Trump anuncia ataque contra Irán y lanza nueva amenaza

Trump amenaza a Irán

Nuevos ataques estadounidenses

Crece tensión petrolera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su país volverá a atacar a Irán “con gran dureza” durante la noche, en una nueva escalada del conflicto entre ambas naciones.

Además, adelantó que Washington busca asumir el control de puntos estratégicos de la infraestructura petrolera iraní.

Por qué importa: Las declaraciones llegan en medio del momento de mayor tensión militar entre Estados Unidos e Irán desde que ambas partes acordaron un alto el fuego el pasado 8 de abril.

La situación amenaza con agravar aún más la crisis en Oriente Medio.

Trump amenaza a Irán con nuevos ataques

⚠️ #Mundo | Donald Trump anunció que Estados Unidos atacará nuevamente a Irán “con gran dureza” durante la noche de este 11 de junio, en medio de la creciente escalada militar entre ambos países. El mandatario también afirmó que Washington buscará asumir el control de… pic.twitter.com/YdF3KusZ6n — La Silla Rota (@lasillarota) June 11, 2026

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses volverán a atacar objetivos iraníes durante la noche.

Según el mandatario, gran parte de la capacidad militar iraní ya habría sido afectada por operaciones previas.

En su mensaje aseguró que la Marina, la Fuerza Aérea, los sistemas de radar y las defensas antiaéreas de Irán han quedado prácticamente neutralizados.

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Trump también sostuvo que buena parte de la capacidad ofensiva iraní ha desaparecido tras los recientes ataques estadounidenses.

Las amenazas se producen después de que Washington realizara ataques contra la República Islámica por segundo día consecutivo.

La ofensiva estadounidense marcó una nueva fase en el enfrentamiento entre ambos gobiernos.