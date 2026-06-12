ICE realiza redada con cámaras y desata indignación en Connecticut
Publicado el12/06/2026 a las 10:02
- Redada masiva de ICE
- Operativo grabado por cámaras
- Denuncian espectáculo migratorio
Una redada migratoria realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Danbury, Connecticut, ha generado cuestionamientos por la presencia de un equipo de grabación que acompañó el operativo.
De acuerdo con voluntarios de la organización Danbury Unites For Immigrants, la acción ocurrió el 4 de junio de 2026.
Según la agrupación, el despliegue representó una de las mayores presencias de agentes de ICE registradas en la ciudad desde el verano pasado.
La organización denunció que la participación de un equipo de cámaras durante la operación transformó el operativo migratorio en un evento preparado para ser mostrado públicamente.
Redada de ICE genera preocupación en Danbury
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Danbury Unites For Immigrants señaló que el operativo destacó por la cantidad de agentes presentes en la ciudad.
Los voluntarios indicaron que no se había observado una presencia similar desde el verano pasado, según Univision.
La redada se llevó a cabo el 4 de junio y llamó la atención de residentes y organizaciones que siguen de cerca las actividades migratorias en la región.
El grupo aseguró que la movilización de agentes fue particularmente significativa en comparación con otros operativos recientes.
La presencia de ICE en Danbury se convirtió rápidamente en tema de conversación dentro de la comunidad.
Los voluntarios documentaron lo ocurrido y compartieron sus observaciones sobre el desarrollo de la operación.
Denuncian presencia de equipo de grabación
Uno de los aspectos más criticados por la organización fue la presencia de un equipo de cámaras acompañando a los agentes.
Según Danbury Unites For Immigrants, las grabaciones formaron parte visible del operativo realizado en la ciudad.
La agrupación expresó preocupación por el papel que desempeñó el equipo de grabación durante la intervención.
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Los voluntarios sostienen que la inclusión de cámaras modificó la naturaleza del operativo.
A su juicio, la redada dejó de ser únicamente una acción de aplicación de leyes migratorias para convertirse también en un evento destinado a ser captado en video.
La organización cuestionó la necesidad de documentar visualmente el despliegue mientras se desarrollaba la operación.
Organización habla de una “escenificación”
Danbury Unites For Immigrants afirmó que la presencia del equipo audiovisual convirtió la redada en una escenificación para el consumo público.
La agrupación utilizó ese término para describir la manera en que se desarrolló el operativo.
Los voluntarios consideran que las cámaras tuvieron un papel relevante en la percepción del evento.
Según la organización, la grabación del procedimiento proyectó una imagen pública del operativo más allá de su ejecución en el terreno.
La denuncia se centró específicamente en la decisión de acompañar a los agentes con personal encargado de registrar imágenes.
Por ahora, las críticas de la organización se enfocan en el carácter que adquirió la redada debido a la presencia de las cámaras.