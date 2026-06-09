Remontada inesperada: Nithya Raman deja fuera a Spencer Pratt y va por la alcaldía de Los Ángeles
Publicado el09/06/2026 a las 07:29
- Raman avanza a las elecciones en noviembre
- Pratt pierde tras conteo
- Bass enfrentará a Raman
La contienda por la alcaldía de Los Ángeles ya tiene definidos a sus dos protagonistas para las elecciones de noviembre.
La concejal Nithya Raman logró superar al exestrella de reality shows Spencer Pratt en el conteo final de las primarias celebradas el pasado 2 de junio y ahora se enfrentará a la actual alcaldesa Karen Bass en una elección que promete convertirse en uno de los eventos políticos más observados de California.
Por qué es importante: La definición del segundo lugar modifica el panorama electoral de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y abre la puerta a una competencia entre dos figuras identificadas con sectores progresistas, aunque con perfiles y trayectorias muy diferentes.
Nithya Raman logra una remontada tras el conteo tardío
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La noche de las elecciones parecía que Spencer Pratt tenía asegurado el segundo puesto detrás de Karen Bass. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar conforme avanzó el procesamiento de votos recibidos por correo y otras boletas pendientes de contabilización.
Raman fue recortando distancia de manera constante hasta finalmente superar a Pratt y asegurar su lugar en la elección general de noviembre.
Las elecciones en California suelen requerir varios días para obtener resultados definitivos debido al amplio uso del voto por correo.
La legislación estatal permite que las boletas con matasellos válido sean recibidas hasta siete días después de la jornada electoral y continúen siendo contabilizadas.
Los datos publicados en los días posteriores mostraron una clara ventaja para Raman entre los votos tardíos.
Históricamente, este tipo de sufragios suele beneficiar a los candidatos demócratas, una tendencia que volvió a reflejarse en esta elección.
Desde la noche del 2 de junio, Raman obtuvo resultados superiores a los de Bass y Pratt en las actualizaciones del conteo, acumulando aproximadamente 43,000 votos más que Pratt y aumentando su porcentaje total en cerca de cinco puntos porcentuales.
Los reportes difundidos durante el fin de semana fueron especialmente positivos para la concejal, quien obtuvo alrededor del 40% de los votos en cada actualización, mientras que Pratt se mantuvo cerca del 18%.
Raman busca presentar una alternativa para Los Ángeles
Durante la campaña, Raman intentó posicionarse como una figura independiente del establishment político tradicional y enfocada en resolver algunos de los problemas más urgentes de la ciudad.
«En este momento tenemos una ciudad que parece estar sin rumbo», dijo Raman a Elex Michaelson de CNN antes de las primarias.
«Hay muchos puestos sin cubrir y lugares donde los angelinos se sienten abandonados frente a algunos de los problemas más importantes de esta ciudad. Aportaré la urgencia, la rendición de cuentas y el enfoque que Los Ángeles necesita».
La concejal considera que la administración municipal necesita actuar con mayor rapidez ante desafíos como la crisis de vivienda, la falta de personal en áreas clave y la percepción de abandono que expresan algunos residentes.
Spencer Pratt queda fuera tras una campaña mediática
La eliminación de Pratt representa una decepción para el candidato republicano, quien había logrado atraer atención mediática durante la campaña gracias a su perfil público y a sus críticas sobre la crisis de personas sin hogar y la gestión de Bass frente al incendio de Palisades.
Tras las primarias, Pratt defendió su candidatura como una opción para cualquier ciudadano inconforme con la situación de la ciudad.
«Soy un angelino que dijo: ‘Ya es suficiente’, y tuve que dar un paso al frente», afirmó. «Voy a demostrarle a todos que soy su alcalde».
Durante las últimas semanas también recibió apoyo de figuras conservadoras y aliados del presidente Donald Trump.
A medida que Raman se acercaba en el conteo, algunos simpatizantes de Pratt y el propio Trump cuestionaron el proceso electoral.
El presidente llegó a acusar a funcionarios locales de cometer irregularidades durante una entrevista con NBC.
No obstante, Bill Essayli, fiscal federal adjunto designado por Trump, rechazó posteriormente versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que Pratt había recibido cero votos en una actualización electoral.
La elección de noviembre enfrentará dos visiones progresistas
La carrera final por la alcaldía pondrá frente a frente a Karen Bass y Nithya Raman, dos políticas asociadas a posiciones progresistas pero con enfoques distintos sobre la administración de la ciudad.
Antes de llegar al Concejo Municipal, Raman desarrolló trabajo como activista centrada en la crisis de las personas sin hogar.
Entre sus propuestas destaca reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en campamentos o tiendas de campaña antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Bass, por su parte, ha defendido durante toda la campaña que la experiencia adquirida en distintos niveles de gobierno es una de sus principales fortalezas.
«No se puede dirigir la segunda ciudad más grande del país sin conocimiento profundo, relaciones construidas durante años y colaboración en todos los niveles de gobierno», afirmó.
La rivalidad entre ambas ya quedó reflejada durante un debate realizado en mayo, cuando Bass y Pratt dirigieron varias críticas contra Raman.
La concejal respondió argumentando que sus rivales consideraban que enfrentarse entre sí era la mejor estrategia para ganar la elección.
Pratt, sin embargo, aseguró que preferiría competir contra Raman y cuestionó su desempeño durante los últimos seis años en el gobierno municipal.
Lo que viene
Con Pratt fuera de la contienda, Los Ángeles se encamina a una elección de noviembre protagonizada por Karen Bass y Nithya Raman.
La gestión de la crisis de personas sin hogar, la preparación para los Juegos Olímpicos de 2028 y la capacidad de respuesta del gobierno municipal serán algunos de los temas que marcarán una campaña que ya comienza a tomar forma.
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FUENTE: CNN