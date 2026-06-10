Aliado de Trump gana primaria republicana en Carolina del Sur y asegura candidatura al Senado
Publicado el10/06/2026 a las 08:43
- Graham asegura candidatura republicana
- Trump respalda a aliado
- Carolina del Sur decide
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, aseguró este martes su candidatura para un quinto mandato en el Senado tras imponerse en las elecciones primarias de su partido.
El resultado le permitió evitar una segunda vuelta frente al empresario Mark Lynch, quien compitió respaldado por sectores alineados con el movimiento «America First».
La victoria de Graham representa un respaldo a una de las figuras republicanas más influyentes en el Senado.
También fortalece la posición política del presidente Donald Trump dentro de las primarias republicanas de 2026.
Lindsey Graham gana primaria clave con Trump
Lindsey Graham, in his victory speech, compares President Trump to God and says, «Mr. President, you’re not far behind God.»
«Mr. President, you’re not far behind God.»
South Carolina has been electing Lindsey Graham since 2003. pic.twitter.com/pujdmQU081
— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 10, 2026
Graham llegó a la jornada electoral como favorito, aunque algunos sondeos anticipaban una competencia más cerrada.
Durante la campaña enfrentó a Mark Lynch, empresario que buscó presentarse como una alternativa más cercana al movimiento «America First».
Lynch criticó al senador y sostuvo que no representaba suficientemente los valores conservadores que defiende una parte del electorado republicano.
Además, lo acusó de pertenecer al ala tradicional del Partido Republicano.
Pese a esos cuestionamientos, Graham logró imponerse y asegurar la nominación sin necesidad de una segunda vuelta.
El resultado le permite consolidar su posición dentro de la política estatal y nacional.
Trump intervino para respaldar a su aliado
🚨 #ÚLTIMAHORA l El senador Lindsey Graham gana las primarias republicanas en Carolina del Sur al derrotar a un empresario acaudalado.https://t.co/vqwmv4b0TB
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 10, 2026
Uno de los factores más visibles de la contienda fue el apoyo directo del presidente Donald Trump.
En la víspera de la elección, el mandatario participó en un acto virtual de campaña para respaldar públicamente a Graham.
Trump buscó reforzar la candidatura del senador y evitar cualquier sorpresa electoral.
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Durante el proceso también dirigió críticas contra Lynch.
El presidente llegó a describir al empresario como un «desastre para el Partido Republicano».
El respaldo presidencial confirmó la cercanía política entre Trump y Graham, considerado uno de sus aliados más importantes dentro del Senado.
La victoria del senador también es vista como una muestra del peso que sigue teniendo el mandatario en las decisiones internas del partido.
La atención se traslada a las elecciones de noviembre
Tras asegurar la nominación republicana, Graham enfocará ahora sus esfuerzos en la elección general de noviembre.
Su rival será la candidata demócrata Annie Andrews.
Aunque Carolina del Sur es considerado un estado firmemente republicano, las elecciones suelen ser observadas de cerca por analistas y dirigentes políticos.
El estado funciona frecuentemente como un indicador de la influencia de Trump entre los votantes conservadores.
Por ello, el triunfo de Graham adquiere relevancia más allá de la contienda estatal.
El resultado también llega en un momento clave para el calendario electoral republicano.
Todavía quedan por celebrarse primarias en estados como Florida, Texas, Arizona, Michigan y Wisconsin.
En esos territorios se definirán candidaturas para el Congreso y varias gobernaciones.
Con la victoria de Graham, los republicanos continúan avanzando en un ciclo electoral donde la influencia de Trump sigue ocupando un papel central dentro del partido.