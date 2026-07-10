Trump se niega a firmar la ley de vivienda asequible, pero igual entrará en vigor

Trump rechaza firmar ley.

Entrará en vigor igual.

Vivienda sigue adelante.

La histórica ley de vivienda aprobada por el Congreso de Estados Unidos podría convertirse en ley sin la firma del presidente Donald Trump.

Aunque el mandatario aseguró este viernes que no firmará la legislación, un funcionario estadounidense dijo a CBS News que no se espera que ejerza su poder de veto.

Esto significa que la iniciativa entraría en vigor automáticamente si se cumple el plazo establecido por la Constitución y el Congreso continúa en sesión.

La ley de vivienda podría entrar en vigor sin la firma de Trump

La legislación fue aprobada por el Congreso el mes pasado y ya fue enviada a la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump sorprendió al declarar la mañana del viernes que no la firmará.

Hasta ahora, el presidente no ha anunciado públicamente que planee vetar el proyecto.

La Constitución establece que, si un presidente no firma una ley dentro de los 10 días posteriores a recibirla y el Congreso sigue en funciones, esta entra en vigor automáticamente.

Ese escenario permitiría que la legislación se convierta en ley sin la aprobación formal del mandatario.

La posibilidad fue confirmada por un funcionario estadounidense consultado por CBS News.