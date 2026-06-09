Remontada inesperada: Nithya Raman deja fuera a Spencer Pratt y va por la alcaldía de Los Ángeles

Raman avanza a las elecciones en noviembre

Pratt pierde tras conteo

Bass enfrentará a Raman

La contienda por la alcaldía de Los Ángeles ya tiene definidos a sus dos protagonistas para las elecciones de noviembre.

La concejal Nithya Raman logró superar al exestrella de reality shows Spencer Pratt en el conteo final de las primarias celebradas el pasado 2 de junio y ahora se enfrentará a la actual alcaldesa Karen Bass en una elección que promete convertirse en uno de los eventos políticos más observados de California.

Por qué es importante: La definición del segundo lugar modifica el panorama electoral de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y abre la puerta a una competencia entre dos figuras identificadas con sectores progresistas, aunque con perfiles y trayectorias muy diferentes.

Nithya Raman logra una remontada tras el conteo tardío

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La noche de las elecciones parecía que Spencer Pratt tenía asegurado el segundo puesto detrás de Karen Bass. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar conforme avanzó el procesamiento de votos recibidos por correo y otras boletas pendientes de contabilización.

Raman fue recortando distancia de manera constante hasta finalmente superar a Pratt y asegurar su lugar en la elección general de noviembre.

Las elecciones en California suelen requerir varios días para obtener resultados definitivos debido al amplio uso del voto por correo.

La legislación estatal permite que las boletas con matasellos válido sean recibidas hasta siete días después de la jornada electoral y continúen siendo contabilizadas.

Los datos publicados en los días posteriores mostraron una clara ventaja para Raman entre los votos tardíos.

Históricamente, este tipo de sufragios suele beneficiar a los candidatos demócratas, una tendencia que volvió a reflejarse en esta elección.

Desde la noche del 2 de junio, Raman obtuvo resultados superiores a los de Bass y Pratt en las actualizaciones del conteo, acumulando aproximadamente 43,000 votos más que Pratt y aumentando su porcentaje total en cerca de cinco puntos porcentuales.

Los reportes difundidos durante el fin de semana fueron especialmente positivos para la concejal, quien obtuvo alrededor del 40% de los votos en cada actualización, mientras que Pratt se mantuvo cerca del 18%.