Trump amenaza a Irán con bombardeos sin precedentes si es asesinado

Trump amenaza a Irán tras revelar que dejó instrucciones al Pentágono para responder con bombardeos masivos si es asesinado. Conoce qué dijo.

Trump amenaza a Irán

Pentágono recibe instrucciones

Crece tensión bilateral Donald Trump aseguró que dejó instrucciones al Pentágono para lanzar un ataque masivo contra Irán si llega a ser asesinado como resultado de un supuesto complot atribuido a la República Islámica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ha dado instrucciones para responder con una ofensiva militar sin precedentes contra Irán. La advertencia, según explicó, se activaría únicamente si él fuera asesinado como consecuencia de un presunto complot impulsado por la República Islámica. Trump amenaza a Irán con bombardeos si es asesinado Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico El Día (@eldia_do) Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con The New York Post, en medio de un nuevo deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán. Trump sostuvo que considera real la amenaza que pesa sobre su seguridad desde hace varios años. Por qué importa: Las palabras del mandatario elevan nuevamente la tensión entre Estados Unidos e Irán, en un contexto marcado por recientes enfrentamientos militares y acusaciones mutuas.

Trump asegura que dejó instrucciones militares para responder ÚLTIMA HORA: El presidente Trump anuncia que, si es asesinado por Irán, ha dejado instrucciones para BOMBARDEARLOS «a niveles NUNCA VISTOS ANTES» pic.twitter.com/NgvYSK2izh — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) July 10, 2026 Durante la entrevista, Trump afirmó que ya dejó definida la respuesta que debería ejecutar el Pentágono si ocurriera un atentado en su contra. «Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos», declaró el mandatario. «He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto», añadió. Sus declaraciones surgieron tras versiones periodísticas que señalaban que Israel habría advertido a Estados Unidos sobre un supuesto nuevo plan iraní para asesinarlo. TE PUEDE INTERESAR: México solicitará cargos por muertes de mexicanos bajo ICE El mandatario respondió a esas informaciones al ser consultado sobre la existencia de un posible complot. No obstante, durante la misma conversación también matizó esas versiones. Trump afirmó que no existe una nueva advertencia concreta proveniente de Israel. «No, no. Israel no ha dicho nada. No, no», respondió. Aun así, insistió en que desde hace años considera que Irán lo mantiene entre sus principales objetivos. «He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?», comentó.

Trump minimiza un nuevo complot, pero insiste en que sigue siendo objetivo Aunque negó que exista un aviso reciente por parte del gobierno israelí, Trump reiteró que las amenazas contra él no son nuevas. El mandatario dejó claro que, a su juicio, Teherán mantiene desde hace tiempo la intención de atacarlo. Durante la entrevista también fue consultado sobre un eventual asesinato. «Espero que me extrañen», respondió. Las declaraciones llegan en un momento de renovada tensión diplomática y militar entre ambos países. Washington y Teherán atraviesan una nueva etapa de confrontación tras recientes enfrentamientos y amenazas cruzadas. Ese escenario ha dejado atrás el alto el fuego alcanzado el mes pasado. Días antes, Trump ya había hecho referencia pública a las amenazas en su contra. El miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, reconoció que figura entre los principales objetivos de Irán. El presidente vinculó esa situación con la operación militar ordenada durante su primer mandato. Según explicó, las amenazas estarían relacionadas con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020.