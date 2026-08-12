Eclipse solar de hoy en EE.UU.: ¿qué ciudades podrán verlo y a qué hora?
Publicado el12/08/2026 a las 04:49
El eclipse solar total de este 12 de agosto podrá observarse desde Estados Unidos de manera parcial, con Alaska y varias ciudades del noreste entre los lugares con mejores condiciones.
- En Estados Unidos, el fenómeno será parcial y podrá observarse desde partes del norte del país, desde Alaska hasta Carolina del Norte.
Por qué importa: La hora y el porcentaje del Sol cubierto cambiarán considerablemente dependiendo de la ciudad. Alaska tendrá algunas de las mejores vistas en territorio estadounidense.
Alaska tendrá algunas de las mejores vistas del eclipse en EE.UU.
La diferencia será notable entre las ciudades. Según los horarios publicados por la NASA, Fairbanks tendrá la mayor cobertura entre las localidades estadounidenses incluidas en su listado.
Allí, el eclipse comenzará a las 7:37 a.m., alcanzará su punto máximo a las 8:27 a.m. y terminará a las 9:18 a.m.
- Fairbanks: máximo a las 8:27 a.m., con 37% de cobertura.
- Anchorage: máximo a las 8:21 a.m., con 28%.
Juneau también podrá observarlo desde las 7:41 a.m. Su máximo será a las 8:24 a.m., cuando aproximadamente 17% del Sol estará cubierto.
Todos los horarios proporcionados por la NASA corresponden a la hora local de cada ciudad.
Nueva York, Boston y otras ciudades también podrán verlo
El noreste tendrá otra de las mejores oportunidades para seguir el fenómeno dentro de Estados Unidos.
En Bangor, Maine, comenzará a las 12:54 p.m. y alcanzará su máximo a la 1:53 p.m., con 24% de cobertura. En Portland, Maine, llegará al 19%.
- Boston: máximo a la 1:55 p.m., con 16% de cobertura.
- Nueva York: máximo a la 1:54 p.m., con 9%.
La cobertura será menor hacia otras ciudades. Filadelfia alcanzará 7% a la 1:53 p.m., mientras Washington D.C. llegará apenas al 4% a esa misma hora.
Detroit tendrá una cobertura todavía menor: 3% durante el máximo previsto para la 1:36 p.m.
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En Estados Unidos habrá un eclipse solar parcial
La diferencia fundamental está en la trayectoria de la sombra de la Luna.
La franja de totalidad atravesará lugares como Groenlandia, Islandia y España. Quienes estén dentro de esa trayectoria podrán observar cómo la Luna cubre completamente el Sol durante un breve periodo.
Estados Unidos queda fuera de esa franja. La NASA explica que los observadores del país verán solamente una pequeña parte del disco solar cubierta.
- El dato: La totalidad durará menos de dos minutos en gran parte de su recorrido.
- En EE.UU.: el eclipse permanecerá parcial durante todo el fenómeno.
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Las gafas para eclipses serán necesarias en todo momento
Precisamente porque no habrá totalidad en Estados Unidos, no será seguro mirar directamente al Sol en ningún momento del eclipse sin protección adecuada.
La NASA recomienda utilizar gafas para eclipses o visores solares seguros. Los lentes de sol convencionales, sin importar qué tan oscuros sean, no ofrecen protección suficiente.
Tampoco deben utilizarse cámaras, binoculares o telescopios para mirar directamente al Sol sin filtros solares diseñados específicamente para esos equipos.
Alternativa: puede utilizarse un método indirecto, como un proyector estenopeico, para observar la imagen del Sol sin mirarlo directamente.
Quienes no puedan observar el eclipse desde su ubicación tendrán otra alternativa: NASA transmitirá el fenómeno en vivo desde la 1:15 p.m. EDT, con imágenes desde distintos puntos de su trayectoria.