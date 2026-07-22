Tormenta tropical Bertha pone en alerta al sur de EEUU: pronostican lluvias intensas e inundaciones desde Texas hasta Florida

Bertha pone en alerta a EEUU

Inundaciones amenazan costa del Golfo

NOAA mantiene vigilancia

La tormenta tropical Bertha mantiene bajo vigilancia a gran parte de la costa del golfo de México, donde las autoridades meteorológicas advirtieron sobre el riesgo de inundaciones repentinas conforme el sistema avance durante las próximas horas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el fenómeno dejará lluvias abundantes desde el sur de Texas hasta el oeste de Florida, con acumulados suficientes para provocar problemas principalmente en zonas urbanas.

Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían generar inundaciones aisladas en calles, avenidas y áreas con drenaje insuficiente.

Aunque Bertha no presenta vientos de gran intensidad, los meteorólogos insisten en que el mayor peligro estará asociado a la cantidad de lluvia y al incremento del nivel del mar en algunos sectores costeros.

Las lluvias de Bertha amenazan ciudades del golfo de México

De acuerdo con el NHC, la tormenta podría dejar hasta seis pulgadas de lluvia, equivalentes a unos 15 centímetros, antes del jueves en distintos puntos de la costa del golfo.

El pronóstico abarca comunidades de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, donde existe la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en áreas densamente pobladas.

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«Puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas», advirtió el organismo al explicar los posibles efectos de las precipitaciones.

Entre las zonas bajo mayor vigilancia figura el área metropolitana de Nueva Orleans, en Luisiana, donde las autoridades monitorean la evolución del sistema por el historial de inundaciones de la región.