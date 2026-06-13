Pareja inmigrante es arrestada por ICE en plena ceremonia de graduación de sus hijos; DHS explica operativo

ICE arresta durante graduación

Operativo genera controversia

Comunidad cuestiona procedimiento

La ceremonia de graduación de preescolar de la escuela Commodore John Rodgers Elementary/Middle School, en Baltimore, terminó envuelta en controversia tras un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizado en el campus escolar.

La intervención ocurrió mientras familias asistían a una actividad de cierre del año escolar, según Univision.

El operativo generó preocupación entre miembros de la comunidad, líderes locales y organizaciones defensoras de inmigrantes.

El jueves 11 de junio, agentes federales detuvieron a dos adultos en las instalaciones de la escuela Commodore John Rodgers Elementary/Middle School.

La escuela opera actualmente en un edificio ubicado en Fait Avenue, en el sureste de Baltimore.

Operativo de ICE interrumpe graduación escolar

Videos grabados por asistentes muestran momentos de tensión en el estacionamiento durante el procedimiento.

Las imágenes difundidas registran la presencia de agentes federales mientras familias observaban el desarrollo de la intervención.

De acuerdo con testimonios recopilados después del incidente, el ambiente cambió de manera repentina cuando los agentes llegaron al lugar.

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Personas presentes describieron escenas de miedo entre padres de familia y estudiantes que participaban en las actividades escolares.

Una persona que grabó uno de los videos relató que uno de los hombres fue reducido durante el arresto.

También señaló que una mujer que se encontraba dentro de un vehículo fue detenida por los agentes.

Los videos muestran parte de la actuación de los oficiales mientras se desarrollaba la ceremonia escolar.