Pareja inmigrante es arrestada por ICE en plena ceremonia de graduación de sus hijos; DHS explica operativo
Publicado el13/06/2026 a las 07:54
- ICE arresta durante graduación
- Operativo genera controversia
- Comunidad cuestiona procedimiento
La ceremonia de graduación de preescolar de la escuela Commodore John Rodgers Elementary/Middle School, en Baltimore, terminó envuelta en controversia tras un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizado en el campus escolar.
La intervención ocurrió mientras familias asistían a una actividad de cierre del año escolar, según Univision.
El operativo generó preocupación entre miembros de la comunidad, líderes locales y organizaciones defensoras de inmigrantes.
El jueves 11 de junio, agentes federales detuvieron a dos adultos en las instalaciones de la escuela Commodore John Rodgers Elementary/Middle School.
La escuela opera actualmente en un edificio ubicado en Fait Avenue, en el sureste de Baltimore.
Operativo de ICE interrumpe graduación escolar
Videos grabados por asistentes muestran momentos de tensión en el estacionamiento durante el procedimiento.
Las imágenes difundidas registran la presencia de agentes federales mientras familias observaban el desarrollo de la intervención.
De acuerdo con testimonios recopilados después del incidente, el ambiente cambió de manera repentina cuando los agentes llegaron al lugar.
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Personas presentes describieron escenas de miedo entre padres de familia y estudiantes que participaban en las actividades escolares.
Una persona que grabó uno de los videos relató que uno de los hombres fue reducido durante el arresto.
También señaló que una mujer que se encontraba dentro de un vehículo fue detenida por los agentes.
Los videos muestran parte de la actuación de los oficiales mientras se desarrollaba la ceremonia escolar.
DHS identifica al principal objetivo de la operación
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El caso involucra a Jesús Acevedo-Sánchez, identificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como el principal objetivo del operativo.
También fue detenida una mujer que lo acompañaba.
Su identidad no fue ampliamente divulgada en los reportes iniciales.
Según la versión ofrecida por ICE, la operación no estaba dirigida contra la escuela ni contra las personas que participaban en la graduación.
El DHS afirmó que Acevedo-Sánchez tenía antecedentes de intentos de evasión de la ley.
La agencia señaló que el operativo ocurrió después de que presuntamente intentara evadir a los agentes federales.
De acuerdo con esa versión, el hombre se negó en varias ocasiones a cumplir órdenes durante el procedimiento.
Posteriormente, según el DHS, habría llegado a una zona cercana a la escuela donde finalmente ocurrió la detención.
Las autoridades federales también indicaron que Acevedo-Sánchez enfrenta acusaciones relacionadas con resistencia e interferencia con agentes federales.
Comunidad cuestiona el lugar de la detención
Además de las acusaciones contra Acevedo-Sánchez, el Departamento de Seguridad Nacional informó que la mujer detenida enfrentaría cargos por presuntamente agredir a agentes de ICE.
Sin embargo, el operativo provocó cuestionamientos por parte de funcionarios locales y miembros de la comunidad.
Las críticas no se centraron únicamente en las personas detenidas.
También apuntaron al lugar donde ocurrió la intervención y al efecto que tuvo sobre los niños y las familias presentes.
Para diversos sectores, la preocupación principal fue que el procedimiento se desarrolló durante una actividad escolar en la que participaban estudiantes de preescolar.
Los testimonios de asistentes reflejaron inquietud por el impacto emocional que la situación pudo generar entre los menores.
Mientras las autoridades federales sostienen que la operación tenía como objetivo a personas específicas y no a la escuela, líderes comunitarios y organizaciones defensoras de inmigrantes continúan cuestionando las circunstancias en las que se realizó la detención.