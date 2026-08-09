Tormentas ponen en alerta al Medio Oeste: Chicago enfrenta doble amenaza
Publicado el09/08/2026 a las 08:14
- Tormentas severas en el Medio Oeste
- Lluvias podrían alcanzar 5 pulgadas
- Inundaciones amenazan varias ciudades
Millones de personas enfrentan una semana marcada por tormentas severas en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, con fuertes lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas.
El episodio comienza este domingo 9 de agosto, cuando una corriente de humedad procedente del Golfo avanzará hacia el norte y coincidirá con un sistema de baja presión en desarrollo.
El norte de Illinois, este de Iowa y sur de Wisconsin están entre las áreas donde podrían formarse tormentas organizadas, mientras ciudades como Chicago deberán vigilar el deterioro de las condiciones.
La amenaza no terminará este domingo: el sistema avanzará lentamente y podría mantener las lluvias y tormentas durante varios días, extendiendo el riesgo hacia Detroit, Cleveland y Pittsburgh.
Chicago enfrenta tormentas severas, fuertes vientos y posible tornado
Para este domingo se estableció un riesgo de tormentas severas de nivel 2 de 5 en sectores del norte de Illinois, este de Iowa y oeste de Indiana, según el pronóstico.
Chicago está incluida en esta zona y enfrenta principalmente la posibilidad de vientos dañinos, además de condiciones que podrían favorecer la formación de algún tornado durante las tormentas más intensas.
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Una segunda línea de tormentas podría atravesar el sur de Wisconsin y norte de Illinois hacia las últimas horas de la tarde, aumentando la posibilidad de nuevos aguaceros sobre lugares previamente afectados.
La repetición de lluvias intensas representa un problema adicional para las ciudades, donde grandes cantidades de agua en periodos relativamente cortos pueden elevar rápidamente el peligro de inundaciones repentinas.
Tormentas avanzarán hacia Detroit, Cleveland y Pittsburgh el lunes
El lunes, un frente frío de lento desplazamiento llevará el foco del mal tiempo ligeramente hacia el este, aunque Chicago permanecerá dentro del área donde podrían presentarse tormentas fuertes.
El riesgo de nivel 2 de 5 abarcará también importantes centros urbanos como Detroit, Cleveland y Pittsburgh, colocando a millones de residentes bajo la posibilidad de condiciones meteorológicas peligrosas.
Los vientos fuertes aparecen nuevamente como la principal preocupación para el lunes, pero las tormentas sucesivas podrían descargar lluvia sobre los mismos lugares y aumentar considerablemente el riesgo de inundaciones.
Para el martes, el frente continuará desplazándose hacia el este y favorecerá más episodios de lluvia intensa y tormentas eléctricas desde sectores del Medio Oeste hasta el valle de Ohio.
Lluvias podrían alcanzar 5 pulgadas entre Indiana y Ohio
Entre Chicago y Cleveland podrían registrarse acumulaciones generales de 2 a 3 pulgadas de lluvia, mientras algunos sectores especialmente afectados recibirían cantidades considerablemente superiores.
En áreas del norte de Indiana y Ohio, donde las tormentas podrían pasar repetidamente, las acumulaciones localizadas podrían alcanzar entre 3 y 5 pulgadas, elevando el peligro para calles y comunidades vulnerables.
El riesgo de inundaciones repentinas se mantendrá desde este domingo hasta el miércoles en sectores del sur de los Grandes Lagos, mientras el patrón de lluvias podría prolongarse todavía más.
Las precipitaciones podrían continuar hasta el jueves y dejar acumulaciones localizadas superiores a 6 pulgadas en Virginia Occidental antes de finalizar la semana, ampliando hacia el este el impacto del sistema, señaló ‘Fox Weather‘.