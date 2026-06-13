Demócratas estallan contra Trump por intervenir en elección de Colombia

Demócratas critican a Trum

Polémica por apoyo electoral

Piden respetar soberanía colombiana

La recta final de la campaña presidencial en Colombia sumó un nuevo episodio de tensión internacional.

Un grupo de 20 congresistas demócratas de Estados Unidos expresó su rechazo a los intentos de la Administración del presidente Donald Trump de influir en el proceso electoral colombiano antes de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Por qué importa: La declaración de los legisladores estadounidenses se produce en medio de una campaña altamente polarizada entre el oficialista Iván Cepeda y el candidato conservador Abelardo de la Espriella, y añade un nuevo elemento de debate sobre la influencia extranjera en las elecciones colombianas.

Los representantes demócratas, encabezados por Jim McGovern, difundieron un comunicado en el que rechazaron cualquier intento de Washington por inclinar el resultado electoral en Colombia.

¿Qué dijeron los demócratas sobre Trump y las elecciones de Colombia?

Demócratas acusan a Trump de intentar influir en la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia.#Latinus #InformaciónParaTi https://t.co/uSq0o0E5Dw — Latinus (@latinus_us) June 13, 2026

Los legisladores afirmaron que las acciones de Trump y de otros miembros del Congreso estadounidense para respaldar a un candidato específico son perjudiciales para los derechos democráticos de los colombianos.

Según el documento, consideran que promover o favorecer a uno de los aspirantes afecta la capacidad del pueblo colombiano para decidir libremente su futuro político.

El pronunciamiento se conoció una semana después de que Trump manifestara públicamente su apoyo a Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.

El mandatario estadounidense celebró la victoria del candidato conservador en la primera vuelta y expresó su respaldo de cara al balotaje.