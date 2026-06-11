Trump exige aprobar ya plan de $350 mil millones y endurecer reglas electorales

Trump impulsa el Recon 3.0

Propone gasto militar récord

Incluye reformas electorales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este miércoles al Congreso la aprobación inmediata de un nuevo proyecto de reconciliación presupuestaria valorado en 350.000 millones de dólares.

La propuesta busca reforzar las capacidades militares del país e incorporar una amplia agenda de reformas electorales y legislativas.

La petición fue realizada a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde el mandatario dirigió un llamado directo a los legisladores republicanos.

Trump instó a impulsar una iniciativa denominada “Recon 3.0”, que, según explicó, representaría una inversión de largo plazo en materia de defensa nacional.

Trump impulsa el Recon 3.0 en el Congreso

Trump pide aprobar plan de 350 mil mdd para reformas electorales y reforzar Fuerzas Armadashttps://t.co/xVYl6fIszt pic.twitter.com/GZtVqlCWCo — El Siglo de Torreón (@torreon) June 11, 2026

De acuerdo con el presidente, el plan permitiría avanzar hacia un presupuesto militar de hasta 1,5 billones de dólares.

La propuesta contempla el desarrollo de nuevas capacidades para las Fuerzas Armadas estadounidenses, según Infobae.

Entre las medidas mencionadas se encuentran sistemas de defensa antimisiles, modernización de aeronaves y fortalecimiento de la Fuerza Espacial.

También incluye el incremento de la producción de municiones y drones.

Según Trump, el proyecto serviría para consolidar una inversión que considera necesaria para la seguridad del país.

El mandatario presentó la iniciativa como una oportunidad para ampliar la capacidad militar de Estados Unidos mediante un paquete legislativo de gran escala.