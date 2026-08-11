Cincinnati y Chicago bajo amenaza: tormentas severas elevan el riesgo de tornados

Tormentas severas en Cincinnati y Chicago

Chicago reporta graves daños

Tornados siguen siendo posibles

Cincinnati y Chicago enfrentan este martes una jornada marcada por tormentas severas, fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y la posibilidad de tornados, mientras algunas comunidades todavía lidian con daños y cortes eléctricos provocados por episodios recientes.

La región de los tres estados alrededor de Cincinnati se encuentra en un nivel 3 de 5 de “riesgo elevado”, con la mayor amenaza prevista durante la tarde y la noche, cuando podrían desarrollarse varios grupos de tormentas.

Los vientos dañinos y las inundaciones repentinas aparecen entre las principales preocupaciones, pero las condiciones también podrían favorecer tornados aislados, breves y de rápida formación.

En Chicago, el escenario ya dejó consecuencias visibles: árboles derribados, carreteras inundadas, líneas eléctricas caídas, negocios cerrados y comunidades nuevamente afectadas apenas dos semanas después de otro episodio de tiempo severo.

Tormentas severas amenazan Cincinnati