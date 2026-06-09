Alcalde de Nueva York responde al Gobierno de Trump tras anuncio de más agentes migratorios
Publicado el08/06/2026 a las 16:00
- Mamdani desafía a ICE
- Mundial aumenta tensión migratoria
- Nueva York respalda inmigrantes
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó este lunes las declaraciones sobre un aumento sin precedentes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad durante la celebración del Mundial de Fútbol y aseguró que no permitirá que se genere temor entre las comunidades migrantes.
El intercambio de declaraciones refleja el choque entre las autoridades de Nueva York y el Gobierno del presidente Donald Trump en torno a la política migratoria, en un momento en que la ciudad se prepara para recibir algunos de los encuentros más importantes del torneo.
Mamdani promete respaldar a las comunidades migrantes
Soccer would not exist without immigrants. Immigrants play and coach the game, work in the stadiums, fill the stands, and make celebrations like the World Cup possible. Six of the players on the US Men’s National Team are immigrants.
We will not allow ICE or anyone else to sow… https://t.co/8wV8nffw9d
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 8, 2026
El alcalde reaccionó a través de un mensaje publicado en la red social X.
En su publicación, citó un artículo relacionado con las declaraciones del llamado “zar” de la frontera, Tom Homan.
Mamdani aseguró que no permitirá que ICE ni ninguna otra entidad genere miedo entre los residentes de la ciudad.
“No permitiremos que ICE o cualquier otra persona siembre el miedo en nuestras comunidades, especialmente en este momento”, escribió.
El alcalde también afirmó que Nueva York continuará respaldando a sus vecinos migrantes.
Según expresó, la ciudad seguirá posicionándose junto a las comunidades inmigrantes y rechazará lo que describió como intentos de división.
Segun EFE, mamdani aprovechó además para destacar la relación entre la inmigración y el fútbol.
“El fútbol no existiría sin los inmigrantes”, afirmó.
El alcalde señaló que los inmigrantes participan en distintas áreas relacionadas con el deporte.
También destacó que seis jugadores de la selección masculina de Estados Unidos son inmigrantes.
Homan anuncia un despliegue sin precedentes de agentes
La respuesta de Mamdani llegó después de que Tom Homan anunciara un aumento de personal de ICE en Nueva York.
Homan indicó que serán enviados más agentes de los que se han visto anteriormente en la ciudad.
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“Está a punto de suceder”, afirmó durante una entrevista concedida a Fox News.
El funcionario explicó que la decisión fue tomada después de revisar el plan operativo correspondiente.
Las declaraciones se producen mientras Nueva York y Nueva Jersey se preparan para recibir partidos del Mundial de Fútbol.
La región figura entre las sedes oficiales del torneo.
El estadio MetLife albergará ocho encuentros.
Entre ellos se encuentra la final programada para el próximo 19 de julio.
ICE asegura que priorizará la seguridad del torneo
A pesar de sus declaraciones sobre el aumento de personal, Homan aseguró el sábado que ICE concentrará sus esfuerzos en la protección del Mundial.
Según explicó, la prioridad será la seguridad nacional y la protección del evento deportivo.
El funcionario indicó que el objetivo no será la aplicación de las leyes migratorias.
También afirmó que no se enfocarán en arrestar a personas que se encuentren en el país de manera ilegal.
El despliegue anunciado ocurre en medio de las diferencias entre el Gobierno federal y el estado de Nueva York.
El estado es considerado uno de los llamados estados santuario para inmigrantes indocumentados.
Homan recordó además que había advertido previamente a la gobernadora Kathy Hochul sobre las consecuencias de aprobar legislación que limitara el trabajo de los agentes migratorios.
“Voy a cumplir mi promesa”, aseguró.
Lo que viene: Con el inicio del Mundial programado para esta semana y con Nueva York como una de las principales sedes del torneo, el debate sobre el papel de ICE y las políticas migratorias continuará siendo parte de la conversación pública durante el desarrollo del evento.