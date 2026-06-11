Última hora: Evacúan parte del Pentágono por misterioso incidente

Evacúan áreas del Pentágono

Investigan calidad del aire

Despliegan equipos HazMat

El Pentágono evacuó este jueves varios pisos y corredores después de detectar un problema relacionado con la calidad del aire dentro del complejo militar.

La situación activó protocolos de seguridad y movilizó equipos especializados para evaluar el alcance del incidente.

Por qué importa: El Pentágono es una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos.

Cualquier incidente que obligue a evacuar áreas del edificio genera atención inmediata y medidas de respuesta de múltiples agencias.

Pentágono activa protocolos de emergencia y evacúa áreas

Evacúan varias plantas del Pentágono debido a un «incidente con materiales peligrosos» https://t.co/S9BaFbBeHu — CNN en Español (@CNNEE) June 11, 2026

El portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, confirmó que los sistemas del complejo detectaron una situación que requería acciones preventivas.

Según explicó, los sistemas del edificio identificaron un problema de calidad del aire que debía ser evaluado antes de determinar su alcance.

Parnell señaló que el Departamento activó los protocolos de protección estándar establecidos para este tipo de situaciones.

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Entre las medidas implementadas se incluyó una orden de confinamiento en el lugar para la zona afectada.

Además, indicó que los equipos de respuesta fueron desplegados de inmediato y permanecían preparados para asistir a las personas que se encontraban dentro de las instalaciones.

Las declaraciones del funcionario fueron difundidas por la cadena CNN.

Fuentes del Departamento de Guerra citadas por medios estadounidenses señalaron que el incidente estaba supuestamente relacionado con problemas en la calidad del aire.