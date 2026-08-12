Trump enfrenta demanda por cobrar acceso rápido a sus mensajes en Truth Social

Demanda contra Trump por Truth Social

Suscripción alcanza $100,000 mensuales

Alegan acceso oficial desigual

Donald Trump enfrenta una nueva batalla judicial por un servicio de Truth Social que permite a clientes institucionales pagar hasta $100,000 al mes para recibir con mayor rapidez publicaciones de cuentas influyentes, incluida la del propio presidente.

La demanda fue presentada este miércoles en un tribunal federal de Nueva York por The Intercept y Freedom of the Press Foundation, con apoyo de organizaciones vinculadas a la libertad de prensa y los derechos civiles.

Por qué importa: Los demandantes sostienen que el sistema podría crear dos velocidades para acceder a información presidencial: una para quienes pueden pagar por recibirla antes y otra para periodistas y ciudadanos que dependen del acceso habitual.

El conflicto pone bajo escrutinio la relación entre las comunicaciones oficiales de Trump y una plataforma perteneciente a Trump Media, especialmente porque el presidente utiliza con frecuencia su cuenta para divulgar información relacionada con el gobierno.

Truth API pone el acceso a mensajes de Trump bajo la lupa

Puntos clave: Truth API comenzó a ofrecerse el 1 de agosto y está dirigido a clientes institucionales interesados en obtener más rápidamente publicaciones procedentes de diez cuentas consideradas entre las más influyentes de Truth Social.

El servicio puede alcanzar un precio de $100,000 mensuales y la cuenta de Trump encabeza el grupo incluido, una característica que ahora constituye una parte central de la controversia planteada ante la justicia.

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El dato: Trump Media informó que Truth API ya cuenta con diez clientes y espera que el producto genere ingresos recurrentes para la compañía.

Los demandantes argumentan que ofrecer acceso preferente a mensajes presidenciales mediante un servicio de pago podría vulnerar los derechos de periodistas y ciudadanos protegidos por la Primera Enmienda.