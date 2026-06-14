Trump nomina a James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York
Publicado el14/06/2026 a las 07:44
- Trump nombra nuevo fiscal
- McDonald reemplaza a Clayton
- SDNY maneja casos clave
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nombrará al abogado James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), una de las oficinas federales más relevantes del país por los casos de alto perfil que investiga y procesa.
Trump dio a conocer la decisión este sábado mediante una publicación en Truth Social.
El mandatario señaló que McDonald fue fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York.
También recordó que ocupó el cargo de director de cumplimiento normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos durante su primer mandato.
James McDonald llega a la fiscalía de Nueva York
El presidente Donald Trump dijo que nombrará a James M. McDonald, exfiscal federal, para que se desempeñe como el principal fiscal federal en Manhattan.https://t.co/ILU7egu7Wf
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 14, 2026
Además, destacó que actualmente es socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell.
Trump añadió que McDonald fue asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr.
Igualmente, resaltó que es un “distinguido graduado” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y de Harvard.
En su mensaje, el presidente expresó confianza en el desempeño que tendrá el abogado al frente de la fiscalía.
“Estoy convencido de que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y colaborará de manera fantástica con ellos”, escribió Trump.
Sustituirá a Jay Clayton
#Nación | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del abogado James McDonald para encabezar la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), una de las oficinas federales más influyentes del país y que mantiene abiertas investigaciones de alto… pic.twitter.com/Utj8c3P8Jg
— La Silla Rota (@lasillarota) June 14, 2026
McDonald asumirá el cargo en sustitución de Jay Clayton, según Univision.
El cambio ocurre después de que Trump informara que Clayton pasará a ser el nuevo Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.
La designación se produce además tras la polémica relacionada con la propuesta de nombramiento de Bill Pulte.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades identifican al responsable del tiroteo en Midland
Pulte es director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y heredero de una fortuna vinculada al sector de la construcción inmobiliaria.
Con este movimiento, Trump reorganiza dos puestos de gran relevancia dentro de su administración.
La oficina que dirigirá McDonald tiene una influencia significativa dentro del sistema judicial federal estadounidense.
Su jurisdicción abarca numerosos casos complejos y de alto impacto.
Una fiscalía con casos de gran repercusión
El Distrito Sur de Nueva York se ha encargado de investigaciones y procesos judiciales ampliamente conocidos.
Entre ellos figura el caso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.
En enero pasado, la fiscalía lo acusó de cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.
La oficina también lleva otros procesos vinculados al narcotráfico.
Entre ellos se encuentran los casos relacionados con el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Asimismo, ha participado en el caso del exdirector de la principal agencia antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez.
Dávila Pérez fue condenado en marzo a veinticinco años de prisión.
El SDNY también estuvo al frente del caso contra el rapero Sean “Diddy” Combs.
Además, mantiene el juicio federal de Luigi Mangione.
Mangione está acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.
Con la llegada de McDonald, esta fiscalía federal continuará gestionando algunos de los procesos judiciales más observados dentro y fuera de Estados Unidos