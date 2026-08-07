Tormentas amenazan los planes de fin de semana en el sureste de EEUU
Publicado el07/08/2026 a las 15:41
- Tormentas amenazan el sureste
- Florida espera fuertes lluvias
- Aumenta riesgo de inundaciones
Los planes al aire libre podrían complicarse para millones de personas en el sureste de Estados Unidos durante este fin de semana de verano.
Un sistema meteorológico tormentoso se instaló en la región y aumentará las posibilidades de lluvias fuertes durante los próximos días, según Fox Weather.
La humedad tropical ya alcanzó Florida y las Carolinas al comienzo del fin de semana, creando condiciones favorables para nuevas tormentas eléctricas.
Por qué importa: Las lluvias podrían ser más intensas que las habituales del verano y generar inundaciones repentinas en algunas zonas del sureste.
Tormentas en EEUU amenazan planes del fin de semana
La humedad tropical será uno de los principales factores detrás del tiempo lluvioso esperado durante el fin de semana.
Este aumento de humedad ya comenzó a sentirse en Florida y las Carolinas, donde las condiciones favorecen el desarrollo de tormentas eléctricas.
Las precipitaciones podrían alcanzar una intensidad superior a la que normalmente se registra durante las tormentas habituales del verano.
El sistema mantendrá elevadas las posibilidades de lluvia durante varios días y reducirá las oportunidades para realizar actividades al aire libre.
Millones de personas podrían tener que modificar sus planes debido a las tormentas y los períodos prolongados de lluvia.
Las condiciones afectarán especialmente sectores de Florida, Georgia y Carolina del Sur, donde se esperan algunos de los mayores acumulados.
Florida, Georgia y Carolina del Sur esperan hasta 3 pulgadas
Tropical wave just east of the Bahamas will come by east-central Florida Friday afternoon and evening. Some dry air quietly in front of it as well.
Will make higher-than average storms and downpours Friday PM, but slightly less than Thursday’s ended up being. pic.twitter.com/2Jfd1DSPNv
— Noah Bergren (@NbergWX) August 7, 2026
Los meteorólogos esperan acumulaciones generales de entre 1 y 2 pulgadas de lluvia en varias partes de la región durante el fin de semana.
Entre las zonas señaladas se encuentran el centro de Florida, la costa de Georgia y Carolina del Sur.
Sin embargo, algunos lugares podrían recibir cantidades todavía mayores debido a la intensidad y persistencia de las tormentas.
Los focos con mayores precipitaciones podrían registrar entre 2 y 3 pulgadas de lluvia durante los próximos días.
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Estas cantidades llevaron al establecimiento de un riesgo de inundaciones repentinas de nivel 1 dentro de una escala de cuatro niveles.
El riesgo estará presente desde el inicio del fin de semana mientras continúa el patrón de lluvias intensas y persistentes.
A pesar de estas condiciones, las probabilidades de que el sistema meteorológico evolucione hasta convertirse en un ciclón tropical permanecen muy bajas.
Por ahora, la principal preocupación está relacionada con las fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones repentinas en algunas comunidades.
Las lluvias también podrían aliviar la sequía en Florida
Aunque las precipitaciones representan un riesgo para algunas zonas, también podrían traer un beneficio importante para partes de Florida y Georgia.
La lluvia ayudará a reducir las persistentes condiciones de sequía que afectan Florida y el sur de Georgia.
Ambas zonas han enfrentado un período inusualmente seco que se remonta al verano pasado.
Las nuevas precipitaciones podrían aportar humedad necesaria en áreas que han sufrido durante meses por la falta de lluvia.
De esta manera, el sistema presenta dos escenarios diferentes para el sureste durante este fin de semana.
Por un lado, las tormentas amenazan los planes de verano y mantienen vigente un riesgo de inundaciones repentinas.
Por otro, las lluvias podrían ofrecer cierto alivio frente a las condiciones secas que persisten en Florida y el sur de Georgia.
El panorama inmediato seguirá marcado por jornadas lluviosas, tormentas eléctricas y acumulaciones importantes en sectores específicos de la región.