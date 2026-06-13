Autoridades identifican al responsable del tiroteo en Midland
Publicado el13/06/2026 a las 09:54
- Atacante abatido por policía
- Un muerto en Midland
- Diez personas resultaron heridas
Un tiroteo ocurrido este viernes en Midland, Texas, dejó una persona muerta y al menos diez heridos, según informaron las autoridades locales.
El presunto responsable fue identificado como Victor Mata Villareal, de 45 años, quien murió durante un intercambio de disparos con agentes de policía.
El incidente provocó una amplia movilización policial en esta ciudad del oeste de Texas y dejó múltiples víctimas, además de reavivar la atención sobre los episodios de violencia armada en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) informó que Victor Mata Villareal fue abatido tras permanecer atrincherado durante varias horas en una clínica veterinaria.
¿Quién era Victor Mata Villareal, autor del tiroteo en Midland?
UPDATE: Midland, Texas shooter identified as Victor Mata Villarreal, who is now deceased.
NOTE: The video in this post is from a previous incident involving Villarreal and shows the shooting that led to his attempted capital murder charge involving a police officer. pic.twitter.com/TsObz1L2iA
— Scope Report (@ScopeReport_) June 12, 2026
De acuerdo con el comunicado oficial, el enfrentamiento ocurrió después de que las fuerzas del orden lograran ubicarlo y rodear el inmueble.
Las autoridades señalaron que Mata Villareal residía en Odessa, una ciudad vecina de Midland.
Además, detallaron que tenía una orden de arresto pendiente, según Efe.
Según DPS, el hombre era buscado por haber disparado contra agentes de policía durante una persecución ocurrida el pasado miércoles.
La policía respondió desde temprano
Active Shooter Fired at Midland Police Day Prior
Midland, Texas: On Wednesday, June 10, 2026, at approximately 11:23 p.m., Midland Police attempted a traffic stop on a vehicle in the 4800 block of Anetta.
The driver fled for several blocks before stopping in the 4700 block of… pic.twitter.com/Dqzts8FgUB
— Auden B. Cabello (@CabelloAuden) June 12, 2026
El jefe del Departamento de Policía de Midland, Greg Snow, informó que los agentes acudieron al lugar alrededor de las 8:00 de la mañana, hora local.
La respuesta se produjo después de recibir un reporte sobre disparos en la zona.
«Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona», indicó Snow en un comunicado.
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Las autoridades se concentraron en proteger a las personas que se encontraban cerca del lugar y asegurar el perímetro mientras se desarrollaba el operativo.
La situación se extendió durante varias horas antes de concluir con la muerte del sospechoso.
Una persona murió y diez resultaron heridas
La alcaldesa de Midland, Lori Blong, confirmó que una persona perdió la vida en el lugar de los hechos.
También informó que al menos diez personas resultaron heridas durante el incidente.
Los lesionados fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de la víctima fallecida ni sobre la gravedad de las lesiones de los heridos.