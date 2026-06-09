Trump pone en duda resultados electorales en California, según The New York Times

Trump denuncia fraude electoral

California cuenta votos lentamente

Demócratas remontan con correo

El presidente Donald Trump volvió a cuestionar la integridad de las elecciones en California después de que candidatos demócratas remontaran en varios conteos de votos por correo, un fenómeno que expertos consideran habitual en el estado.

Según un análisis publicado por The New York Times, el mandatario está utilizando los retrasos en el procesamiento de boletas para reforzar una narrativa que pone en duda los resultados electorales cuando estos no favorecen a los republicanos.

El cambio en Los Ángeles desata nuevas críticas de Trump

La controversia surgió después de que Spencer Pratt, candidato republicano respaldado por Trump, perdiera una ventaja inicial en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles.

Tras el conteo de boletas enviadas por correo, la concejal progresista Nithya Raman logró superar a Pratt y avanzar en la elección.

“No es posible que Spencer Pratt haya perdido la segunda vuelta de Los Ángeles después de la gran ventaja que tenía”, escribió Trump en redes sociales.

“País del Tercer Mundo”.

El mandatario presentó el resultado como una señal de irregularidades, aunque no ofreció pruebas que respaldaran esa acusación.

El diario estadounidense señala que este tipo de cambios en los resultados tiene incluso un nombre dentro del análisis electoral: “espejismo rojo” o “red mirage”.