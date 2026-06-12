Autoridades evacúan terminal del JFK tras amenaza de bomba

Evacúan Terminal 4 del JFK

Mujer amenaza con bomba

Autoridades realizan inspección preventiva

Una parte del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York fue evacuada la mañana del 12 de junio después de que una mujer supuestamente afirmara que llevaba una bomba en su bolso.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el incidente ocurrió en la Terminal 4 y activó una respuesta inmediata de los equipos de seguridad.

La situación provocó el cierre temporal de una zona de la terminal mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el incidente ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana, hora local.

Amenaza de bomba JFK activa protocolos de emergencia

BREAKING: JFK Terminal 4 was evacuated Friday morning after an individual claimed to have a bomb in their luggage, according to the NYPD. The Port Authority Police Department has a person of interest in custody, though authorities have not determined whether an actual explosive… pic.twitter.com/lcLmKNBici — Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 12, 2026

Las autoridades indicaron que una mujer se acercó a un empleado de una aerolínea en un mostrador de facturación de la Terminal 4.

Según el reporte oficial, la mujer le dijo al trabajador que tenía una bomba en su bolso, según USA Today.

Tras recibir la información, las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

La alerta movilizó a diferentes cuerpos de seguridad encargados de atender posibles amenazas dentro de las instalaciones aeroportuarias.