Inmigrantes temen asistir al Mundial 2026 por presencia de ICE

Mundial 2026 genera preocupación entre inmigrantes, quienes temen asistir a los estadios por posibles operativos migratorios.

Temor a operativos migratorios

Mundial sin aficionados inmigrantes

Campañas contra la discriminación El Mundial de fútbol representa un sueño para millones de aficionados alrededor del mundo. Sin embargo, para algunos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, asistir a los partidos se ha convertido en una posibilidad cada vez más lejana debido al temor a operativos migratorios. El Mundial 2026 se convierte en un sueño imposible para inmigrantes José, un inmigrante mexicano de 46 años que vive en Los Ángeles desde hace más de 25 años, había esperado durante años la oportunidad de ver un partido de la Copa del Mundo en persona. Cuando supo que la ciudad albergaría varios encuentros del torneo, comenzó a ahorrar con la esperanza de comprar al menos dos boletos: uno para él y otro para su hijo de 10 años. Pero sus planes cambiaron. “tendré que verlos por televisión”, dijo a EFE.

El miedo supera la ilusión mundialista José asegura que ha sido aficionado al fútbol desde que tiene memoria. Siempre que puede viste la camiseta de la selección mexicana y recuerda con emoción uno de los regalos más importantes que se ha dado a sí mismo: asistir a un partido del Tri en Los Ángeles. “Ir al estadio es una emoción que no tiene comparación”, expresó. A pesar de la ilusión de presenciar un encuentro mundialista, el temor a una posible presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los estadios terminó por convencerlo de no asistir. Según explicó, no cree que las autoridades revisen la documentación de todos los aficionados presentes. Sin embargo, teme convertirse en objetivo de las autoridades migratorias. TE PUEDE INTERESAR: ICE realiza redada con cámaras y desata indignación en Connecticut “Yo sé que no le van a pedir papeles a todos los aficionados que asistan, pero estoy seguro que van a ir por los que tienen la piel morena como la mía y yo no quiero que me deporten”, señaló. Ahora seguirá los partidos desde casa junto a su hijo y sus amigos. José todavía mantiene una pequeña esperanza relacionada con la selección mexicana. Confía en que el Tri avance como líder de grupo, ya que si terminara en segundo lugar disputaría su cuarto encuentro en Los Ángeles. “Eso me daría más tristeza, tenerlos aquí y ni poder ir ni siquiera a la concentración”, comentó.

Organizaciones piden extremar precauciones Las preocupaciones de José coinciden con las advertencias emitidas por organizaciones defensoras de los inmigrantes. Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (COFEM), indicó a EFE que están recomendando extremar precauciones, especialmente en las inmediaciones de los estadios. En abril, más de 120 organizaciones lideradas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) emitieron una alerta. El documento advertía que aficionados, jugadores, periodistas y visitantes podrían enfrentar riesgos de sufrir graves violaciones de derechos en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump. Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la ACLU, criticó a la FIFA y sostuvo que el organismo ha mantenido declaraciones sobre derechos humanos mientras fortalece sus vínculos con la Casa Blanca. Además, pidió que la organización deportiva utilice su influencia para impulsar cambios y garantías que permitan a las personas sentirse seguras al asistir a los encuentros. Sin embargo, los llamados no modificaron la postura de las autoridades. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, no descartó operativos contra personas sospechosas de actividades delictivas, una línea similar a la utilizada en redadas realizadas en ciudades como Los Ángeles.