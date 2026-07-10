Arrestan a madre tras hallar a tres niños de 1, 3 y 4 años deambulando solos
Publicado el10/07/2026 a las 07:01
Una mujer fue arrestada en el condado de Harris, Texas, luego de que las autoridades encontraran a tres niños de apenas 1, 3 y 4 años solos en una vivienda durante una inspección de bienestar solicitada por vecinos preocupados.
Los hechos ocurrieron el 8 de julio en una residencia ubicada sobre Cavern Springs Drive, donde varias personas llamaron al 911 tras observar a los menores deambulando sin la supervisión de un adulto.
Vecinos alertaron a las autoridades
Al llegar al lugar, agentes de la Oficina del Condestable Mark Herman confirmaron que los tres menores habían sido dejados completamente solos.
Las autoridades intentaron comunicarse en repetidas ocasiones con la madre de los niños, pero no obtuvieron respuesta.
Posteriormente, lograron contactar a un familiar, quien acudió a la vivienda y consiguió comunicarse telefónicamente con la mujer.
La madre fue arrestada
Minutos después regresó al domicilio la madre, identificada como Madeline Colunga, quien, según los investigadores, no pudo ofrecer una explicación razonable sobre por qué había dejado solos a los menores.
Tras la investigación, fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado de Harris, donde enfrenta un cargo por poner en peligro a menores de edad.
Un juez fijó una fianza de 5,000 dólares.
Los niños quedaron bajo resguardo
Las autoridades notificaron al Departamento de Protección Infantil (Child Protective Services), mientras que los tres menores fueron entregados a un tutor autorizado que acudió al lugar.
El condestable Mark Herman agradeció la rápida actuación de los vecinos que realizaron la llamada al 911.
«La seguridad de nuestros niños siempre será nuestra máxima prioridad», señaló el funcionario.
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