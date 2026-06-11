Trump exige aprobar ya plan de $350 mil millones y endurecer reglas electorales
Publicado el11/06/2026 a las 06:49
- Trump impulsa el Recon 3.0
- Propone gasto militar récord
- Incluye reformas electorales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este miércoles al Congreso la aprobación inmediata de un nuevo proyecto de reconciliación presupuestaria valorado en 350.000 millones de dólares.
La propuesta busca reforzar las capacidades militares del país e incorporar una amplia agenda de reformas electorales y legislativas.
La petición fue realizada a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde el mandatario dirigió un llamado directo a los legisladores republicanos.
Trump instó a impulsar una iniciativa denominada “Recon 3.0”, que, según explicó, representaría una inversión de largo plazo en materia de defensa nacional.
Trump impulsa el Recon 3.0 en el Congreso
Trump pide aprobar plan de 350 mil mdd para reformas electorales y reforzar Fuerzas Armadashttps://t.co/xVYl6fIszt pic.twitter.com/GZtVqlCWCo
— El Siglo de Torreón (@torreon) June 11, 2026
De acuerdo con el presidente, el plan permitiría avanzar hacia un presupuesto militar de hasta 1,5 billones de dólares.
La propuesta contempla el desarrollo de nuevas capacidades para las Fuerzas Armadas estadounidenses, según Infobae.
Entre las medidas mencionadas se encuentran sistemas de defensa antimisiles, modernización de aeronaves y fortalecimiento de la Fuerza Espacial.
También incluye el incremento de la producción de municiones y drones.
Según Trump, el proyecto serviría para consolidar una inversión que considera necesaria para la seguridad del país.
El mandatario presentó la iniciativa como una oportunidad para ampliar la capacidad militar de Estados Unidos mediante un paquete legislativo de gran escala.
La iniciativa incorpora cambios en materia electoral
🚨 TRUMP PUSHES FOR MASSIVE PENTAGON BUDGET BOOST.
Trump urged lawmakers to approve a $350 billion funding increase for the Pentagon. He said no president before him had shown as much commitment to rebuilding the military. His call comes as Republicans consider another… pic.twitter.com/M5UG1PREEj
— The Content Factory (@tcf_updates) June 11, 2026
Además del componente militar, la propuesta incluye la denominada “Ley para Salvar a Estados Unidos”.
Este apartado contempla medidas relacionadas con los procesos electorales y otros asuntos de política interna.
Entre ellas figuran requisitos de identificación para votantes y pruebas de ciudadanía.
Asimismo, plantea restricciones al voto por correo.
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La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con deportes femeninos y tratamientos de transición en menores.
Estas propuestas forman parte de un conjunto más amplio de reformas que Trump busca incluir dentro del mismo paquete legislativo.
El objetivo es combinar prioridades de defensa con cambios normativos en diferentes áreas de la política nacional.
El concepto ya había sido discutido en el Congreso
La idea de una tercera ley de reconciliación no surge por primera vez en el debate legislativo.
El denominado “Reconciliation 3.0” había sido objeto de conversaciones previas dentro del Congreso.
Sin embargo, esas discusiones no llegaron a convertirse en un proyecto formal consolidado.
En aquel momento, la propuesta era considerada un posible paquete fiscal y de gasto que permanecía en una fase exploratoria.
Las deliberaciones entre legisladores republicanos analizaban la posibilidad de utilizar el mecanismo de reconciliación presupuestaria.
La intención era avanzar en prioridades vinculadas con defensa y política interna.
No obstante, persistían interrogantes sobre la viabilidad política de la iniciativa en el Senado.
En ese contexto, el anuncio realizado por Trump representa una ampliación del marco previamente discutido.
La propuesta ahora cuenta con una estructura más definida y está vinculada directamente a objetivos específicos de gasto militar y reformas legislativas concretas.
El llamado del presidente coloca nuevamente el tema en el centro de la agenda legislativa y abre una nueva etapa en el debate sobre el alcance y contenido del denominado Recon 3.0.