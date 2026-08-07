Tormentas amenazan los planes de fin de semana en el sureste de EEUU

Tormentas amenazan el sureste

Florida espera fuertes lluvias

Aumenta riesgo de inundaciones

Los planes al aire libre podrían complicarse para millones de personas en el sureste de Estados Unidos durante este fin de semana de verano.

Un sistema meteorológico tormentoso se instaló en la región y aumentará las posibilidades de lluvias fuertes durante los próximos días, según Fox Weather.

La humedad tropical ya alcanzó Florida y las Carolinas al comienzo del fin de semana, creando condiciones favorables para nuevas tormentas eléctricas.

Por qué importa: Las lluvias podrían ser más intensas que las habituales del verano y generar inundaciones repentinas en algunas zonas del sureste.

Tormentas en EEUU amenazan planes del fin de semana

La humedad tropical será uno de los principales factores detrás del tiempo lluvioso esperado durante el fin de semana.

Este aumento de humedad ya comenzó a sentirse en Florida y las Carolinas, donde las condiciones favorecen el desarrollo de tormentas eléctricas.

Las precipitaciones podrían alcanzar una intensidad superior a la que normalmente se registra durante las tormentas habituales del verano.

El sistema mantendrá elevadas las posibilidades de lluvia durante varios días y reducirá las oportunidades para realizar actividades al aire libre.

Millones de personas podrían tener que modificar sus planes debido a las tormentas y los períodos prolongados de lluvia.

Las condiciones afectarán especialmente sectores de Florida, Georgia y Carolina del Sur, donde se esperan algunos de los mayores acumulados.