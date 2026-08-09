Tormentas ponen en alerta al Medio Oeste: Chicago enfrenta doble amenaza

Tormentas severas en el Medio Oeste

Lluvias podrían alcanzar 5 pulgadas

Inundaciones amenazan varias ciudades

Millones de personas enfrentan una semana marcada por tormentas severas en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, con fuertes lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas.

El episodio comienza este domingo 9 de agosto, cuando una corriente de humedad procedente del Golfo avanzará hacia el norte y coincidirá con un sistema de baja presión en desarrollo.

El norte de Illinois, este de Iowa y sur de Wisconsin están entre las áreas donde podrían formarse tormentas organizadas, mientras ciudades como Chicago deberán vigilar el deterioro de las condiciones.

La amenaza no terminará este domingo: el sistema avanzará lentamente y podría mantener las lluvias y tormentas durante varios días, extendiendo el riesgo hacia Detroit, Cleveland y Pittsburgh.

Chicago enfrenta tormentas severas, fuertes vientos y posible tornado

Para este domingo se estableció un riesgo de tormentas severas de nivel 2 de 5 en sectores del norte de Illinois, este de Iowa y oeste de Indiana, según el pronóstico.

Chicago está incluida en esta zona y enfrenta principalmente la posibilidad de vientos dañinos, además de condiciones que podrían favorecer la formación de algún tornado durante las tormentas más intensas.

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Una segunda línea de tormentas podría atravesar el sur de Wisconsin y norte de Illinois hacia las últimas horas de la tarde, aumentando la posibilidad de nuevos aguaceros sobre lugares previamente afectados.

La repetición de lluvias intensas representa un problema adicional para las ciudades, donde grandes cantidades de agua en periodos relativamente cortos pueden elevar rápidamente el peligro de inundaciones repentinas.