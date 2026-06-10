Trump firmará este miércoles ley que asigna $70,000 millones a ICE y CBP

Trump fortalece presupuesto migratorio

Demócratas denuncian cheque en blanco

ICE recibirá fondos récord

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se espera que firme este miércoles un proyecto de ley de reconciliación que destina $70,000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza (CBP) y otras agencias federales encargadas del control migratorio.

La legislación representa una de las mayores asignaciones presupuestarias recientes para las agencias federales de control migratorio y llega tras meses de confrontación política entre republicanos y demócratas.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con una votación de 214 a 212. Cabe mencionar que la legislación había recibido luz verde del Senado la semana anterior.

La mayoría republicana impulsó la iniciativa tras cuatro meses de negociaciones y desacuerdos con la bancada demócrata.

Fondos para ICE avanzan en el Congreso

🚨VIDEO | Presidente Trump: “Secure America Act destina $38.000 millones al ICE y $26.000 millones a la Patrulla Fronteriza para garantizar que estas agencias clave de cumplimiento de la ley cuenten con los recursos necesarios para realizar su trabajo.»pic.twitter.com/ryxOeS9yf6 — VOZ (@VozMediaUSA) June 10, 2026

El representante independiente de California Kevin Kiley, quien suele hacer caucus con los republicanos, votó junto a los demócratas en contra del paquete.

Durante las negociaciones, los demócratas insistieron en incluir mayores controles sobre los protocolos de intervención de ICE, la CBP y otras agencias migratorias.

La minoría condicionó su respaldo a la incorporación de mecanismos adicionales de supervisión y rendición de cuentas.

Sin embargo, los republicanos optaron por utilizar el proceso de reconciliación para acelerar la aprobación de la medida.

Ese mecanismo les permitió evitar el filibusterismo en el Senado, una herramienta parlamentaria que normalmente exige 60 votos para avanzar determinadas iniciativas.