¿Qué pasó? Captan a supuesto empleado de ICE con jersey de México y lo confrontan
Publicado el12/06/2026 a las 12:30
- Confrontan a presunto agente
- Polémica por jersey mexicano
- Video se vuelve viral
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios ciudadanos confrontan a un presunto trabajador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser visto saliendo de oficinas de la agencia mientras portaba un jersey de la Selección Mexicana.
La grabación ha generado reacciones debido a que los reclamos estuvieron relacionados con las acciones de ICE contra migrantes mexicanos y el uso de un símbolo representativo de México por parte del hombre señalado.
En las imágenes, varias personas se acercan al hombre mientras camina y comienzan a increparlo por su supuesta relación laboral con ICE.
Uno de los ciudadanos le reclama directamente el uso de la camiseta de la Selección Mexicana.
Presunto agente de ICE aparece con jersey de México
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“Debería darte vergüenza usar ese jersey. No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles”, se escucha decir a un hombre.
La misma persona intenta confirmar la identidad laboral del sujeto.
“¿En qué agencia trabajas? Sólo para clarificar”, le pregunta durante el intercambio.
Las críticas continuaron mientras el hombre seguía caminando.
Le piden buscar otro empleo
Durante la confrontación, una mujer también cuestiona al presunto trabajador de ICE.
“¿Por qué no consigues otro trabajo?”, le pregunta.
Poco después, el hombre que participa en el reclamo vuelve a insistir con un mensaje más directo.
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“Consigue otro maldito trabajo, pedazo de mierda”, se escucha en el video.
Los ciudadanos expresan su desacuerdo con las actividades atribuidas a la agencia migratoria estadounidense.
Las críticas se centraron en el trato hacia migrantes mexicanos y en la aparente contradicción que observaron entre ese contexto y el uso del jersey nacional.
El video fue difundido en Instagram
La grabación fue publicada en Instagram por el usuario Arturo González, identificado en la plataforma como @officialarturo.
El material muestra únicamente el intercambio verbal entre los ciudadanos y el hombre señalado.
En el video se escuchan cuestionamientos sobre su trabajo y sobre cómo enfrenta las consecuencias de las acciones atribuidas a la agencia.
“¿Qué carajos estás haciendo? Consigue otro trabajo. ¿Cómo puedes dormir en las noches?”, le pregunta una mujer durante la confrontación.
La grabación se ha difundido en redes sociales, donde usuarios han comentado el intercambio y las críticas dirigidas al presunto trabajador de ICE.
Hasta lo mostrado en el video, los reclamos estuvieron enfocados en su supuesta relación con la agencia y en el hecho de portar un jersey de la Selección Mexicana al salir de las oficinas señaladas.