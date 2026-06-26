«Quedaron atrapados»: Venezolano relata cómo perdió a su familia

Padre busca a familia

Rescate entre escombros

Crece la incertidumbre

La tragedia provocada por el fuerte terremoto en Venezuela sigue dejando historias que reflejan el impacto humano del desastre.

Entre ellas está la de un padre venezolano que, entre lágrimas, relató cómo perdió de vista a su esposa y a sus dos hijos cuando el edificio donde vivían se desplomó.

Su testimonio se ha convertido en uno de los más conmovedores desde que ocurrió la emergencia.

«Mi esposa y mis dos hijos quedaron atrapados».

Con esas palabras, el hombre describió el momento en que el inmueble colapsó tras el sismo.

Terremoto en Venezuela: un padre enfrenta la peor incertidumbre

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Su esposa y sus hijos, de 5 y 9 años, quedaron bajo los escombros.

Desde entonces, permanece en la zona afectada.

Recorre el lugar donde antes estaba su hogar.

Observa las labores de rescate con la esperanza de recibir una noticia.

Cada minuto transcurre entre la incertidumbre y la angustia.

Mientras los equipos continúan removiendo los escombros, el padre espera que su familia pueda ser localizada.

Su historia resume el sufrimiento que enfrentan muchas personas afectadas por el terremoto.