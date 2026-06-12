Melania Trump impulsa cuentas para niños en acogida con apoyo económico desde el nacimiento
Publicado el12/06/2026 a las 08:41
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- Programa para niños vulnerables
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La primera dama Melania Trump presentó una nueva iniciativa financiera enfocada en niños en hogares de acogida, con el objetivo de brindarles acceso temprano a recursos económicos. El programa forma parte de las llamadas “Trump Accounts”, que buscan fomentar el ahorro y la acumulación de activos desde la infancia.
Durante el anuncio, realizado junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, se explicó que cada bebé elegible recibirá un apoyo inicial. El gobierno otorgará 1,000 dólares a recién nacidos cuyos padres o tutores abran una cuenta dentro del programa.
Melania Trump destacó que el enfoque incluye a menores bajo custodia estatal, permitiendo que agencias actúen como responsables legales. Esto facilitará que niños en hogares de acogida también puedan acceder a estos beneficios financieros.
“Brinda a los niños en hogares de acogida la misma oportunidad de poseer activos y acumular riqueza a largo plazo que cualquier otro niño”, afirmó. La iniciativa busca reducir brechas en oportunidades económicas desde las primeras etapas de vida.
Cómo funcionarán las nuevas cuentas
Las cuentas estarán disponibles para comenzar a recibir aportaciones a partir del 4 de julio. Para ser elegibles, los menores deberán ser ciudadanos estadounidenses y cumplir con fechas específicas de nacimiento.
El programa contempla a niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Estos fondos serán administrados e invertidos por entidades privadas bajo supervisión gubernamental.
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De acuerdo con estimaciones oficiales, el crecimiento del dinero dependerá del tiempo y las condiciones del mercado. Se proyecta que los fondos aumenten significativamente conforme los beneficiarios alcancen la adultez.
El Consejo de Asesores Económicos calcula que un bebé nacido en 2026 podría acumular miles de dólares con el tiempo. Este modelo busca incentivar el ahorro a largo plazo sin requerir contribuciones adicionales obligatorias.
Apoyo estatal y participación del sector privado
La primera dama aseguró que varios estados ya han mostrado interés en sumarse al programa. Indicó que al menos 23 gobernadores están dispuestos a facilitar la inscripción de menores en acogida.
“Insto a todos los gobernadores y líderes empresariales a que contribuyan a financiar estas cuentas”, señaló. El llamado busca ampliar el impacto del programa a través de alianzas públicas y privadas.
Empresarios y organizaciones también han manifestado su intención de respaldar la iniciativa con aportaciones económicas. Algunos compromisos incluyen donaciones destinadas a fortalecer los fondos de los beneficiarios.
Estas contribuciones buscan ampliar el capital disponible para los menores y mejorar sus perspectivas futuras. El objetivo es crear una red de apoyo que complemente la inversión inicial del gobierno.
Contexto social y objetivos a largo plazo
La iniciativa surge en un contexto donde miles de menores enfrentan dificultades al salir del sistema de acogida. Se estima que una gran parte de ellos enfrenta riesgos económicos y sociales al alcanzar la mayoría de edad.
Datos citados durante el anuncio muestran que muchos jóvenes en acogida tienen dificultades para encontrar estabilidad. Algunos enfrentan desempleo o falta de vivienda tras abandonar el sistema de protección.
“Estos resultados son inquietantes, pero nos negamos a aceptarlos como inevitables”, afirmó Scott Bessent. Añadió que el objetivo es garantizar oportunidades equitativas para todos los niños.
“Afirmamos que el sueño americano pertenece a todos los niños”, concluyó el funcionario. Con esta iniciativa, el gobierno busca ofrecer una base económica que permita mejorar su futuro, señaló ‘ABC News‘.