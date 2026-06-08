Juez federal bloquea la tarifa de 100.000 dólares impuesta por Trump a las nuevas visas H-1B

Juez bloquea tarifa migratoria

Revés judicial para Trump

Visas H-1B siguen vigentes

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este lunes la política impulsada por la Administración del presidente Donald Trump que imponía una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente cualificados.

La decisión representa un revés para una de las medidas migratorias defendidas por el Gobierno de Trump y responde a una demanda presentada por un grupo de estados que cuestionó la legalidad del cobro.

Tribunal concluye que el Gobierno excedió sus facultades

Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la política del Gobierno de Donald Trump que impone una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, tras considerar que el cobro es ilegal. https://t.co/AYDx7XOAim — El Comercio (@elcomercio_peru) June 8, 2026



Segun EFE, el fallo fue emitido por el juez federal Leo Sorokin.

El magistrado resolvió a favor de un grupo de 20 estados que había impugnado la nueva tarifa.

Según los demandantes, la Administración Trump se extralimitó en sus facultades al imponer el cobro sin contar con autorización del Congreso.

Sorokin coincidió con ese argumento al analizar la legalidad de la medida.

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En una decisión de 42 páginas emitida desde un tribunal de Boston, el juez calificó el cobro de 100.000 dólares como un impuesto.

La decisión judicial deja sin efecto la política anunciada por el Gobierno para las nuevas solicitudes de visas H-1B.