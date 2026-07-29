Tormenta amenaza al noreste de EEUU: alertan por lluvias extremas e inundaciones repentinas
Publicado el29/07/2026 a las 10:35
- Alertan por lluvias en EEUU
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Varias ciudades bajo alerta
Una poderosa tormenta poco habitual para esta época del verano mantiene bajo vigilancia a gran parte del noreste de Estados Unidos, donde se esperan lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas hasta el jueves.
Los pronósticos indican que el sistema seguirá fortaleciéndose mientras avanza hacia Nueva Inglaterra, dejando acumulados de lluvia que podrían alcanzar niveles excepcionales en algunas comunidades.
Las autoridades meteorológicas advierten que varias ciudades podrían enfrentar problemas por calles anegadas, crecidas rápidas de arroyos y condiciones peligrosas para conducir durante las próximas horas.
El episodio coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del verano, por lo que miles de personas podrían verse afectadas por retrasos, cierres de carreteras y complicaciones en sus desplazamientos.
Boston, Hartford y el valle del Hudson están entre las zonas de mayor riesgo
Las previsiones apuntan a lluvias abundantes sobre buena parte de Nueva Inglaterra, donde ciudades como Boston, Providence y Hartford permanecen bajo amenaza de inundaciones repentinas.
En el estado de Nueva York, el Distrito Capital aparece entre las regiones con mayor potencial de precipitaciones, con sectores que podrían acumular entre 20 y 30 centímetros de lluvia.
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Los especialistas también anticipan ráfagas de viento cercanas a los 48 kilómetros por hora a lo largo de la costa, una condición que podría agravar el impacto de la tormenta.
Las precipitaciones más intensas continuarán desplazándose durante el miércoles antes de comenzar a perder fuerza gradualmente hacia el jueves y el viernes.
Algunas comunidades podrían recibir cantidades excepcionales de lluvia
Los pronósticos sitúan al valle del Hudson, el oeste de Connecticut y el oeste y centro de Massachusetts entre las zonas donde podrían registrarse los mayores acumulados.
En esos sectores se esperan entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia, aunque las cantidades podrían ser superiores en lugares donde las tormentas descarguen repetidamente sobre la misma área.
AccuWeather incluso contempla un escenario máximo de hasta 14 pulgadas de precipitación en los puntos más afectados si las condiciones meteorológicas favorecen lluvias persistentes.
El riesgo aumenta debido a que los suelos pueden saturarse rápidamente, reduciendo su capacidad para absorber más agua y favoreciendo inundaciones repentinas.
Meteorólogos advierten sobre inundaciones urbanas y crecidas rápidas
El meteorólogo sénior de AccuWeather, Alex Sosnowski, explicó que «En algunas comunidades, donde persistan las lluvias torrenciales durante varias horas, se producirán importantes inundaciones en las calles y crecidas rápidas en pequeños arroyos y canales de drenaje».
Sosnowski también señaló que «La ciudad de Nueva York logró escapar de lo peor de la tormenta, ya que las lluvias más intensas y las inundaciones repentinas se concentraron al norte y al oeste de los cinco distritos».
No obstante, añadió que aún se esperan aguaceros sobre la ciudad, mientras que las lluvias más intensas seguirán concentrándose sobre el valle del Hudson y parte de Nueva Inglaterra hasta la noche del miércoles.
El desplazamiento del sistema de baja presión también podría favorecer tormentas eléctricas fuertes e incluso la formación aislada de una tromba marina o un tornado.
Carreteras y viajes podrían verse afectados hasta el jueves
Las autoridades prevén que las carreteras inundadas y la escasa visibilidad compliquen considerablemente la circulación en varias de las principales autopistas del noreste.
Entre las vías con mayor riesgo de interrupciones se encuentran las interestatales 95 y 87, utilizadas diariamente por miles de conductores.
Aunque el mayor impacto se espera hasta la noche del miércoles, las lluvias persistentes podrían seguir ocasionando problemas de movilidad durante buena parte del jueves.
Los expertos recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar transitar por zonas inundadas mientras el sistema continúa afectando la región, apuntó ‘AccuWeather‘.