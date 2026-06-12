Tiroteo en Texas deja varios heridos; sospechoso murió tras operativo

Sospechoso murió tras operativo.

Nueve personas hospitalizadas.

Investigación sigue en curso.

La policía de Midland confirmó la muerte del sospechoso que permanecía atrincherado y rodeado por las fuerzas de seguridad tras el tiroteo registrado la mañana del martes.

Por qué importa: La escena continúa bajo investigación y las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona, mientras se conoce el estado de varias víctimas que fueron trasladadas a hospitales.

La Policía de Midland informó que el sospechoso falleció después de permanecer acorralado por los agentes.

Las autoridades señalaron que la escena sigue activa y aún no ha sido despejada por completo.

Policía responde tras reportes de un tirador activo

Volume Up! An active shooter went on a rampage in Midland, Texas, killing at least one person and hurting several others on Friday, authorities said. Police said the shooter was confirmed dead. https://t.co/6P3Hx2j1RU pic.twitter.com/I2LycTfvIi — FOX26 News (@KMPHFOX26) June 12, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, el área permanece bajo control total de la policía.

Los cierres de carreteras en los alrededores continuarán por tiempo indefinido mientras avanza la investigación.

La alcaldesa de Midland, Lori Blong, fue quien ofreció el primer balance oficial de víctimas tras el ataque.

Las circunstancias del incidente continúan en desarrollo y las autoridades siguen recopilando información.

Según los primeros reportes del Departamento de Policía de Midland, los agentes acudieron al lugar tras recibir varias llamadas de emergencia.

Al llegar a la escena, los oficiales escucharon múltiples disparos provenientes del interior de un edificio.