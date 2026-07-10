Acusan a ocho hombres por presunto plan para atacar un evento de la UFC en la Casa Blanca

Ocho hombres acusados tras ataque

Planeaban utilizar drones

Podrían recibir cadena perpetua

Ocho hombres enfrentan cargos federales por su presunta participación en un plan para atacar un evento de la UFC realizado el mes pasado en los jardines de la Casa Blanca, un caso que ahora avanza formalmente en los tribunales de Estados Unidos.

La acusación presentada por un gran jurado amplía la investigación iniciada semanas atrás e incorpora a un octavo sospechoso, quien, según los fiscales, habría desempeñado un papel clave dentro del supuesto plan.

Las autoridades sostienen que el grupo planeaba aprovechar un evento multitudinario para ejecutar un ataque coordinado utilizando drones y francotiradores contra personas que asistieran al recinto.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados enfrentan cargos relacionados con conspiración para apoyar actividades terroristas y conspiración para cometer asesinatos en territorio federal.

La acusación suma un nuevo sospechoso al caso

La acusación formal, divulgada esta semana, identifica como octavo acusado a Chandler D. Scaggs, de 21 años y residente de Virginia Occidental.

Los fiscales afirman que Scaggs habría sido designado para actuar como uno de los francotiradores durante el presunto ataque previsto para el 14 de junio.

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Según la investigación, el joven planeaba trasladarse a Washington junto con Tycen Proper, otro de los acusados, antes de que este último fuera detenido por agentes federales.

Las autoridades sostienen que, tras perder contacto con Proper, Scaggs habría buscado nuevas alternativas para viajar a la capital estadounidense y continuar con el supuesto plan.