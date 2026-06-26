«Quedaron atrapados»: Venezolano relata cómo perdió a su familia
Publicado el26/06/2026 a las 10:02
- Padre busca a familia
- Rescate entre escombros
- Crece la incertidumbre
La tragedia provocada por el fuerte terremoto en Venezuela sigue dejando historias que reflejan el impacto humano del desastre.
Entre ellas está la de un padre venezolano que, entre lágrimas, relató cómo perdió de vista a su esposa y a sus dos hijos cuando el edificio donde vivían se desplomó.
Su testimonio se ha convertido en uno de los más conmovedores desde que ocurrió la emergencia.
«Mi esposa y mis dos hijos quedaron atrapados».
Con esas palabras, el hombre describió el momento en que el inmueble colapsó tras el sismo.
Terremoto en Venezuela: un padre enfrenta la peor incertidumbre
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Su esposa y sus hijos, de 5 y 9 años, quedaron bajo los escombros.
Desde entonces, permanece en la zona afectada.
Recorre el lugar donde antes estaba su hogar.
Observa las labores de rescate con la esperanza de recibir una noticia.
Cada minuto transcurre entre la incertidumbre y la angustia.
Mientras los equipos continúan removiendo los escombros, el padre espera que su familia pueda ser localizada.
Su historia resume el sufrimiento que enfrentan muchas personas afectadas por el terremoto.
Las labores de rescate continúan tras el terremoto en Venezuela
Los trabajos de búsqueda siguen en las zonas más afectadas por el colapso de edificios.
Rescatistas mantienen las operaciones para localizar a personas que permanecen desaparecidas.
El caso de esta familia es uno de los muchos que aún mantienen en vilo a sus seres queridos.
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Cada rescate representa una nueva esperanza para quienes esperan noticias.
Al mismo tiempo, cada hora aumenta la preocupación entre las familias que permanecen alrededor de las estructuras derrumbadas.
Las imágenes difundidas desde el lugar muestran al padre caminando cerca de los escombros.
Su desesperación ha conmovido a miles de personas.
El relato también ha puesto rostro al drama que viven quienes perdieron a familiares durante el desastre.
El testimonio refleja la tragedia que viven cientos de familias
La emergencia provocada por el terremoto ya deja centenares de muertos, heridos y desaparecidos en Venezuela.
Detrás de esas cifras existen historias personales marcadas por la incertidumbre.
La de este padre venezolano es una de ellas.
Su mayor deseo es volver a ver con vida a su esposa y a sus dos hijos.
Mientras continúan las labores de rescate, permanece cerca del lugar donde colapsó el edificio.
No pierde la esperanza de recibir una noticia positiva.
Su testimonio ha generado una profunda reacción entre quienes siguen de cerca la tragedia.
También refleja el dolor compartido por numerosas familias que esperan respuestas.
La búsqueda continúa en medio de una emergencia que mantiene a comunidades enteras pendientes de cada avance de los equipos de rescate.
Por ahora, la incertidumbre sigue siendo parte de la realidad para quienes aún esperan encontrar a sus seres queridos bajo los escombros.