Cincinnati y Chicago bajo amenaza: tormentas severas elevan el riesgo de tornados
Publicado el11/08/2026 a las 11:53
- Tormentas severas en Cincinnati y Chicago
- Chicago reporta graves daños
- Tornados siguen siendo posibles
Cincinnati y Chicago enfrentan este martes una jornada marcada por tormentas severas, fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y la posibilidad de tornados, mientras algunas comunidades todavía lidian con daños y cortes eléctricos provocados por episodios recientes.
La región de los tres estados alrededor de Cincinnati se encuentra en un nivel 3 de 5 de “riesgo elevado”, con la mayor amenaza prevista durante la tarde y la noche, cuando podrían desarrollarse varios grupos de tormentas.
Los vientos dañinos y las inundaciones repentinas aparecen entre las principales preocupaciones, pero las condiciones también podrían favorecer tornados aislados, breves y de rápida formación.
En Chicago, el escenario ya dejó consecuencias visibles: árboles derribados, carreteras inundadas, líneas eléctricas caídas, negocios cerrados y comunidades nuevamente afectadas apenas dos semanas después de otro episodio de tiempo severo.
Tormentas severas amenazan Cincinnati
- Por qué importa: La amenaza no se limita a una tormenta aislada, ya que varios sistemas podrían cruzar repetidamente las mismas áreas y descargar grandes cantidades de lluvia en periodos cortos.
- Gran parte de la región permanece bajo alerta de inundación hasta las 8:00 a.m. del miércoles, mientras Cincinnati enfrenta un riesgo de lluvias torrenciales de nivel 3 sobre 4.
- El dato: Los altos niveles de humedad permitirán que las tormentas produzcan lluvias intensas rápidamente, aumentando la posibilidad de inundaciones generalizadas y acumulaciones peligrosas de agua.
- El proceso: Determinar exactamente cuándo llegará la fase más peligrosa resulta complicado porque podrían formarse distintos grupos de tormentas que avanzarán rápidamente impulsados por fuertes vientos del noroeste.
Daños por tormentas golpean nuevamente los suburbios de Chicago
Los suburbios del sur y suroeste de Chicago registraron árboles caídos y daños en Homewood, Chicago Heights, Flossmoor, Lansing, Crete y Mokena, además de afectaciones en la estación de Metra de Richton Park.
- La diferencia: Mientras Cincinnati se prepara para la parte más peligrosa del evento, comunidades de Chicago ya enfrentan las consecuencias, incluyendo cierres de bibliotecas, negocios y espacios públicos por falta de electricidad.
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Flossmoor reportó un posible tornado alrededor de las 11:00 a.m., mientras la alcaldesa Michelle Nelson señaló posteriormente en Instagram que la localidad había sido golpeada por un tornado confirmado y planteó una posible declaración de emergencia.
Homewood y Orland Park también reportaron viaductos inundados, árboles bloqueando calles y líneas eléctricas afectadas, complicando los desplazamientos y las labores para recuperar los servicios.
⚠️ Level 3/5 or «Numerous» severe storm risk Tuesday (Enhanced Risk) in #Cincinnati area. Flooding & damaging winds biggest threats w/ small, spin-up tornado threat. Precise timing difficult to impossible but biggest severe threat might be late afternoon and evening. @Local12 pic.twitter.com/wifO4h4oMw
— John Gumm (@JohnGumm) August 11, 2026
Cortes de electricidad afectan a miles de clientes
A media tarde, ComEd registraba 4,095 cortes activos que afectaban a 267,758 clientes, mientras sus equipos trabajaban para restablecer el servicio en los vecindarios afectados.
Las consecuencias alcanzaron al transporte: la Administración Federal de Aviación suspendió las salidas en el Aeropuerto Internacional O’Hare debido a las tormentas.
- Qué pueden hacer: Las autoridades pidieron evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de cables caídos y agua acumulada, y considerar como altos de cuatro vías los semáforos que hayan dejado de funcionar.
La comisaría de Orland Park fue habilitada como centro de climatización, con aire acondicionado, estaciones para cargar dispositivos y conexiones eléctricas destinadas a equipos médicos.
Alerta de tornado mantiene bajo vigilancia a Chicago
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para la región de Chicago y pidió a los residentes buscar refugio ante la llegada de las tormentas eléctricas.
- El límite: La trayectoria, intensidad y momento exacto de las tormentas pueden cambiar rápidamente, especialmente cuando se desarrollan varios sistemas consecutivos, por lo que las condiciones locales pueden empeorar con poca anticipación.
Además de calles y negocios, los daños obligaron al cierre de reservas y senderos del condado de Will, incluyendo Goodenow Grove, Messenger Woods y sectores de Old Plank Road.
El riesgo continúa abierto en ambas regiones: Chicago enfrenta recuperación y nuevas amenazas, mientras Cincinnati permanece pendiente de una ronda de tormentas que podría intensificarse durante las próximas horas, según ‘Chicago Tribune‘ y ‘Local 12‘.