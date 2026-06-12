Autoridades evacúan terminal del JFK tras amenaza de bomba
Publicado el12/06/2026 a las 07:11
- Evacúan Terminal 4 del JFK
- Mujer amenaza con bomba
- Autoridades realizan inspección preventiva
Una parte del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York fue evacuada la mañana del 12 de junio después de que una mujer supuestamente afirmara que llevaba una bomba en su bolso.
Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el incidente ocurrió en la Terminal 4 y activó una respuesta inmediata de los equipos de seguridad.
La situación provocó el cierre temporal de una zona de la terminal mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.
De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el incidente ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana, hora local.
Amenaza de bomba JFK activa protocolos de emergencia
BREAKING: JFK Terminal 4 was evacuated Friday morning after an individual claimed to have a bomb in their luggage, according to the NYPD.
The Port Authority Police Department has a person of interest in custody, though authorities have not determined whether an actual explosive… pic.twitter.com/lcLmKNBici
— Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 12, 2026
Las autoridades indicaron que una mujer se acercó a un empleado de una aerolínea en un mostrador de facturación de la Terminal 4.
Según el reporte oficial, la mujer le dijo al trabajador que tenía una bomba en su bolso, según USA Today.
Tras recibir la información, las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.
La alerta movilizó a diferentes cuerpos de seguridad encargados de atender posibles amenazas dentro de las instalaciones aeroportuarias.
Autoridades cerraron la zona como medida preventiva
Terminal 4 at JFK International Airport was evacuated due to a bomb threat. The incident was caused by a man’s claim that there was a bomb in his luggage. Port Authority police detained the suspect to investigate the circumstances. @JFKairport #bombthreat #terminal4 @PANYNJ pic.twitter.com/NjjFTsRc8u
— The Jewish Voice (@TJVNEWS) June 12, 2026
La Autoridad Portuaria informó que agentes del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria acudieron al lugar.
También participaron miembros del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Nueva York.
Como medida de precaución, la terminal fue cerrada temporalmente.
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Además, los pasajeros fueron desviados de la zona afectada para facilitar las labores de inspección y garantizar la seguridad de las personas presentes.
Las autoridades realizaron una revisión de seguridad en el área donde se reportó la amenaza.
El objetivo fue determinar si existía algún riesgo real para viajeros, empleados y operaciones dentro de la terminal.
Durante el procedimiento, la circulación de pasajeros en la zona permaneció restringida mientras concluían las investigaciones.
Terminal fue reabierta tras concluir la investigación
Una vez finalizada la inspección, las autoridades determinaron que el área era segura.
La zona fue despejada y posteriormente declarada libre de peligro.
Tras la conclusión de la investigación, la Terminal 4 fue reabierta y las operaciones pudieron continuar.
La Autoridad Portuaria confirmó que la mujer involucrada en el incidente fue detenida.
Posteriormente, las autoridades procedieron con su arresto.
Hasta el momento, la información oficial indica que la respuesta de seguridad incluyó el cierre preventivo de la terminal, la evacuación de pasajeros de la zona afectada y una inspección completa del lugar.
La investigación permitió descartar cualquier amenaza dentro de la terminal y restablecer las operaciones una vez que el área fue considerada segura por los equipos especializados.