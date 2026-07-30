“Súper El Niño” amenaza a América Latina: estos países ya activan planes para enfrentar su impacto

Súper El Niño en América Latina

Países activan medidas preventivas

Agricultura enfrenta graves riesgos

El fenómeno climático conocido como El Niño ya comenzó oficialmente y las proyecciones apuntan a que podría convertirse en el episodio más intenso registrado en varias décadas.

Las autoridades meteorológicas advierten que sus efectos podrían sentirse durante los próximos meses con temperaturas extremas, lluvias intensas y sequías prolongadas.

Ante ese escenario, gobiernos de distintos países latinoamericanos ya comenzaron a reforzar sus sistemas de monitoreo y prevención para reducir los riesgos.

Especialistas alertan que las consecuencias no solo afectarían al clima, sino también al suministro de agua, la producción agrícola y el precio de los alimentos.

La NOAA advierte sobre un evento climático excepcional

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó que El Niño ya se estableció en el Pacífico tropical tras meses de seguimiento.

El organismo estadounidense emitió un aviso oficial al considerar que las condiciones oceánicas evolucionan hacia un episodio de gran intensidad.

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“Pronosticadores predicen una probabilidad del 63 % de que las temperaturas superficiales del mar superen los 2.0° C en la región del Pacífico monitoreada por ‘El Niño’”.

“Si se supera este umbral, la NOAA considera el evento ‘muy fuerte’”, explicó la agencia al presentar sus proyecciones más recientes.