“Súper El Niño” amenaza a América Latina: estos países ya activan planes para enfrentar su impacto
Publicado el30/07/2026 a las 10:34
- Súper El Niño en América Latina
- Países activan medidas preventivas
- Agricultura enfrenta graves riesgos
El fenómeno climático conocido como El Niño ya comenzó oficialmente y las proyecciones apuntan a que podría convertirse en el episodio más intenso registrado en varias décadas.
Las autoridades meteorológicas advierten que sus efectos podrían sentirse durante los próximos meses con temperaturas extremas, lluvias intensas y sequías prolongadas.
Ante ese escenario, gobiernos de distintos países latinoamericanos ya comenzaron a reforzar sus sistemas de monitoreo y prevención para reducir los riesgos.
Especialistas alertan que las consecuencias no solo afectarían al clima, sino también al suministro de agua, la producción agrícola y el precio de los alimentos.
La NOAA advierte sobre un evento climático excepcional
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó que El Niño ya se estableció en el Pacífico tropical tras meses de seguimiento.
El organismo estadounidense emitió un aviso oficial al considerar que las condiciones oceánicas evolucionan hacia un episodio de gran intensidad.
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“Pronosticadores predicen una probabilidad del 63 % de que las temperaturas superficiales del mar superen los 2.0° C en la región del Pacífico monitoreada por ‘El Niño’”.
“Si se supera este umbral, la NOAA considera el evento ‘muy fuerte’”, explicó la agencia al presentar sus proyecciones más recientes.
Argentina y Brasil anticipan lluvias extremas y sequías
En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las temperaturas del océano permanezcan por encima de lo normal durante los próximos trimestres.
Las autoridades mantienen vigilancia constante porque el fenómeno podría modificar el régimen habitual de lluvias y elevar las temperaturas en distintas regiones.
Brasil también espera importantes contrastes climáticos, con sequías en parte del Amazonas y lluvias intensas que afectarían especialmente al sur del país.
Meteorólogos del Instituto Nacional de Investigación Espacial consideran que estas condiciones podrían generar importantes pérdidas para el sector agrícola y afectar la producción de alimentos.
Centroamérica teme impactos en alimentos y agricultura
Los países centroamericanos anticipan un escenario marcado por menos lluvias y un incremento de las temperaturas en buena parte de la región.
Representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá analizaron estrategias conjuntas para fortalecer la prevención y la respuesta.
Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos, advirtió que “El Niño” podría afectar a unos 16 millones de personas en América Latina y el Caribe.
Según explicó, el aumento de las temperaturas podría reducir las cosechas, elevar el precio de los alimentos e incrementar el riesgo de inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables.
Chile, Colombia y Ecuador intensifican la vigilancia
Chile prepara medidas diferenciadas según cada zona del país, desde recomendaciones para conservar agua hasta acciones para prevenir inundaciones y proteger cultivos.
Las autoridades chilenas también pidieron revisar viviendas e infraestructura ante la posibilidad de precipitaciones superiores a lo habitual en algunas regiones.
En Colombia, el Ideam alertó sobre mayores temperaturas, disminución de lluvias, descenso en los niveles de ríos, mayor riesgo de incendios forestales y posibles problemas de salud pública.
Ecuador, por su parte, mantiene monitoreos oceánicos frente a sus costas y desarrolla nuevas tecnologías para seguir la evolución del fenómeno y anticipar posibles afectaciones.
México, Perú y Paraguay aceleran acciones preventivas
En México, las autoridades prevén temperaturas más elevadas y un incremento de lluvias asociado a la temporada de ciclones del Pacífico.
El Gobierno informó que fortalece la coordinación entre instituciones, revisa refugios temporales y trabaja en un sistema nacional de alertas para teléfonos celulares.
Perú mantiene la alerta por El Niño, que podría prolongarse hasta abril de 2027, mientras Paraguay coordina acciones para responder ante posibles inundaciones y daños agrícolas.
“El Servicio Meteorológico de Perú recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo… a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres”, señaló el Senamhi, apuntó ‘CNN en Español‘.