Juez federal bloquea la tarifa de 100.000 dólares impuesta por Trump a las nuevas visas H-1B
Publicado el08/06/2026 a las 14:29
- Juez bloquea tarifa migratoria
- Revés judicial para Trump
- Visas H-1B siguen vigentes
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este lunes la política impulsada por la Administración del presidente Donald Trump que imponía una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente cualificados.
La decisión representa un revés para una de las medidas migratorias defendidas por el Gobierno de Trump y responde a una demanda presentada por un grupo de estados que cuestionó la legalidad del cobro.
Tribunal concluye que el Gobierno excedió sus facultades
Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la política del Gobierno de Donald Trump que impone una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, tras considerar que el cobro es ilegal. https://t.co/AYDx7XOAim
— El Comercio (@elcomercio_peru) June 8, 2026
Segun EFE, el fallo fue emitido por el juez federal Leo Sorokin.
El magistrado resolvió a favor de un grupo de 20 estados que había impugnado la nueva tarifa.
Según los demandantes, la Administración Trump se extralimitó en sus facultades al imponer el cobro sin contar con autorización del Congreso.
Sorokin coincidió con ese argumento al analizar la legalidad de la medida.
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En una decisión de 42 páginas emitida desde un tribunal de Boston, el juez calificó el cobro de 100.000 dólares como un impuesto.
La decisión judicial deja sin efecto la política anunciada por el Gobierno para las nuevas solicitudes de visas H-1B.
La medida buscaba favorecer la contratación de estadounidenses
Cuando la tarifa fue anunciada en septiembre pasado, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, defendió la iniciativa.
Según explicó entonces, el objetivo era que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejaran de capacitar a trabajadores extranjeros.
La intención de la medida era favorecer la contratación de trabajadores estadounidenses.
Las visas H-1B fueron establecidas por el Congreso de Estados Unidos.
Actualmente existe un límite anual de 65.000 visas bajo este programa.
Además, hay 20.000 visas adicionales reservadas para beneficiarios extranjeros que cuentan con un título de maestría estadounidense o superior.
La demanda contra la nueva tarifa fue encabezada por el estado de California.
California concentra una gran parte de las empresas tecnológicas del país y lideró la impugnación judicial contra el cobro.
Abogados de inmigración advirtieron sobre las consecuencias
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) había manifestado previamente su preocupación por la medida.
La organización advirtió que el impacto no se limitaría al sector tecnológico.
Según AILA, industrias como la agricultura, la energía renovable y el sector médico también podrían verse afectadas.
Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de la asociación, criticó la propuesta presentada por Lutnick.
A su juicio, la medida fue diseñada “para crear el mayor caos posible”.
Los abogados especializados en inmigración también expresaron frustración por la escasa información proporcionada por la Casa Blanca.
Las críticas se centraron en la falta de claridad sobre el alcance del cobro.
Además, señalaron que existían dudas sobre quiénes podrían quedar exentos de la tarifa.
Lo que viene: La decisión judicial bloquea por ahora la aplicación de la tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B, una medida que había generado cuestionamientos por parte de estados, abogados de inmigración y diversos sectores económicos.