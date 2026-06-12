¿Qué ocultan? Pentágono publica miles de páginas sobre OVNIs

Pentágono desclasifica nuevos archivos OVNI

No hay pruebas extraterrestres

Persisten misterios sin explicación

La publicación de un nuevo lote de documentos desclasificados sobre ovnis volvió a poner el tema en el centro de la conversación pública en Estados Unidos.

Por qué importa: La administración del presidente Donald Trump liberó una tercera tanda de archivos previamente ultrasecretos relacionados con posibles fenómenos aéreos no identificados (UAP), ampliando un archivo gubernamental que sigue creciendo y alimentando el interés sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra.

El 12 de junio, la administración Trump hizo públicos nuevos documentos procedentes de agencias de inteligencia militares y civiles.

La publicación coincidió con el estreno de una nueva producción cinematográfica de Steven Spielberg centrada en visitantes extraterrestres.

Archivos OVNI reavivan el interés público

CIA was ‘extraordinarily’ evasive with UFO scientist, new US files say https://t.co/ZOsvPGXijN — USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 12, 2026

Los materiales incluyen documentos, fotografías, dibujos y videos relacionados con avistamientos y observaciones que en distintos momentos no pudieron ser explicados por los investigadores.

Los archivos pasan a formar parte del registro oficial de fenómenos conocidos como UAP, siglas de Fenómenos Anómalos No Identificados.

Según un análisis realizado por USA TODAY y las primeras reacciones de especialistas e investigadores en redes sociales, los documentos no contienen revelaciones impactantes inmediatas.

Sin embargo, sí incorporan casos que permanecen sin explicación clara y que continúan generando preguntas entre investigadores y observadores.

La publicación representa un nuevo capítulo dentro del renovado interés por los ovnis que ha crecido en los últimos años, impulsado por audiencias de alto perfil celebradas en el Congreso estadounidense.