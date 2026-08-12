Eclipse solar de hoy en EE.UU.: ¿qué ciudades podrán verlo y a qué hora?

El eclipse solar total de este 12 de agosto podrá observarse desde Estados Unidos de manera parcial, con Alaska y varias ciudades del noreste entre los lugares con mejores condiciones.

En Estados Unidos, el fenómeno será parcial y podrá observarse desde partes del norte del país, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

Por qué importa: La hora y el porcentaje del Sol cubierto cambiarán considerablemente dependiendo de la ciudad. Alaska tendrá algunas de las mejores vistas en territorio estadounidense.

Alaska tendrá algunas de las mejores vistas del eclipse en EE.UU.

La diferencia será notable entre las ciudades. Según los horarios publicados por la NASA, Fairbanks tendrá la mayor cobertura entre las localidades estadounidenses incluidas en su listado.

Allí, el eclipse comenzará a las 7:37 a.m., alcanzará su punto máximo a las 8:27 a.m. y terminará a las 9:18 a.m.

Fairbanks: máximo a las 8:27 a.m., con 37% de cobertura.

Anchorage: máximo a las 8:21 a.m., con 28%.

Juneau también podrá observarlo desde las 7:41 a.m. Su máximo será a las 8:24 a.m., cuando aproximadamente 17% del Sol estará cubierto.

Todos los horarios proporcionados por la NASA corresponden a la hora local de cada ciudad.