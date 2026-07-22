Tormenta tropical Bertha pone en alerta al sur de EEUU: pronostican lluvias intensas e inundaciones desde Texas hasta Florida
Publicado el22/07/2026 a las 09:01
- Bertha pone en alerta a EEUU
- Inundaciones amenazan costa del Golfo
- NOAA mantiene vigilancia
La tormenta tropical Bertha mantiene bajo vigilancia a gran parte de la costa del golfo de México, donde las autoridades meteorológicas advirtieron sobre el riesgo de inundaciones repentinas conforme el sistema avance durante las próximas horas.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el fenómeno dejará lluvias abundantes desde el sur de Texas hasta el oeste de Florida, con acumulados suficientes para provocar problemas principalmente en zonas urbanas.
Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían generar inundaciones aisladas en calles, avenidas y áreas con drenaje insuficiente.
Aunque Bertha no presenta vientos de gran intensidad, los meteorólogos insisten en que el mayor peligro estará asociado a la cantidad de lluvia y al incremento del nivel del mar en algunos sectores costeros.
Las lluvias de Bertha amenazan ciudades del golfo de México
De acuerdo con el NHC, la tormenta podría dejar hasta seis pulgadas de lluvia, equivalentes a unos 15 centímetros, antes del jueves en distintos puntos de la costa del golfo.
El pronóstico abarca comunidades de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, donde existe la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en áreas densamente pobladas.
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«Puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas», advirtió el organismo al explicar los posibles efectos de las precipitaciones.
Entre las zonas bajo mayor vigilancia figura el área metropolitana de Nueva Orleans, en Luisiana, donde las autoridades monitorean la evolución del sistema por el historial de inundaciones de la región.
El sistema avanzará lentamente durante los próximos días
En su reporte más reciente, el NHC ubicó el centro de Bertha a unas 45 millas al noreste de la desembocadura del río Misisipi, mientras continúa desplazándose cerca de la costa norte del golfo.
La tormenta registra vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, equivalentes a unos 85 kilómetros por hora, y mantiene un movimiento lento hacia el oeste.
«Se anticipa que este movimiento general continúe hasta el viernes con una pequeña aceleración», indicó el Centro Nacional de Huracanes en su actualización.
El organismo agregó que Bertha permanecerá cerca o sobre la costa durante los próximos dos días, por lo que las condiciones podrían cambiar rápidamente conforme avance el sistema.
Oleaje peligroso y una temporada con menos ciclones previstos
Además de las lluvias, el pronóstico contempla una marea ciclónica de hasta cuatro pies de altura, superior a un metro, capaz de provocar inundaciones costeras en algunos sectores vulnerables.
El NHC también alertó sobre fuerte oleaje y corrientes marinas peligrosas que podrían representar un riesgo para quienes ingresen al agua durante el paso de la tormenta.
De acuerdo con ‘EFE‘, Bertha es el segundo ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, que se formó en junio y dejó precipitaciones sobre Texas.
Aunque la NOAA redujo recientemente su previsión y ahora espera una temporada con nueve ciclones nombrados debido al fortalecimiento de El Niño, recordó que un solo sistema puede provocar daños importantes, por lo que recomendó seguir únicamente la información emitida por las autoridades meteorológicas oficiales, señaló ‘Fox Weather‘.