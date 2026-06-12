Tiroteo en Texas deja varios heridos; sospechoso murió tras operativo
Publicado el12/06/2026 a las 09:09
- Sospechoso murió tras operativo.
- Nueve personas hospitalizadas.
- Investigación sigue en curso.
La policía de Midland confirmó la muerte del sospechoso que permanecía atrincherado y rodeado por las fuerzas de seguridad tras el tiroteo registrado la mañana del martes.
Por qué importa: La escena continúa bajo investigación y las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona, mientras se conoce el estado de varias víctimas que fueron trasladadas a hospitales.
La Policía de Midland informó que el sospechoso falleció después de permanecer acorralado por los agentes.
Las autoridades señalaron que la escena sigue activa y aún no ha sido despejada por completo.
Policía responde tras reportes de un tirador activo
Volume Up! An active shooter went on a rampage in Midland, Texas, killing at least one person and hurting several others on Friday, authorities said. Police said the shooter was confirmed dead. https://t.co/6P3Hx2j1RU pic.twitter.com/I2LycTfvIi
— FOX26 News (@KMPHFOX26) June 12, 2026
De acuerdo con el reporte oficial, el área permanece bajo control total de la policía.
Los cierres de carreteras en los alrededores continuarán por tiempo indefinido mientras avanza la investigación.
La alcaldesa de Midland, Lori Blong, fue quien ofreció el primer balance oficial de víctimas tras el ataque.
Las circunstancias del incidente continúan en desarrollo y las autoridades siguen recopilando información.
Según los primeros reportes del Departamento de Policía de Midland, los agentes acudieron al lugar tras recibir varias llamadas de emergencia.
Al llegar a la escena, los oficiales escucharon múltiples disparos provenientes del interior de un edificio.
Así se desarrolló el tiroteo en Midland
🚨 ÚLTIMA HORA | Tiroteo en Texas deja un muerto y 10 heridos; la Policía todavía se enfrenta con el sospechoso https://t.co/h2shWv00Lw
— CNN en Español (@CNNEE) June 12, 2026
De acuerdo con los reportes policiales, el enfrentamiento con el sospechoso ocurrió aproximadamente dos horas después de que comenzara el tiroteo.
Las autoridades indicaron que los hechos iniciaron alrededor de las 8 de la mañana en una zona de la ciudad.
Posteriormente, la situación se trasladó hasta las inmediaciones de un hospital veterinario.
Andrea Mendias, empleada de un taller de carrocería cercano al lugar, relató que parecía haberse producido una gran cantidad de disparos.
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Según su testimonio, se escucharon al menos 40 detonaciones durante el incidente.
Mendias también grabó un video que mostraba parte del despliegue policial.
En las imágenes se observaba a agentes saliendo de la parte trasera de un vehículo blindado de la policía.
El video también mostraba a las autoridades utilizando robots como parte del operativo de respuesta.
La alcaldesa Lori Blong señaló que la situación seguía en desarrollo, aunque destacó que los agentes mantenían el control del incidente.
Hospitales atienden a los heridos mientras sigue la investigación
Tiroteo en Midland, Texas, deja al menos un muerto y 10 heridos pic.twitter.com/3cBwo6bTfb
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 12, 2026
El Hospital Midland Memorial informó sobre la situación de algunas de las personas afectadas por el tiroteo.
De acuerdo con el centro médico, cuatro personas se encontraban en cirugía, según Univision.
Además, otras cinco permanecían en condición estable.
Las autoridades no han dado por concluida la investigación y mantienen asegurada la zona donde ocurrieron los hechos.
Midland es una ciudad con aproximadamente 140,000 habitantes.
La localidad se ubica en el corazón de la región petrolera de Texas.
El nuevo tiroteo ocurre cerca de una zona marcada por otro episodio de violencia ocurrido hace seis años.
En aquel caso, un hombre armado que había sido despedido de una empresa de servicios petroleros mató a siete personas.
Además, otras 24 resultaron heridas mientras el atacante disparaba de manera indiscriminada en las ciudades de Odessa y Midland.
Ambas comunidades se encuentran a más de 482 kilómetros al oeste de Dallas.
Por ahora, las autoridades continúan procesando la escena y recabando evidencias para esclarecer completamente lo ocurrido durante el ataque.