Revelan los primeros diseños de la transformación de Penn Station impulsada por Trump

Revelan nueva Penn Station

Proyecto impulsado por Trump

Reforma costaría $8.000 millones

El Departamento de Transporte de Estados Unidos presentó los primeros diseños de la remodelación de Penn Station, un proyecto impulsado por la Administración de Donald Trump que busca convertir la terminal ferroviaria de Nueva York en un gran centro de transporte.

La iniciativa contempla una transformación integral de una de las estaciones más transitadas del país y forma parte de los planes del Gobierno federal para renovar infraestructura clave de transporte en Estados Unidos.

La Administración Trump muestra la visión para la nueva estación

El Departamento de Transporte de Estados Unidos presenta los primeros diseños de la «histórica» remodelación de Penn Station de Nueva Yorkhttps://t.co/VeMJ2HyCcG — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026



El anuncio fue realizado por el Departamento de Transporte junto con la presentación de las primeras imágenes del proyecto.

Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, la remodelación representa una nueva etapa para la infraestructura de transporte estadounidense.

Duffy aseguró que la iniciativa responde a una visión impulsada por el presidente Donald Trump.

En un comunicado, el funcionario afirmó que la transformación permitirá convertir una estación que describió como deteriorada en un centro de transporte moderno para las próximas generaciones.

Segun EFE, también sostuvo que la presentación de los diseños demuestra el compromiso de la Administración con la ejecución de proyectos de infraestructura.

Las imágenes difundidas muestran una terminal completamente renovada.

El proyecto plantea la creación de espacios más amplios y abiertos para los pasajeros.

La propuesta contempla un gran vestíbulo en un solo nivel.

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Asimismo, prevé sustituir los actuales pasillos subterráneos por áreas con acceso a luz natural.

Los diseños destacan por el uso de materiales en tonos claros.

La madera y algunos elementos dorados forman parte de la propuesta arquitectónica.

Según la información presentada, estos detalles se alinean con el estilo federal que Trump ha promovido para obras públicas de carácter civil y monumental.