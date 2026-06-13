Autoridades identifican al responsable del tiroteo en Midland

Atacante abatido por policía

Un muerto en Midland

Diez personas resultaron heridas

Un tiroteo ocurrido este viernes en Midland, Texas, dejó una persona muerta y al menos diez heridos, según informaron las autoridades locales.

El presunto responsable fue identificado como Victor Mata Villareal, de 45 años, quien murió durante un intercambio de disparos con agentes de policía.

El incidente provocó una amplia movilización policial en esta ciudad del oeste de Texas y dejó múltiples víctimas, además de reavivar la atención sobre los episodios de violencia armada en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) informó que Victor Mata Villareal fue abatido tras permanecer atrincherado durante varias horas en una clínica veterinaria.

¿Quién era Victor Mata Villareal, autor del tiroteo en Midland?

UPDATE: Midland, Texas shooter identified as Victor Mata Villarreal, who is now deceased. NOTE: The video in this post is from a previous incident involving Villarreal and shows the shooting that led to his attempted capital murder charge involving a police officer. pic.twitter.com/TsObz1L2iA — Scope Report (@ScopeReport_) June 12, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, el enfrentamiento ocurrió después de que las fuerzas del orden lograran ubicarlo y rodear el inmueble.

Las autoridades señalaron que Mata Villareal residía en Odessa, una ciudad vecina de Midland.

Además, detallaron que tenía una orden de arresto pendiente, según Efe.

Según DPS, el hombre era buscado por haber disparado contra agentes de policía durante una persecución ocurrida el pasado miércoles.