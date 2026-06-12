¿Qué pasó? Captan a supuesto empleado de ICE con jersey de México y lo confrontan

Confrontan a presunto agente

Polémica por jersey mexicano

Video se vuelve viral

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios ciudadanos confrontan a un presunto trabajador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser visto saliendo de oficinas de la agencia mientras portaba un jersey de la Selección Mexicana.

La grabación ha generado reacciones debido a que los reclamos estuvieron relacionados con las acciones de ICE contra migrantes mexicanos y el uso de un símbolo representativo de México por parte del hombre señalado.

En las imágenes, varias personas se acercan al hombre mientras camina y comienzan a increparlo por su supuesta relación laboral con ICE.

Uno de los ciudadanos le reclama directamente el uso de la camiseta de la Selección Mexicana.

Presunto agente de ICE aparece con jersey de México

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“Debería darte vergüenza usar ese jersey. No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles”, se escucha decir a un hombre.

La misma persona intenta confirmar la identidad laboral del sujeto.

“¿En qué agencia trabajas? Sólo para clarificar”, le pregunta durante el intercambio.

Las críticas continuaron mientras el hombre seguía caminando.