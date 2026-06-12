Inmigrantes temen asistir al Mundial 2026 por presencia de ICE
Publicado el12/06/2026 a las 10:58
- Temor a operativos migratorios
- Mundial sin aficionados inmigrantes
- Campañas contra la discriminación
El Mundial de fútbol representa un sueño para millones de aficionados alrededor del mundo.
Sin embargo, para algunos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, asistir a los partidos se ha convertido en una posibilidad cada vez más lejana debido al temor a operativos migratorios.
El Mundial 2026 se convierte en un sueño imposible para inmigrantes
José, un inmigrante mexicano de 46 años que vive en Los Ángeles desde hace más de 25 años, había esperado durante años la oportunidad de ver un partido de la Copa del Mundo en persona.
Cuando supo que la ciudad albergaría varios encuentros del torneo, comenzó a ahorrar con la esperanza de comprar al menos dos boletos: uno para él y otro para su hijo de 10 años.
Pero sus planes cambiaron. “tendré que verlos por televisión”, dijo a EFE.
El miedo supera la ilusión mundialista
José asegura que ha sido aficionado al fútbol desde que tiene memoria. Siempre que puede viste la camiseta de la selección mexicana y recuerda con emoción uno de los regalos más importantes que se ha dado a sí mismo: asistir a un partido del Tri en Los Ángeles.
“Ir al estadio es una emoción que no tiene comparación”, expresó.
A pesar de la ilusión de presenciar un encuentro mundialista, el temor a una posible presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los estadios terminó por convencerlo de no asistir.
Según explicó, no cree que las autoridades revisen la documentación de todos los aficionados presentes. Sin embargo, teme convertirse en objetivo de las autoridades migratorias.
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“Yo sé que no le van a pedir papeles a todos los aficionados que asistan, pero estoy seguro que van a ir por los que tienen la piel morena como la mía y yo no quiero que me deporten”, señaló.
Ahora seguirá los partidos desde casa junto a su hijo y sus amigos.
José todavía mantiene una pequeña esperanza relacionada con la selección mexicana. Confía en que el Tri avance como líder de grupo, ya que si terminara en segundo lugar disputaría su cuarto encuentro en Los Ángeles.
“Eso me daría más tristeza, tenerlos aquí y ni poder ir ni siquiera a la concentración”, comentó.
Organizaciones piden extremar precauciones
Las preocupaciones de José coinciden con las advertencias emitidas por organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (COFEM), indicó a EFE que están recomendando extremar precauciones, especialmente en las inmediaciones de los estadios.
En abril, más de 120 organizaciones lideradas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) emitieron una alerta. El documento advertía que aficionados, jugadores, periodistas y visitantes podrían enfrentar riesgos de sufrir graves violaciones de derechos en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump.
Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la ACLU, criticó a la FIFA y sostuvo que el organismo ha mantenido declaraciones sobre derechos humanos mientras fortalece sus vínculos con la Casa Blanca.
Además, pidió que la organización deportiva utilice su influencia para impulsar cambios y garantías que permitan a las personas sentirse seguras al asistir a los encuentros.
Sin embargo, los llamados no modificaron la postura de las autoridades.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, no descartó operativos contra personas sospechosas de actividades delictivas, una línea similar a la utilizada en redadas realizadas en ciudades como Los Ángeles.
Campañas comunitarias buscan promover la inclusión
Estados Unidos será sede de 78 partidos del Mundial en once estadios ubicados, en gran medida, en ciudades con una importante presencia de inmigrantes y comunidades latinoamericanas.
Ante las preocupaciones existentes, diversas organizaciones han impulsado iniciativas para promover la convivencia y combatir la discriminación.
COFEM organizó en Los Ángeles un torneo infantil en el que participaron equipos representando a 16 países clasificados al Mundial.
“Este es un ejemplo de convivencia, de que nos podemos poner la camiseta por el otro”, afirmó Moreno.
Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) lanzó la campaña “Sácale la Tarjeta al Odio”.
La iniciativa busca educar a las comunidades sobre incidentes de odio y los mecanismos disponibles para denunciarlos.
La campaña cuenta con el apoyo de la ciudad de Los Ángeles e incorpora tarjetas amarillas y rojas, inspiradas en las utilizadas en el fútbol, para incentivar a las personas a rechazar conductas que fomenten la discriminación y el racismo.
Mientras tanto, aficionados como José se preparan para vivir el Mundial desde la distancia, observando por televisión un evento que durante años soñaron presenciar en persona.