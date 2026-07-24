Más de 25 millones bajo alerta por inundaciones: Bertha mantiene en vilo a las Carolinas
Publicado el24/07/2026 a las 07:51
- Las Carolinas bajo alerta
- Bertha agrava lluvias
- Alertan inundaciones repentinas
Más de 25 millones de personas permanecen bajo amenaza por posibles inundaciones repentinas mientras un sistema cargado de humedad continúa afectando el sureste de Estados Unidos.
Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre los remanentes de la tormenta tropical Bertha, cuyo desplazamiento lento favorece lluvias persistentes en varios estados.
El escenario preocupa especialmente en las Carolinas, donde la combinación de aire tropical y un frente frío estacionario podría provocar precipitaciones intensas durante varios días.
Los expertos advierten que el mayor peligro no será el viento, sino la acumulación de agua, capaz de generar crecidas rápidas en zonas urbanas y rurales.
La humedad de Bertha intensifica el riesgo de inundaciones
De acuerdo con los pronósticos, la humedad cálida proveniente de los restos de Bertha continuará desplazándose hacia el norte e interactuará con un frente frío detenido sobre el valle de Tennessee.
Esa combinación favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas y episodios repetidos de lluvia sobre una amplia franja del sureste estadounidense.
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Aunque las precipitaciones representan un alivio para regiones afectadas por una prolongada sequía, también incrementan el riesgo de emergencias por inundaciones.
El Centro de Pronósticos de FOX señaló que las lluvias continuarán alimentándose de este flujo constante de humedad tropical durante los próximos días.
Carolinas concentran las alertas más importantes
Los meteorólogos ubicaron el nivel de amenaza más alto, categoría 3 de 4, entre Wilmington, en Carolina del Norte, y Charleston, en Carolina del Sur, al menos hasta el viernes.
Además, una extensa franja con riesgo de nivel 2 abarca los Outer Banks, toda la costa de Carolina del Sur y se extiende hacia el interior en dirección a Atlanta.
Para el sábado, la vigilancia continuará sobre la costa de Carolina del Norte y alcanzará nuevamente sectores cercanos a Charleston debido a la persistencia de las lluvias.
Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir cualquier instrucción emitida por los servicios de emergencia.
El suelo seco podría agravar la emergencia
Paradójicamente, la sequía registrada durante los últimos meses puede empeorar el impacto de las precipitaciones previstas para este fin de semana.
Los especialistas explican que un terreno extremadamente seco pierde capacidad para absorber grandes cantidades de agua en poco tiempo, favoreciendo las inundaciones repentinas.
Las previsiones indican que ciudades como Wilmington, en Carolina del Norte, y Norfolk, en Virginia, podrían acumular entre tres y cinco pulgadas de lluvia antes de que termine el fin de semana.
Ante este panorama, FOX Weather informó que continuará monitoreando la evolución del sistema, mientras las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en zonas propensas a inundaciones y mantenerse informados sobre cualquier cambio en los pronósticos.