ICE realiza redada con cámaras y desata indignación en Connecticut

Redada masiva de ICE

Operativo grabado por cámaras

Denuncian espectáculo migratorio

Una redada migratoria realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Danbury, Connecticut, ha generado cuestionamientos por la presencia de un equipo de grabación que acompañó el operativo.

De acuerdo con voluntarios de la organización Danbury Unites For Immigrants, la acción ocurrió el 4 de junio de 2026.

Según la agrupación, el despliegue representó una de las mayores presencias de agentes de ICE registradas en la ciudad desde el verano pasado.

La organización denunció que la participación de un equipo de cámaras durante la operación transformó el operativo migratorio en un evento preparado para ser mostrado públicamente.

Redada de ICE genera preocupación en Danbury

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Danbury Unites For Immigrants señaló que el operativo destacó por la cantidad de agentes presentes en la ciudad.

Los voluntarios indicaron que no se había observado una presencia similar desde el verano pasado, según Univision.

La redada se llevó a cabo el 4 de junio y llamó la atención de residentes y organizaciones que siguen de cerca las actividades migratorias en la región.

El grupo aseguró que la movilización de agentes fue particularmente significativa en comparación con otros operativos recientes.

La presencia de ICE en Danbury se convirtió rápidamente en tema de conversación dentro de la comunidad.

Los voluntarios documentaron lo ocurrido y compartieron sus observaciones sobre el desarrollo de la operación.