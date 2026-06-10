Trump firmará este miércoles ley que asigna $70,000 millones a ICE y CBP
Publicado el10/06/2026 a las 07:40
- Trump fortalece presupuesto migratorio
- Demócratas denuncian cheque en blanco
- ICE recibirá fondos récord
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se espera que firme este miércoles un proyecto de ley de reconciliación que destina $70,000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza (CBP) y otras agencias federales encargadas del control migratorio.
La legislación representa una de las mayores asignaciones presupuestarias recientes para las agencias federales de control migratorio y llega tras meses de confrontación política entre republicanos y demócratas.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con una votación de 214 a 212. Cabe mencionar que la legislación había recibido luz verde del Senado la semana anterior.
La mayoría republicana impulsó la iniciativa tras cuatro meses de negociaciones y desacuerdos con la bancada demócrata.
Fondos para ICE avanzan en el Congreso
🚨VIDEO | Presidente Trump:
“Secure America Act destina $38.000 millones al ICE y $26.000 millones a la Patrulla Fronteriza para garantizar que estas agencias clave de cumplimiento de la ley cuenten con los recursos necesarios para realizar su trabajo.»pic.twitter.com/ryxOeS9yf6
— VOZ (@VozMediaUSA) June 10, 2026
El representante independiente de California Kevin Kiley, quien suele hacer caucus con los republicanos, votó junto a los demócratas en contra del paquete.
Durante las negociaciones, los demócratas insistieron en incluir mayores controles sobre los protocolos de intervención de ICE, la CBP y otras agencias migratorias.
La minoría condicionó su respaldo a la incorporación de mecanismos adicionales de supervisión y rendición de cuentas.
Sin embargo, los republicanos optaron por utilizar el proceso de reconciliación para acelerar la aprobación de la medida.
Ese mecanismo les permitió evitar el filibusterismo en el Senado, una herramienta parlamentaria que normalmente exige 60 votos para avanzar determinadas iniciativas.
Demócratas denuncian falta de supervisión
Los republicanos envían US$ 70.000 millones de financiamiento para ICE y la patrulla fronteriza al escritorio de Trump https://t.co/xwhsVql6Ib
— CNN en Español (@CNNEE) June 9, 2026
El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó la legislación como un “cheque en blanco” para las agencias migratorias.
Durante un discurso en el pleno, Jeffries expresó su oposición al proyecto aprobado por los republicanos.
“Intervengo para expresar mi firme oposición a este plan republicano de malgastar $70,000 millones de dólares de los contribuyentes para otorgar un cheque en blanco al ICE, sin salvaguardias, sin supervisión y sin rendición de cuentas”, declaró.
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El legislador sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias debe ser “justa, equitativa y humana”.
También argumentó que la Administración Trump utiliza una “violenta maquinaria de deportaciones masivas”.
Según Jeffries, las acciones de ICE se han alejado de la promesa inicial de enfocarse en personas con antecedentes criminales violentos.
El representante afirmó que la agencia ha utilizado recursos públicos para intervenir contra ciudadanos estadounidenses y familias inmigrantes.
Las muertes en Minneapolis intensificaron la controversia
El debate sobre el financiamiento de las agencias migratorias se intensificó tras las muertes de Alex Pretti y Nicole Good durante operativos migratorios en Minneapolis.
Los demócratas utilizaron esos casos para reforzar sus llamados a una mayor supervisión de las agencias federales.
Jeffries señaló que esos incidentes reflejan los riesgos de ampliar los recursos de aplicación migratoria sin controles adicionales.
El legislador también vinculó la nueva asignación presupuestaria con críticas previas de su partido a otras prioridades impulsadas por los republicanos.
Según el líder demócrata, los recursos públicos deberían destinarse a reducir costos para los estadounidenses y no a ampliar las operaciones de deportación.
Además, criticó lo que describió como recortes históricos a Medicaid y a programas de asistencia nutricional.
Con la aprobación legislativa completada y la firma presidencial prevista para este miércoles, el proyecto convertirá en ley una asignación de $70,000 millones para ICE, la CBP y otras agencias migratorias durante el resto del mandato de Trump.