Dallas amplía cooperación con ICE.

Cambian reglas para inmigrantes.

Persisten algunas protecciones legales.

El Departamento de Policía de Dallas actualizó desde abril su Orden General 315.04, el documento que regula la cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Por qué importa: La nueva política amplía las facultades de los oficiales durante detenciones legales y modifica reglas que antes protegían a inmigrantes frente a solicitudes de las autoridades migratorias.

El cambio ocurrió después de una disputa con el Gobierno de Texas que puso en riesgo casi 90 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos destinados a la seguridad del Mundial FIFA 2026.

Hasta antes de la modificación existía una cláusula que impedía a los oficiales prolongar una detención para investigar el estatus migratorio de una persona o mantenerla retenida únicamente por una solicitud de ICE.

Policía de Dallas podrá preguntar estatus migratorio en detenciones

Last summer, ICE agents became a daily fixture of Dallas’ immigration court. Now they are barred from making arrests. 🔗 https://t.co/AvRFxBnQh2 pic.twitter.com/EWuG3VydyY — Dallas Observer (@dallas_observer) June 24, 2026

Esa protección fue eliminada de la Orden General 315.04 vigente, según informó The Texas Tribune.

Con las nuevas reglas, los oficiales pueden preguntar sobre el estatus migratorio de una persona que ya fue detenida o arrestada legalmente.

También pueden compartir esa información con ICE y con otras autoridades federales.

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Además, la política autoriza prolongar una detención, como una parada de tráfico, para retener a una persona cuando así lo soliciten agentes migratorios.

La actualización también permite brindar asistencia operativa a ICE cuando esa colaboración sea considerada «razonable o necesaria».

El cambio representa una ampliación de la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.