Alcalde de Nueva York responde al Gobierno de Trump tras anuncio de más agentes migratorios

Mamdani desafía a ICE

Mundial aumenta tensión migratoria

Nueva York respalda inmigrantes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este lunes las declaraciones sobre un aumento sin precedentes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad durante la celebración del Mundial de Fútbol y aseguró que no permitirá que se genere temor entre las comunidades migrantes.

El intercambio de declaraciones refleja el choque entre las autoridades de Nueva York y el Gobierno del presidente Donald Trump en torno a la política migratoria, en un momento en que la ciudad se prepara para recibir algunos de los encuentros más importantes del torneo.

Mamdani promete respaldar a las comunidades migrantes

Soccer would not exist without immigrants. Immigrants play and coach the game, work in the stadiums, fill the stands, and make celebrations like the World Cup possible. Six of the players on the US Men’s National Team are immigrants. We will not allow ICE or anyone else to sow… https://t.co/8wV8nffw9d — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 8, 2026



El alcalde reaccionó a través de un mensaje publicado en la red social X.

En su publicación, citó un artículo relacionado con las declaraciones del llamado “zar” de la frontera, Tom Homan.

Mamdani aseguró que no permitirá que ICE ni ninguna otra entidad genere miedo entre los residentes de la ciudad.

“No permitiremos que ICE o cualquier otra persona siembre el miedo en nuestras comunidades, especialmente en este momento”, escribió.

El alcalde también afirmó que Nueva York continuará respaldando a sus vecinos migrantes.

Según expresó, la ciudad seguirá posicionándose junto a las comunidades inmigrantes y rechazará lo que describió como intentos de división.

Segun EFE, mamdani aprovechó además para destacar la relación entre la inmigración y el fútbol.

“El fútbol no existiría sin los inmigrantes”, afirmó.

El alcalde señaló que los inmigrantes participan en distintas áreas relacionadas con el deporte.

También destacó que seis jugadores de la selección masculina de Estados Unidos son inmigrantes.