condición ni sobre el tratamiento que estaba recibiendo.