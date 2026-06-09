Trump pone en duda resultados electorales en California, según The New York Times
Publicado el09/06/2026 a las 08:31
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El presidente Donald Trump volvió a cuestionar la integridad de las elecciones en California después de que candidatos demócratas remontaran en varios conteos de votos por correo, un fenómeno que expertos consideran habitual en el estado.
Según un análisis publicado por The New York Times, el mandatario está utilizando los retrasos en el procesamiento de boletas para reforzar una narrativa que pone en duda los resultados electorales cuando estos no favorecen a los republicanos.
El cambio en Los Ángeles desata nuevas críticas de Trump
La controversia surgió después de que Spencer Pratt, candidato republicano respaldado por Trump, perdiera una ventaja inicial en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles.
Tras el conteo de boletas enviadas por correo, la concejal progresista Nithya Raman logró superar a Pratt y avanzar en la elección.
“No es posible que Spencer Pratt haya perdido la segunda vuelta de Los Ángeles después de la gran ventaja que tenía”, escribió Trump en redes sociales.
“País del Tercer Mundo”.
El mandatario presentó el resultado como una señal de irregularidades, aunque no ofreció pruebas que respaldaran esa acusación.
El diario estadounidense señala que este tipo de cambios en los resultados tiene incluso un nombre dentro del análisis electoral: “espejismo rojo” o “red mirage”.
El voto por correo vuelve al centro del debate político
Durante años, Trump ha criticado el voto por correo y ha sostenido que facilita posibles fraudes electorales.
En marzo, durante una reunión con legisladores republicanos, defendió medidas más estrictas de identificación de votantes y mayores controles sobre las boletas enviadas por correo.
De acuerdo con el reporte, el presidente también ha impulsado acciones para modificar procedimientos electorales federales, aunque varias de esas iniciativas han enfrentado cuestionamientos legales y demandas judiciales.
Incluso sin cambios en la legislación, el análisis sostiene que las declaraciones presidenciales pueden influir en la confianza pública sobre futuros resultados electorales.
California podría definir el control del Congreso
La atención sobre California cobra importancia debido a que varios distritos competitivos podrían definir qué partido controlará la Cámara de Representantes después de las elecciones de noviembre.
Actualmente, los republicanos mantienen una mayoría reducida, por lo que cualquier cambio en unos pocos distritos podría alterar el equilibrio de poder en Washington.
Muchos de esos distritos se encuentran en regiones donde el conteo de votos suele extenderse durante varios días debido al elevado volumen de boletas por correo.
Por esa razón, algunos de los resultados más importantes del país podrían depender de procesos electorales que históricamente tardan más en completarse.
Expertos atribuyen los retrasos a controles y recursos limitados
Especialistas consultados en el reportaje explicaron que California mantiene amplios mecanismos de verificación para garantizar la validez de cada voto.
Las autoridades revisan firmas, registros electorales y boletas provisionales antes de incorporar los sufragios al conteo oficial.
Paul Mitchell, experto en participación electoral, afirmó que acelerar significativamente el proceso requeriría reducir algunos de esos controles.
“No creo que los republicanos quieran eso”, afirmó.
Además de las verificaciones de seguridad, los condados enfrentan limitaciones presupuestarias y operativas.
Cada uno de los 58 condados administra sus propias elecciones y muchos carecen de suficiente personal y recursos para procesar rápidamente millones de boletas.
“Esperamos que nuestros condados proporcionen todos estos servicios para facilitar las elecciones, pero los gobiernos estatal y federal no están cubriendo una parte justa de los costos”, sostuvo Kim Alexander, directora de California Voter Foundation.
El análisis concluye que los retrasos observados en California responden principalmente a procedimientos de validación y desafíos logísticos, mientras que las acusaciones de fraude realizadas por Trump continúan sin evidencias públicas que las respalden.
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FUENTE: The New York Times