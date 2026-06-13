 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Autoridades identifican al responsable del tiroteo en Midland
¿Quién era Victor Mata Villareal? autor del tiroteo en Midland que dejó una víctima mortal y diez heridos. Conoce los detalles del caso.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Autoridades identifican al responsable del tiroteo en Midland

Publicado el13/06/2026 a las 09:54

  • Atacante abatido por policía
  • Un muerto en Midland
  • Diez personas resultaron heridas

Un tiroteo ocurrido este viernes en Midland, Texas, dejó una persona muerta y al menos diez heridos, según informaron las autoridades locales.

El presunto responsable fue identificado como Victor Mata Villareal, de 45 años, quien murió durante un intercambio de disparos con agentes de policía.

El incidente provocó una amplia movilización policial en esta ciudad del oeste de Texas y dejó múltiples víctimas, además de reavivar la atención sobre los episodios de violencia armada en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) informó que Victor Mata Villareal fue abatido tras permanecer atrincherado durante varias horas en una clínica veterinaria.

¿Quién era Victor Mata Villareal, autor del tiroteo en Midland?

De acuerdo con el comunicado oficial, el enfrentamiento ocurrió después de que las fuerzas del orden lograran ubicarlo y rodear el inmueble.

Las autoridades señalaron que Mata Villareal residía en Odessa, una ciudad vecina de Midland.

Además, detallaron que tenía una orden de arresto pendiente, según Efe.

Según DPS, el hombre era buscado por haber disparado contra agentes de policía durante una persecución ocurrida el pasado miércoles.

La policía respondió desde temprano

El jefe del Departamento de Policía de Midland, Greg Snow, informó que los agentes acudieron al lugar alrededor de las 8:00 de la mañana, hora local.

La respuesta se produjo después de recibir un reporte sobre disparos en la zona.

«Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona», indicó Snow en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Demócratas estallan contra Trump por intervenir en elección de Colombia

Las autoridades se concentraron en proteger a las personas que se encontraban cerca del lugar y asegurar el perímetro mientras se desarrollaba el operativo.

La situación se extendió durante varias horas antes de concluir con la muerte del sospechoso.

Una persona murió y diez resultaron heridas

La alcaldesa de Midland, Lori Blong, confirmó que una persona perdió la vida en el lugar de los hechos.

También informó que al menos diez personas resultaron heridas durante el incidente.

Los lesionados fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de la víctima fallecida ni sobre la gravedad de las lesiones de los heridos.

Etiquetas:, ,