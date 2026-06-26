El grito que conmueve tras los terremotos en Venezuela: “¡Mi mamá!”

Viviendas quedaron destruidas.

Familias buscan sobrevivientes.

Rescate continúa entre escombros.

El norte de Venezuela vivió este miércoles una de las jornadas más dolorosas de los últimos años tras registrarse dos terremotos de gran magnitud que provocaron el colapso de múltiples viviendas.

Por qué importa: La emergencia dejó a numerosas familias atrapadas bajo los escombros y desencadenó una intensa búsqueda de sobrevivientes.

Los equipos de rescate continúan las labores mientras la incertidumbre crece entre quienes esperan noticias de sus familiares.

Sobreviviente en Venezuela busca a su mamá

#Mundo🚨😢 “¡Mi mamá, mi mamá!” Ese desgarrador grito de desesperación quedó registrado en un impactante video grabado en las calles de El Junquito, en las afueras de Caracas, durante los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.

Las imágenes reflejan el miedo, la… pic.twitter.com/wKyeJpORfY — Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026

Los terremotos sacudieron el norte de Venezuela y dejaron escenas de devastación en distintas comunidades.

El derrumbe de viviendas cambió la vida de cientos de familias en cuestión de segundos.

Las calles se llenaron de personas buscando a sus seres queridos entre edificios destruidos.

El ambiente estuvo marcado por la desesperación, el miedo y la incertidumbre tras los movimientos telúricos.