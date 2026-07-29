Tormenta amenaza al noreste de EEUU: alertan por lluvias extremas e inundaciones repentinas

Alertan por lluvias en EEUU

Riesgo de inundaciones repentinas

Varias ciudades bajo alerta

Una poderosa tormenta poco habitual para esta época del verano mantiene bajo vigilancia a gran parte del noreste de Estados Unidos, donde se esperan lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas hasta el jueves.

Los pronósticos indican que el sistema seguirá fortaleciéndose mientras avanza hacia Nueva Inglaterra, dejando acumulados de lluvia que podrían alcanzar niveles excepcionales en algunas comunidades.

Las autoridades meteorológicas advierten que varias ciudades podrían enfrentar problemas por calles anegadas, crecidas rápidas de arroyos y condiciones peligrosas para conducir durante las próximas horas.

El episodio coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del verano, por lo que miles de personas podrían verse afectadas por retrasos, cierres de carreteras y complicaciones en sus desplazamientos.

Boston, Hartford y el valle del Hudson están entre las zonas de mayor riesgo

Las previsiones apuntan a lluvias abundantes sobre buena parte de Nueva Inglaterra, donde ciudades como Boston, Providence y Hartford permanecen bajo amenaza de inundaciones repentinas.

En el estado de Nueva York, el Distrito Capital aparece entre las regiones con mayor potencial de precipitaciones, con sectores que podrían acumular entre 20 y 30 centímetros de lluvia.

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Los especialistas también anticipan ráfagas de viento cercanas a los 48 kilómetros por hora a lo largo de la costa, una condición que podría agravar el impacto de la tormenta.

Las precipitaciones más intensas continuarán desplazándose durante el miércoles antes de comenzar a perder fuerza gradualmente hacia el jueves y el viernes.