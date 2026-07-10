Trump se niega a firmar la ley de vivienda asequible, pero igual entrará en vigor
Publicado el10/07/2026 a las 10:55
- Trump rechaza firmar ley.
- Entrará en vigor igual.
- Vivienda sigue adelante.
La histórica ley de vivienda aprobada por el Congreso de Estados Unidos podría convertirse en ley sin la firma del presidente Donald Trump.
Aunque el mandatario aseguró este viernes que no firmará la legislación, un funcionario estadounidense dijo a CBS News que no se espera que ejerza su poder de veto.
Esto significa que la iniciativa entraría en vigor automáticamente si se cumple el plazo establecido por la Constitución y el Congreso continúa en sesión.
La ley de vivienda podría entrar en vigor sin la firma de Trump
La legislación fue aprobada por el Congreso el mes pasado y ya fue enviada a la Casa Blanca.
Sin embargo, Trump sorprendió al declarar la mañana del viernes que no la firmará.
Hasta ahora, el presidente no ha anunciado públicamente que planee vetar el proyecto.
La Constitución establece que, si un presidente no firma una ley dentro de los 10 días posteriores a recibirla y el Congreso sigue en funciones, esta entra en vigor automáticamente.
Ese escenario permitiría que la legislación se convierta en ley sin la aprobación formal del mandatario.
La posibilidad fue confirmada por un funcionario estadounidense consultado por CBS News.
Trump condiciona su apoyo a otra prioridad legislativa
La negativa del presidente no está relacionada directamente con el contenido de la ley de vivienda.
Trump ha manifestado su molestia porque el Senado no ha aprobado su propuesta electoral denominada Save America Act.
El mandatario insiste en que esa iniciativa debería ser la prioridad absoluta del Congreso.
A finales del mes pasado incluso canceló de forma inesperada la ceremonia en la que tenía previsto promulgar la ley de vivienda.
Este viernes volvió a utilizar Truth Social para expresar su inconformidad.
«No firmaré la Ley de Vivienda, que ya fue completamente aprobada por el Congreso y enviada a la Casa Blanca, EN PROTESTA porque el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar la SAVE AMERICA ACT, que cuenta con un respaldo del 97 % dentro del Partido Republicano y también muy alto entre los demócratas no políticos (‘Dumocrats’)».
La Casa Blanca fue consultada para aclarar si Trump pensaba vetar la legislación.
En respuesta, simplemente compartió nuevamente la misma publicación realizada por el presidente en Truth Social.
La decisión sorprende incluso dentro del Partido Republicano
La postura de Trump desconcertó a varios legisladores republicanos.
Muchos veían esta ley como una oportunidad para mostrar resultados concretos en uno de los temas que más preocupa a los votantes antes de las elecciones intermedias.
Incluso algunos asesores del propio presidente quedaron sorprendidos por el cambio de postura.
La Casa Blanca había incluido previamente en la agenda oficial la ceremonia para la firma de la ley.
No obstante, el evento fue cancelado de manera abrupta el pasado 24 de junio.
El presidente también lanzó críticas contra republicanos y demócratas durante su publicación.
En el mensaje advirtió que llamaría «TONTOS» tanto a legisladores demócratas como republicanos por el manejo de sus prioridades legislativas.
La nueva legislación busca aliviar la crisis de vivienda
La 21st Century ROAD to Housing Act es considerada la reforma sobre vivienda más amplia aprobada en varias décadas.
Su principal objetivo es aumentar la oferta de viviendas disponibles en Estados Unidos.
También pretende reducir los costos para facilitar el acceso de más familias a una vivienda.
Entre sus medidas figura limitar que algunos inversionistas institucionales puedan comprar determinadas viviendas unifamiliares.
La iniciativa intenta responder al aumento constante del precio de las casas en el país.
Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors), el precio medio de las viviendas existentes alcanzó en junio los 440,660 dólares.
La cifra representa un incremento del 1.8 % respecto a los 432,700 dólares registrados durante el mismo mes del año anterior.
Ese nivel de precios mantiene la compra de vivienda fuera del alcance de una gran parte de los estadounidenses.
Si Trump finalmente decide no ejercer el veto, la legislación entrará automáticamente en vigor a las 12:01 a. m. del sábado, marcando un hecho poco común en el proceso legislativo estadounidense, ya que una de las reformas de vivienda más importantes en décadas se convertiría en ley sin la firma del presidente.
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FUENTE: CBS News