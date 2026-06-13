Florida aprueba millonario plan para intensificar operativos contra inmigrantes

Florida aprueba USD 90 millones

Más apoyo a ICE

Refuerzan operativos migratorios

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gabinete estatal aprobaron USD 90 millones en subvenciones para 56 agencias policiales de condados y ciudades.

Los fondos estarán destinados a la compra de equipamiento relacionado con la aplicación de la ley contra la inmigración ilegal y a la ampliación de la capacidad operativa de organismos locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Por qué importa: La decisión forma parte de una estrategia estatal para fortalecer la coordinación entre fuerzas locales y autoridades federales en materia migratoria, mediante inversiones en equipamiento y sistemas operativos.

La decisión fue adoptada en Tallahassee. La votación se realizó en el marco de la junta estatal de control de inmigración, según Infobae.

DeSantis invierte millones en policías que colaboran con ICE

Florida aprueba USD 90 millones para que policías locales compren equipos y colaboren con ICE contra la inmigración ilegal | Por Jeremías Baldantoni https://t.co/IcstRlVIb0 — Infobae América (@infobaeamerica) June 13, 2026

El organismo está integrado por el gobernador Ron DeSantis. También participan el fiscal general James Uthmeier.

La junta incluye además al director financiero Blaise Ingoglia. El comisionado de agricultura Wilton Simpson completa el grupo.

La propuesta recibió el respaldo unánime de sus integrantes.

El paquete aprobado contempla recursos para decenas de agencias policiales distribuidas en distintos condados y ciudades del estado.

Los fondos tienen como objetivo reforzar capacidades vinculadas con la aplicación de la ley migratoria.