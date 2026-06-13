Demócratas estallan contra Trump por intervenir en elección de Colombia
Publicado el13/06/2026 a las 09:12
- Demócratas critican a Trum
- Polémica por apoyo electoral
- Piden respetar soberanía colombiana
La recta final de la campaña presidencial en Colombia sumó un nuevo episodio de tensión internacional.
Un grupo de 20 congresistas demócratas de Estados Unidos expresó su rechazo a los intentos de la Administración del presidente Donald Trump de influir en el proceso electoral colombiano antes de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.
Por qué importa: La declaración de los legisladores estadounidenses se produce en medio de una campaña altamente polarizada entre el oficialista Iván Cepeda y el candidato conservador Abelardo de la Espriella, y añade un nuevo elemento de debate sobre la influencia extranjera en las elecciones colombianas.
Los representantes demócratas, encabezados por Jim McGovern, difundieron un comunicado en el que rechazaron cualquier intento de Washington por inclinar el resultado electoral en Colombia.
¿Qué dijeron los demócratas sobre Trump y las elecciones de Colombia?
Demócratas acusan a Trump de intentar influir en la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia.#Latinus #InformaciónParaTi https://t.co/uSq0o0E5Dw
— Latinus (@latinus_us) June 13, 2026
Los legisladores afirmaron que las acciones de Trump y de otros miembros del Congreso estadounidense para respaldar a un candidato específico son perjudiciales para los derechos democráticos de los colombianos.
Según el documento, consideran que promover o favorecer a uno de los aspirantes afecta la capacidad del pueblo colombiano para decidir libremente su futuro político.
El pronunciamiento se conoció una semana después de que Trump manifestara públicamente su apoyo a Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.
El mandatario estadounidense celebró la victoria del candidato conservador en la primera vuelta y expresó su respaldo de cara al balotaje.
Críticas por presunta injerencia electoral
#ÚltimoMinuto | Veinte congresistas demócratas le pidieron hoy al presidente Donald Trump y a otros funcionarios de Estados Unidos no intervenir en las elecciones de Colombia. Así lo dio a conocer el gerente de Inravisión, @HOLLMANMORRIS.
Encabezados por el representante Jim… pic.twitter.com/xIsrvHTp9B
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) June 12, 2026
En el mensaje publicado por Trump, el presidente calificó a Iván Cepeda como representante de la “izquierda radical”, según Infobae.
Además, sostuvo que una eventual victoria de De la Espriella favorecería el crecimiento económico, la seguridad y la cooperación entre Estados Unidos y Colombia.
Las declaraciones generaron críticas desde el Gobierno colombiano y de diversos sectores políticos.
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Los cuestionamientos se centraron en que el respaldo público de Trump fue interpretado como una intervención en un proceso electoral soberano.
Los congresistas demócratas compartieron esa preocupación.
En su comunicado señalaron que este tipo de acciones constituyen un insulto a la soberanía y a la integridad del proceso democrático colombiano.
También sostuvieron que resultan incompatibles con los principios estadounidenses de no interferencia en elecciones extranjeras.
Una elección marcada por la polarización
La segunda vuelta presidencial en Colombia se celebrará el próximo 21 de junio.
Ninguno de los candidatos logró superar el 50 % de los votos en la primera ronda electoral.
Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7 % de los sufragios y terminó en el primer lugar de la votación.
Por su parte, Iván Cepeda alcanzó el 40,9 % y avanzó al balotaje como representante de la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro.
De la Espriella compite respaldado por sectores conservadores y de derecha.
Cepeda representa al gobernante Pacto Histórico en una contienda que ha estado marcada por fuertes diferencias ideológicas y constantes acusaciones entre ambas campañas.
La elección también ha despertado atención internacional debido a las implicaciones que tendría para el rumbo político del país.
El resultado definirá si Colombia mantiene la orientación política iniciada por Petro en 2022 o si gira hacia una agenda más cercana a los sectores conservadores de la región.
Mientras se acerca la jornada definitiva, el debate sobre la influencia extranjera en la campaña continúa sumando protagonistas y elevando la tensión política alrededor de una de las elecciones más observadas de los últimos años.