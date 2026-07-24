Más de 25 millones bajo alerta por inundaciones: Bertha mantiene en vilo a las Carolinas

Las Carolinas bajo alerta

Bertha agrava lluvias

Alertan inundaciones repentinas

Más de 25 millones de personas permanecen bajo amenaza por posibles inundaciones repentinas mientras un sistema cargado de humedad continúa afectando el sureste de Estados Unidos.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre los remanentes de la tormenta tropical Bertha, cuyo desplazamiento lento favorece lluvias persistentes en varios estados.

El escenario preocupa especialmente en las Carolinas, donde la combinación de aire tropical y un frente frío estacionario podría provocar precipitaciones intensas durante varios días.

Los expertos advierten que el mayor peligro no será el viento, sino la acumulación de agua, capaz de generar crecidas rápidas en zonas urbanas y rurales.

La humedad de Bertha intensifica el riesgo de inundaciones

De acuerdo con los pronósticos, la humedad cálida proveniente de los restos de Bertha continuará desplazándose hacia el norte e interactuará con un frente frío detenido sobre el valle de Tennessee.

Esa combinación favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas y episodios repetidos de lluvia sobre una amplia franja del sureste estadounidense.

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Aunque las precipitaciones representan un alivio para regiones afectadas por una prolongada sequía, también incrementan el riesgo de emergencias por inundaciones.

El Centro de Pronósticos de FOX señaló que las lluvias continuarán alimentándose de este flujo constante de humedad tropical durante los próximos días.