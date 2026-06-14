Trump nomina a James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York

Trump nombra nuevo fiscal

McDonald reemplaza a Clayton

SDNY maneja casos clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nombrará al abogado James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), una de las oficinas federales más relevantes del país por los casos de alto perfil que investiga y procesa.

Trump dio a conocer la decisión este sábado mediante una publicación en Truth Social.

El mandatario señaló que McDonald fue fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York.

También recordó que ocupó el cargo de director de cumplimiento normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos durante su primer mandato.

James McDonald llega a la fiscalía de Nueva York

El presidente Donald Trump dijo que nombrará a James M. McDonald, exfiscal federal, para que se desempeñe como el principal fiscal federal en Manhattan.https://t.co/ILU7egu7Wf — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 14, 2026

Además, destacó que actualmente es socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell.

Trump añadió que McDonald fue asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr.

Igualmente, resaltó que es un “distinguido graduado” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y de Harvard.

En su mensaje, el presidente expresó confianza en el desempeño que tendrá el abogado al frente de la fiscalía.

“Estoy convencido de que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y colaborará de manera fantástica con ellos”, escribió Trump.