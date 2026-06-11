Última hora: Evacúan parte del Pentágono por misterioso incidente
Publicado el11/06/2026 a las 07:09
- Evacúan áreas del Pentágono
- Investigan calidad del aire
- Despliegan equipos HazMat
El Pentágono evacuó este jueves varios pisos y corredores después de detectar un problema relacionado con la calidad del aire dentro del complejo militar.
La situación activó protocolos de seguridad y movilizó equipos especializados para evaluar el alcance del incidente.
Por qué importa: El Pentágono es una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos.
Cualquier incidente que obligue a evacuar áreas del edificio genera atención inmediata y medidas de respuesta de múltiples agencias.
Pentágono activa protocolos de emergencia y evacúa áreas
Evacúan varias plantas del Pentágono debido a un «incidente con materiales peligrosos» https://t.co/S9BaFbBeHu
— CNN en Español (@CNNEE) June 11, 2026
El portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, confirmó que los sistemas del complejo detectaron una situación que requería acciones preventivas.
Según explicó, los sistemas del edificio identificaron un problema de calidad del aire que debía ser evaluado antes de determinar su alcance.
Parnell señaló que el Departamento activó los protocolos de protección estándar establecidos para este tipo de situaciones.
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Entre las medidas implementadas se incluyó una orden de confinamiento en el lugar para la zona afectada.
Además, indicó que los equipos de respuesta fueron desplegados de inmediato y permanecían preparados para asistir a las personas que se encontraban dentro de las instalaciones.
Las declaraciones del funcionario fueron difundidas por la cadena CNN.
Fuentes del Departamento de Guerra citadas por medios estadounidenses señalaron que el incidente estaba supuestamente relacionado con problemas en la calidad del aire.
Equipos especializados responden al incidente
LATEST: The Pentagon went into a shelter-in-place Thursday as officials locked down multiple floors and hallways in response to a potential air hazard situation, according to three officials. https://t.co/n0v21KyWm3 pic.twitter.com/x3esyZqoLL
— ABC News (@ABC) June 11, 2026
El cuerpo de bomberos del condado de Arlington, Virginia, confirmó que varias de sus unidades acudieron al Pentágono.
Entre los equipos movilizados se encontraba la unidad especializada en materiales peligrosos.
La corporación informó a través de X que sus integrantes trabajaban en apoyo al equipo de materiales peligrosos de la propia instalación militar.
Por su parte, el equipo de seguridad del edificio informó que el problema detectado requería pruebas adicionales.
De acuerdo con un mensaje reproducido por diversos medios, los análisis complementarios podrían tardar entre una y dos horas.
El mismo comunicado indicó que los equipos de respuesta estaban preparados para brindar asistencia a los ocupantes del edificio si la situación lo requería.
También se advirtió que las personas presentes podrían observar personal de distintas agencias desplegado en el patio central del complejo.
Mientras continuaban las evaluaciones, varios medios estadounidenses reportaron la presencia de agentes equipados con máscaras antigás y trajes de protección química.
El edificio permanece cerrado mientras continúan las pruebas
Hasta el momento, las autoridades no han encontrado elementos peligrosos ni amenazas que representen un riesgo para la instalación.
Sin embargo, el edificio permanecía cerrado mientras continuaban las inspecciones y pruebas de seguridad.
Las autoridades buscan determinar con precisión el origen del problema detectado por los sistemas del complejo.
El Departamento de Guerra aún no había respondido a las consultas realizadas por la agencia EFE sobre el incidente.
El episodio ocurre meses después de otro incidente relacionado con posibles contaminantes en la región de Washington.
En marzo pasado, un fuerte olor a productos químicos detectado cerca del centro de control aéreo de la zona capitalina obligó a suspender temporalmente el tráfico aéreo.
La medida afectó a los tres aeropuertos que prestan servicio a Washington y provocó numerosos retrasos durante varias horas.
Por ahora, las investigaciones continúan dentro del Pentágono mientras los equipos especializados completan las pruebas necesarias para determinar qué originó el problema de calidad del aire.