Trump anuncia ataque contra Irán y lanza nueva amenaza
Publicado el11/06/2026 a las 06:31
- Trump amenaza a Irán
- Nuevos ataques estadounidenses
- Crece tensión petrolera
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país volverá a atacar a Irán “con gran dureza” durante la noche, en una nueva escalada del conflicto entre ambas naciones.
Además, adelantó que Washington busca asumir el control de puntos estratégicos de la infraestructura petrolera iraní.
Por qué importa: Las declaraciones llegan en medio del momento de mayor tensión militar entre Estados Unidos e Irán desde que ambas partes acordaron un alto el fuego el pasado 8 de abril.
La situación amenaza con agravar aún más la crisis en Oriente Medio.
Trump amenaza a Irán con nuevos ataques
⚠️ #Mundo | Donald Trump anunció que Estados Unidos atacará nuevamente a Irán “con gran dureza” durante la noche de este 11 de junio, en medio de la creciente escalada militar entre ambos países.
El mandatario también afirmó que Washington buscará asumir el control de… pic.twitter.com/YdF3KusZ6n
— La Silla Rota (@lasillarota) June 11, 2026
A través de su red Truth Social, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses volverán a atacar objetivos iraníes durante la noche.
Según el mandatario, gran parte de la capacidad militar iraní ya habría sido afectada por operaciones previas.
En su mensaje aseguró que la Marina, la Fuerza Aérea, los sistemas de radar y las defensas antiaéreas de Irán han quedado prácticamente neutralizados.
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Trump también sostuvo que buena parte de la capacidad ofensiva iraní ha desaparecido tras los recientes ataques estadounidenses.
Las amenazas se producen después de que Washington realizara ataques contra la República Islámica por segundo día consecutivo.
La ofensiva estadounidense marcó una nueva fase en el enfrentamiento entre ambos gobiernos.
La isla de Jarg se convierte en objetivo estratégico
Trump aseguró que, en un futuro cercano, Estados Unidos tomará la isla de Jarg, conocida internacionalmente como Kharg Island.
La isla alberga la terminal petrolera más importante de Irán y representa un punto clave para las exportaciones energéticas del país.
El mandatario también mencionó otros puntos de infraestructura petrolera iraní como posibles objetivos.
Según Trump, Washington asumirá el control total de los mercados de petróleo y gas de Irán.
El presidente comparó esa estrategia con las acciones que, según él, Estados Unidos ha desarrollado en Venezuela.
Trump afirmó que ese modelo ha sido beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos.
Irán responde y acusa a Washington de romper el alto el fuego
Las declaraciones de Trump llegan después de una nueva ronda de ataques entre ambos países.
Tras los bombardeos estadounidenses, Irán respondió con ataques contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Kuwait, Jordania y Baréin.
Además, Teherán declaró cerrado el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto.
Las conversaciones de paz entre ambas naciones permanecen estancadas debido a desacuerdos sobre las condiciones de un eventual acuerdo definitivo.
Trump había advertido durante la semana que Irán estaba tardando demasiado en negociar y que tendría que afrontar las consecuencias de esa demora.
Por su parte, las autoridades iraníes afirmaron este jueves que los últimos ataques estadounidenses han dejado sin efecto, en la práctica, el alto el fuego vigente.
Teherán responsabilizó directamente a Washington por las consecuencias que pueda generar esta nueva escalada militar.