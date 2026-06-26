El grito que conmueve tras los terremotos en Venezuela: “¡Mi mamá!”
Publicado el26/06/2026 a las 09:27
- Viviendas quedaron destruidas.
- Familias buscan sobrevivientes.
- Rescate continúa entre escombros.
El norte de Venezuela vivió este miércoles una de las jornadas más dolorosas de los últimos años tras registrarse dos terremotos de gran magnitud que provocaron el colapso de múltiples viviendas.
Por qué importa: La emergencia dejó a numerosas familias atrapadas bajo los escombros y desencadenó una intensa búsqueda de sobrevivientes.
Los equipos de rescate continúan las labores mientras la incertidumbre crece entre quienes esperan noticias de sus familiares.
Sobreviviente en Venezuela busca a su mamá
#Mundo🚨😢 “¡Mi mamá, mi mamá!” Ese desgarrador grito de desesperación quedó registrado en un impactante video grabado en las calles de El Junquito, en las afueras de Caracas, durante los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.
Las imágenes reflejan el miedo, la… pic.twitter.com/wKyeJpORfY
— Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026
Los terremotos sacudieron el norte de Venezuela y dejaron escenas de devastación en distintas comunidades.
El derrumbe de viviendas cambió la vida de cientos de familias en cuestión de segundos.
Las calles se llenaron de personas buscando a sus seres queridos entre edificios destruidos.
El ambiente estuvo marcado por la desesperación, el miedo y la incertidumbre tras los movimientos telúricos.
Un video resume el dolor de cientos de familias
Uno de los momentos más impactantes quedó registrado en un video grabado en El Junquito, cerca de Caracas.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
El video muestra el instante en que un sobreviviente observa cómo su vivienda quedó completamente reducida a escombros.
Su reacción se convirtió en uno de los testimonios más representativos de la tragedia.
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«¡Mi mamá, bro, mi mamá!», exclamó mientras contemplaba el colapso de su residencia.
El grito refleja el impacto emocional que viven muchas familias tras perder, en pocos segundos, su hogar y el contacto con sus seres queridos.
Según los reportes, este caso representa la angustia compartida por cientos de personas afectadas por los derrumbes.
Muchas de ellas quedaron atrapadas bajo las estructuras colapsadas por la fuerza del sismo.
La búsqueda entre los escombros no se detiene
La situación en El Junquito representa solo una parte de la emergencia que enfrenta el norte venezolano.
En diferentes zonas, familiares permanecen junto a los edificios destruidos esperando noticias.
La prioridad continúa siendo localizar a las personas que permanecen bajo los escombros.
El paso de las horas aumenta la tensión entre quienes desconocen el paradero de sus familiares.
Los equipos de rescate trabajan de forma ininterrumpida en las áreas afectadas.
Las labores se concentran en identificar posibles sobrevivientes dentro de las estructuras colapsadas.
Cada intervención requiere extrema precaución debido al riesgo que representan los restos de las edificaciones.
Mientras tanto, familiares observan las maniobras con la esperanza de recibir noticias alentadoras.
El sufrimiento colectivo marca la emergencia
La tragedia dejó al descubierto el profundo impacto humano provocado por los terremotos.
Además de las pérdidas materiales, numerosas familias enfrentan la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.
Las escenas de personas buscando entre los escombros se repiten en distintas comunidades afectadas.
El miedo permanece presente mientras continúan las operaciones de rescate.
El video difundido desde El Junquito se ha convertido en uno de los símbolos de esta emergencia.
Su contenido refleja el dolor que viven quienes perdieron su hogar y continúan esperando localizar a sus familiares.
La destrucción registrada tras los terremotos transformó la vida de cientos de personas en apenas unos segundos.
Con el avance de las labores de búsqueda, la prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes y brindar respuestas a las familias que permanecen a la espera.