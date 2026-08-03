Tormentas amenazan millones de personas en la costa este con lluvias torrenciales e inundaciones repentinas

Lluvias torrenciales e inundaciones en EEUU

Tormentas afectan costa este

Florida sigue bajo alerta

Una nueva ronda de tormentas amenaza con complicar el inicio de la semana para millones de personas que viven desde Florida hasta el noreste de Estados Unidos.

Los pronósticos anticipan lluvias intensas, tormentas eléctricas y un elevado riesgo de inundaciones repentinas en varias de las ciudades más pobladas del país.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre un sistema que combinará un frente frío de movimiento lento con abundante humedad tropical, una mezcla capaz de generar precipitaciones persistentes.

La preocupación se centra en la posibilidad de que varias tormentas pasen repetidamente por las mismas zonas, aumentando rápidamente la acumulación de agua y el riesgo para residentes y conductores.

Inundaciones repentinas amenazan a grandes ciudades del noreste

El sistema meteorológico provocará chubascos y tormentas eléctricas en buena parte del este del país durante el lunes, con el mayor riesgo concentrado en la región del Atlántico Medio y el noreste.

La combinación de un frente frío y una masa de aire muy húmeda favorecerá varias rondas de lluvia a lo largo del día, especialmente sobre áreas densamente pobladas.

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Algunas tormentas podrían descargar entre una y dos pulgadas de lluvia por hora, una intensidad suficiente para generar inundaciones repentinas en calles, carreteras y zonas de drenaje deficiente.

Las áreas con mayor preocupación incluyen ciudades como Filadelfia y Nueva York, donde permanece vigente un nivel 2 de alerta por inundaciones repentinas en una escala de cuatro niveles.