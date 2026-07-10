México solicitará cargos por muertes de mexicanos bajo ICE

México pedirá cargos penales por 17 ciudadanos muertos bajo custodia del ICE y prepara demandas contra centros de detención.

México endurece reclamos

ICE bajo presión

Exigen investigación penal El gobierno de México anunció que buscará impulsar acciones penales y civiles tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos relacionados con la actuación del ICE, en un nuevo episodio de tensión con la administración de Donald Trump. México solicitará que autoridades de Estados Unidos consideren presentar cargos penales por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios. El anuncio fue realizado este jueves por el canciller Roberto Velasco. México solicita cargos por mexicanos muertos bajo ICE Mexico to request criminal charges over deaths following fatal shooting of Houston man by ICE. pic.twitter.com/YIVoOSbJAq — euronews (@euronews) July 10, 2026 La petición será presentada ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Funcionarios mexicanos reconocieron que la solicitud no tiene efectos legales obligatorios. Además, el gobierno impulsará demandas civiles contra las empresas que administran centros de detención. Según Velasco, el objetivo es combatir las presuntas violaciones de derechos humanos dentro de esas instalaciones.

México endurece su postura tras la muerte de Lorenzo Salgado Mexico plans to file criminal complaints over the deaths of Mexican citizens in ICE custody or during ICE operations — including a complaint for Lorenzo Salgado Araujo, who was fatally shot by ICE agents in Houston. pic.twitter.com/BTFfU7739d — ABC News (@ABC) July 9, 2026 La decisión llega días después de la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México decidió «ir más allá de los canales diplomáticos». Explicó que el gobierno elevará el nivel de sus reclamos hacia Estados Unidos, según CBS News. «Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque no podemos permanecer en silencio» ante la muerte de mexicanos «cuyo único delito es trabajar honestamente en Estados Unidos», declaró Sheinbaum. Salgado Araujo llevaba décadas viviendo en Estados Unidos. El día del incidente transportaba trabajadores hacia una obra de construcción de viviendas. Su familia exigió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó posteriormente que los agentes buscaban a otra persona cuando detuvieron la camioneta donde viajaba. Según el DHS, los agentes actuaban tras recibir información proporcionada por otras autoridades. La dependencia explicó que durante semanas realizaron vigilancia en un domicilio relacionado con la investigación. «Tras recibir una pista fidedigna de nuestros socios de las fuerzas del orden, nuestros agentes realizaron vigilancia en el domicilio de la persona investigada. Semanas antes del incidente, observaron dos furgonetas blancas en la propiedad», indicó el DHS. La agencia añadió: «El 7 de julio, cuando los agentes estaban a punto de llegar al domicilio de la persona investigada, observaron una furgoneta blanca con un individuo que se parecía a ella. Acto seguido, los agentes detuvieron el vehículo».

ICE mantiene su versión sobre el operativo en Houston Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Lorenzo Salgado Araujo era el objetivo del operativo. El DHS aseguró que el mexicano permanecía en Estados Unidos sin autorización legal. También afirmó que ignoró «múltiples órdenes verbales». La dependencia señaló que el conductor intentó embestir a un agente. Según esa versión, el oficial disparó en defensa propia. Los bomberos de Houston informaron que Salgado Araujo recibió un disparo en el abdomen. Posteriormente, el vehículo impactó una unidad del ICE. El ciudadano mexicano fue trasladado a un hospital. Más tarde falleció debido a las heridas sufridas, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno mexicano sostiene que 14 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE y otros tres durante operaciones migratorias. CBS News informó, con base en un análisis de registros del ICE, que durante 2025 fallecieron 31 personas detenidas por la agencia, la cifra más alta registrada en dos décadas.