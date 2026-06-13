Florida aprueba millonario plan para intensificar operativos contra inmigrantes
Publicado el13/06/2026 a las 08:23
- Florida aprueba USD 90 millones
- Más apoyo a ICE
- Refuerzan operativos migratorios
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gabinete estatal aprobaron USD 90 millones en subvenciones para 56 agencias policiales de condados y ciudades.
Los fondos estarán destinados a la compra de equipamiento relacionado con la aplicación de la ley contra la inmigración ilegal y a la ampliación de la capacidad operativa de organismos locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Por qué importa: La decisión forma parte de una estrategia estatal para fortalecer la coordinación entre fuerzas locales y autoridades federales en materia migratoria, mediante inversiones en equipamiento y sistemas operativos.
La decisión fue adoptada en Tallahassee. La votación se realizó en el marco de la junta estatal de control de inmigración, según Infobae.
DeSantis invierte millones en policías que colaboran con ICE
Florida aprueba USD 90 millones para que policías locales compren equipos y colaboren con ICE contra la inmigración ilegal | Por Jeremías Baldantoni
— Infobae América (@infobaeamerica) June 13, 2026
El organismo está integrado por el gobernador Ron DeSantis. También participan el fiscal general James Uthmeier.
La junta incluye además al director financiero Blaise Ingoglia. El comisionado de agricultura Wilton Simpson completa el grupo.
La propuesta recibió el respaldo unánime de sus integrantes.
El paquete aprobado contempla recursos para decenas de agencias policiales distribuidas en distintos condados y ciudades del estado.
Los fondos tienen como objetivo reforzar capacidades vinculadas con la aplicación de la ley migratoria.
Los recursos financiarán equipos y tecnología
De acuerdo con lo aprobado, las subvenciones cubrirán la adquisición de distintos tipos de equipamiento.
Entre los artículos contemplados figuran radios. También se incluyen cámaras corporales.
La lista incorpora equipo antidisturbios. Además, podrán adquirirse cascos balísticos.
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Los fondos permitirán la compra de máquinas de rayos X. También se contemplan sillas de sujeción para reclusos.
La aprobación incluye otros insumos relacionados con operaciones policiales.
Según los expedientes de solicitud revisados por la junta, el programa busca fortalecer la interoperabilidad entre organismos locales y autoridades federales.
Uno de los objetivos centrales es mejorar las comunicaciones seguras.
También se busca ampliar las capacidades para procedimientos de custodia y traslado.
Florida amplía el financiamiento para la aplicación de la ley migratoria
Hasta el momento, Florida ha autorizado USD 147 millones en subvenciones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria.
Según Transparency Florida, el portal oficial que rastrea el gasto público, casi USD 5 millones ya fueron desembolsados a 25 agencias locales.
El nuevo paquete forma parte de una asignación presupuestaria más amplia aprobada por la Legislatura estatal.
Durante 2025, los legisladores reservaron USD 250 millones para reembolsar a fuerzas locales por compras relacionadas con la inmigración ilegal.
La partida también contempla la compensación por horas extra de agentes que participaron en operativos junto con ICE.
Del total aprobado en esta reunión, USD 30,3 millones correspondieron a adjudicaciones nuevas.
Otros USD 57 millones fueron asignados como fondos adicionales.
Estos recursos suplementarios se destinaron a organismos que ya habían presentado solicitudes con anterioridad.
La medida amplía el alcance de un programa estatal que continúa canalizando recursos hacia agencias locales involucradas en tareas coordinadas con autoridades federales de inmigración.
Lo que viene: Los fondos aprobados comenzarán a respaldar adquisiciones y proyectos presentados por las agencias beneficiadas dentro del programa estatal de subvenciones vinculado a la aplicación de la ley migratoria.