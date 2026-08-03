Tormentas amenazan millones de personas en la costa este con lluvias torrenciales e inundaciones repentinas
Publicado el03/08/2026 a las 10:46
- Lluvias torrenciales e inundaciones en EEUU
- Tormentas afectan costa este
- Florida sigue bajo alerta
Una nueva ronda de tormentas amenaza con complicar el inicio de la semana para millones de personas que viven desde Florida hasta el noreste de Estados Unidos.
Los pronósticos anticipan lluvias intensas, tormentas eléctricas y un elevado riesgo de inundaciones repentinas en varias de las ciudades más pobladas del país.
Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre un sistema que combinará un frente frío de movimiento lento con abundante humedad tropical, una mezcla capaz de generar precipitaciones persistentes.
La preocupación se centra en la posibilidad de que varias tormentas pasen repetidamente por las mismas zonas, aumentando rápidamente la acumulación de agua y el riesgo para residentes y conductores.
Inundaciones repentinas amenazan a grandes ciudades del noreste
El sistema meteorológico provocará chubascos y tormentas eléctricas en buena parte del este del país durante el lunes, con el mayor riesgo concentrado en la región del Atlántico Medio y el noreste.
La combinación de un frente frío y una masa de aire muy húmeda favorecerá varias rondas de lluvia a lo largo del día, especialmente sobre áreas densamente pobladas.
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Algunas tormentas podrían descargar entre una y dos pulgadas de lluvia por hora, una intensidad suficiente para generar inundaciones repentinas en calles, carreteras y zonas de drenaje deficiente.
Las áreas con mayor preocupación incluyen ciudades como Filadelfia y Nueva York, donde permanece vigente un nivel 2 de alerta por inundaciones repentinas en una escala de cuatro niveles.
El corredor de la I-95 podría registrar las tormentas más fuertes
Los meteorólogos prevén que las primeras tormentas aparezcan desde las primeras horas del día, aunque su distribución será irregular durante la mañana.
Nueva Inglaterra figura entre las regiones con mayores probabilidades de recibir precipitaciones tempranas, especialmente el este de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts y Maine.
Con el avance del frente frío durante la jornada, las tormentas tenderán a fortalecerse sobre el corredor de la Interestatal 95, una de las rutas más transitadas del país.
Aunque la actividad comenzaría a disminuir hacia la tarde conforme el sistema avance hacia el océano, las lluvias intensas podrían dejar acumulaciones importantes antes de abandonar la costa.
Florida, Georgia y las Carolinas seguirán bajo lluvias persistentes
Mientras el noreste enfrenta el avance del frente frío, la humedad tropical continuará alimentando tormentas sobre las Carolinas, Georgia y gran parte de Florida.
Los especialistas advierten que la mayor amenaza de inundaciones en el sur se concentra cerca de la costa, donde las lluvias podrían repetirse durante varias horas.
Entre las localidades bajo especial vigilancia aparecen Cape Hatteras, Wilmington y Charleston, lugares donde las precipitaciones persistentes podrían ocasionar problemas en zonas bajas.
En Florida y Georgia también se espera el desarrollo de tormentas vespertinas conforme aumenten las temperaturas, favoreciendo aguaceros intensos y abundante actividad eléctrica.
La amenaza podría prolongarse durante varios días
Después del paso del frente frío, un sistema de baja presión se desplazará lentamente sobre el sureste de Estados Unidos, prolongando el periodo de inestabilidad.
Al permanecer casi estacionario, este sistema atraerá más humedad tropical, generando varios días consecutivos de lluvias y tormentas en distintos estados de la región, señaló ‘Fox Weather‘.
Los pronósticos mantienen una alerta de inundaciones repentinas de nivel 1 de 4 tanto para el martes como para el miércoles, principalmente desde el sur profundo hasta el valle de Tennessee y los Apalaches meridionales.
Aunque el riesgo de tiempo severo permanece relativamente limitado, las tormentas más intensas aún podrían producir fuertes ráfagas de viento, frecuentes relámpagos y lluvias torrenciales capaces de provocar nuevas inundaciones repentinas, por lo que las autoridades recomiendan seguir los avisos meteorológicos y evitar cruzar carreteras cubiertas por agua.