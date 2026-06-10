Aliado de Trump gana primaria republicana en Carolina del Sur y asegura candidatura al Senado

Graham asegura candidatura republicana

Trump respalda a aliado

Carolina del Sur decide

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, aseguró este martes su candidatura para un quinto mandato en el Senado tras imponerse en las elecciones primarias de su partido.

El resultado le permitió evitar una segunda vuelta frente al empresario Mark Lynch, quien compitió respaldado por sectores alineados con el movimiento «America First».

La victoria de Graham representa un respaldo a una de las figuras republicanas más influyentes en el Senado.

También fortalece la posición política del presidente Donald Trump dentro de las primarias republicanas de 2026.

Lindsey Graham gana primaria clave con Trump

Lindsey Graham, in his victory speech, compares President Trump to God and says, «Mr. President, you’re not far behind God.» «Mr. President, you’re not far behind God.» South Carolina has been electing Lindsey Graham since 2003. pic.twitter.com/pujdmQU081 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 10, 2026

Graham llegó a la jornada electoral como favorito, aunque algunos sondeos anticipaban una competencia más cerrada.

Durante la campaña enfrentó a Mark Lynch, empresario que buscó presentarse como una alternativa más cercana al movimiento «America First».

Lynch criticó al senador y sostuvo que no representaba suficientemente los valores conservadores que defiende una parte del electorado republicano.

Además, lo acusó de pertenecer al ala tradicional del Partido Republicano.

Pese a esos cuestionamientos, Graham logró imponerse y asegurar la nominación sin necesidad de una segunda vuelta.

El resultado le permite consolidar su posición dentro de la política estatal y nacional.