¿Qué ocultan? Pentágono publica miles de páginas sobre OVNIs
Publicado el12/06/2026 a las 11:53
- Pentágono desclasifica nuevos archivos OVNI
- No hay pruebas extraterrestres
- Persisten misterios sin explicación
La publicación de un nuevo lote de documentos desclasificados sobre ovnis volvió a poner el tema en el centro de la conversación pública en Estados Unidos.
Por qué importa: La administración del presidente Donald Trump liberó una tercera tanda de archivos previamente ultrasecretos relacionados con posibles fenómenos aéreos no identificados (UAP), ampliando un archivo gubernamental que sigue creciendo y alimentando el interés sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra.
El 12 de junio, la administración Trump hizo públicos nuevos documentos procedentes de agencias de inteligencia militares y civiles.
La publicación coincidió con el estreno de una nueva producción cinematográfica de Steven Spielberg centrada en visitantes extraterrestres.
Archivos OVNI reavivan el interés público
CIA was ‘extraordinarily’ evasive with UFO scientist, new US files say https://t.co/ZOsvPGXijN
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 12, 2026
Los materiales incluyen documentos, fotografías, dibujos y videos relacionados con avistamientos y observaciones que en distintos momentos no pudieron ser explicados por los investigadores.
Los archivos pasan a formar parte del registro oficial de fenómenos conocidos como UAP, siglas de Fenómenos Anómalos No Identificados.
Según un análisis realizado por USA TODAY y las primeras reacciones de especialistas e investigadores en redes sociales, los documentos no contienen revelaciones impactantes inmediatas.
Sin embargo, sí incorporan casos que permanecen sin explicación clara y que continúan generando preguntas entre investigadores y observadores.
La publicación representa un nuevo capítulo dentro del renovado interés por los ovnis que ha crecido en los últimos años, impulsado por audiencias de alto perfil celebradas en el Congreso estadounidense.
Documentos históricos llaman la atención
THIRD TRANCHE👽: President Trump’s third tranche of UFO files dropped Friday, and everyone’s watching the orb videos.
Buried in the same release: a 1958 CIA memo admitting the records were destroyed, and a 1953 government panel that recommended an official policy of «debunking»… pic.twitter.com/01Te96Siub
— Melissa Hallman (@dotconnectinga) June 12, 2026
Entre los materiales divulgados aparecen informes e intercambios de información que se remontan a la década de 1950.
Los documentos abordan temas relacionados con la posibilidad de vida fuera de la Tierra y muestran cómo algunas agencias manejaban solicitudes de información sobre supuestos mensajes provenientes del espacio.
Uno de los casos involucra al científico Leon Davidson.
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Según los documentos, funcionarios de la CIA ocultaron inicialmente su vínculo con la agencia mientras respondían consultas sobre un supuesto “mensaje espacial y su transmisor”.
En una carta clasificada como “confidencial”, fechada el 9 de enero de 1958, RPB Lohmann informó que la agencia no podía resolver la consulta.
Según el documento, los registros relacionados con el asunto habían sido destruidos.
La respuesta ha llamado la atención por su carácter evasivo y por la falta de explicaciones adicionales sobre el tema.
Aunque el material no aporta pruebas de visitas extraterrestres, sí muestra cómo las agencias gubernamentales abordaban estos asuntos.
Los documentos ofrecen una mirada a los procedimientos utilizados durante la Guerra Fría frente a reportes relacionados con posibles fenómenos desconocidos.
Las preguntas continúan abiertas
📄 WHAT’S NEW : TRANCHE 3 UAP FILES (June 12, 2026) 👽
🛑Western US Event: FBI Agent Testimonies (October 2023)
Witness 1 described a large glowing ball appearing between them and a hillside, estimated 1,100 metres away. It had no visible structure at its edges «just a circle… pic.twitter.com/1BSTK5teHA
— No source (@nosource0) June 12, 2026
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó en X que la publicación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Aéreos No Identificados (PURSUE).
Parnell aseguró que el interés público por los archivos ha sido “sin precedentes”.
Los documentos están disponibles para consulta pública en WAR.GOV/UFO.
Según el portavoz, el sitio ha recibido más de 1,700 millones de visitas en todo el mundo desde su lanzamiento el 8 de mayo de 2026.
También señaló que el Pentágono trabaja junto con otras entidades para preparar futuras publicaciones relacionadas con fenómenos aéreos no identificados.
Entre las agencias involucradas se encuentran la Casa Blanca, diversas agencias de inteligencia estadounidenses, el FBI, el Departamento de Energía y la NASA.
Por ahora, los nuevos documentos no responden definitivamente a las preguntas sobre la existencia de visitantes extraterrestres.
Lo que sí hacen es ampliar el volumen de información disponible para investigadores y ciudadanos interesados en un tema que continúa generando debate y curiosidad décadas después de los primeros reportes oficiales.