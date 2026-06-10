Revelan los primeros diseños de la transformación de Penn Station impulsada por Trump
Publicado el09/06/2026 a las 15:52
- Revelan nueva Penn Station
- Proyecto impulsado por Trump
- Reforma costaría $8.000 millones
El Departamento de Transporte de Estados Unidos presentó los primeros diseños de la remodelación de Penn Station, un proyecto impulsado por la Administración de Donald Trump que busca convertir la terminal ferroviaria de Nueva York en un gran centro de transporte.
La iniciativa contempla una transformación integral de una de las estaciones más transitadas del país y forma parte de los planes del Gobierno federal para renovar infraestructura clave de transporte en Estados Unidos.
La Administración Trump muestra la visión para la nueva estación
El Departamento de Transporte de Estados Unidos presenta los primeros diseños de la «histórica» remodelación de Penn Station de Nueva Yorkhttps://t.co/VeMJ2HyCcG
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026
El anuncio fue realizado por el Departamento de Transporte junto con la presentación de las primeras imágenes del proyecto.
Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, la remodelación representa una nueva etapa para la infraestructura de transporte estadounidense.
Duffy aseguró que la iniciativa responde a una visión impulsada por el presidente Donald Trump.
En un comunicado, el funcionario afirmó que la transformación permitirá convertir una estación que describió como deteriorada en un centro de transporte moderno para las próximas generaciones.
Segun EFE, también sostuvo que la presentación de los diseños demuestra el compromiso de la Administración con la ejecución de proyectos de infraestructura.
Las imágenes difundidas muestran una terminal completamente renovada.
El proyecto plantea la creación de espacios más amplios y abiertos para los pasajeros.
La propuesta contempla un gran vestíbulo en un solo nivel.
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Asimismo, prevé sustituir los actuales pasillos subterráneos por áreas con acceso a luz natural.
Los diseños destacan por el uso de materiales en tonos claros.
La madera y algunos elementos dorados forman parte de la propuesta arquitectónica.
Según la información presentada, estos detalles se alinean con el estilo federal que Trump ha promovido para obras públicas de carácter civil y monumental.
El proyecto contempla nuevos accesos y espacios abiertos
El subsecretario de Transporte, Steve Bradbury, destacó algunas de las principales novedades incluidas en la propuesta.
Entre ellas figura una gran entrada ubicada sobre la Octava Avenida.
Ese acceso conectaría directamente con un nuevo vestíbulo diseñado para mejorar la circulación de pasajeros.
Las autoridades describieron la futura terminal como una estación innovadora y de primer nivel.
El proyecto busca modernizar por completo la experiencia de los viajeros que utilizan diariamente la infraestructura.
Penn Station es una de las terminales más importantes del país.
Por ella transitan más de 600.000 pasajeros cada día.
La remodelación pretende responder a las necesidades de una estación que concentra un alto volumen de usuarios.
Las obras forman parte de un plan más amplio para renovar la infraestructura ferroviaria de la región.
La reforma genera debate político y financiero
El desarrollo del proyecto está a cargo de la alianza Penn Transformation Partners.
Este grupo incluye a Skanska, HNTB New York Engineering, Vornado, Severud Associates y Langan.
La propuesta ya recibió la aprobación de Amtrak.
Según la información proporcionada, Trump ha tenido una implicación directa en el proyecto.
Las estimaciones indican que el costo de la remodelación podría alcanzar los 8.000 millones de dólares.
La iniciativa también ha generado tensiones entre la Administración republicana y autoridades demócratas.
Una de las controversias surgió después de que Trump propusiera que la estación llevara su nombre.
Algunas recreaciones del proyecto incluyen una placa con el nombre de Donald Trump junto al sello presidencial.
De acuerdo con medios locales, el mandatario habría vinculado esta propuesta con el desbloqueo de fondos federales destinados a proyectos ferroviarios.
Entre ellos figura el proyecto Gateway.
Esa iniciativa contempla la construcción de un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson.
El objetivo es mejorar la conexión ferroviaria entre Nueva York y Nueva Jersey.
Las autoridades prevén iniciar la remodelación antes de finales de 2027, mientras continúan los preparativos y las discusiones sobre financiación y desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región.