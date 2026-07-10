Arrestan a madre tras hallar a tres niños de 1, 3 y 4 años deambulando solos

Una mujer fue arrestada en el condado de Harris, Texas, luego de que las autoridades encontraran a tres niños de apenas 1, 3 y 4 años solos en una vivienda durante una inspección de bienestar solicitada por vecinos preocupados.

Los hechos ocurrieron el 8 de julio en una residencia ubicada sobre Cavern Springs Drive, donde varias personas llamaron al 911 tras observar a los menores deambulando sin la supervisión de un adulto.

Vecinos alertaron a las autoridades

Al llegar al lugar, agentes de la Oficina del Condestable Mark Herman confirmaron que los tres menores habían sido dejados completamente solos.

Las autoridades intentaron comunicarse en repetidas ocasiones con la madre de los niños, pero no obtuvieron respuesta.

Posteriormente, lograron contactar a un familiar, quien acudió a la vivienda y consiguió comunicarse telefónicamente con la mujer.

La madre fue arrestada

Minutos después regresó al domicilio la madre, identificada como Madeline Colunga, quien, según los investigadores, no pudo ofrecer una explicación razonable sobre por qué había dejado solos a los menores.