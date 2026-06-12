Melania Trump impulsa cuentas para niños en acogida con apoyo económico desde el nacimiento

Melania Trump impulsa cuentas

Programa para niños vulnerables

Apoyo económico a menores

La primera dama Melania Trump presentó una nueva iniciativa financiera enfocada en niños en hogares de acogida, con el objetivo de brindarles acceso temprano a recursos económicos. El programa forma parte de las llamadas “Trump Accounts”, que buscan fomentar el ahorro y la acumulación de activos desde la infancia.

Durante el anuncio, realizado junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, se explicó que cada bebé elegible recibirá un apoyo inicial. El gobierno otorgará 1,000 dólares a recién nacidos cuyos padres o tutores abran una cuenta dentro del programa.

Melania Trump destacó que el enfoque incluye a menores bajo custodia estatal, permitiendo que agencias actúen como responsables legales. Esto facilitará que niños en hogares de acogida también puedan acceder a estos beneficios financieros.

“Brinda a los niños en hogares de acogida la misma oportunidad de poseer activos y acumular riqueza a largo plazo que cualquier otro niño”, afirmó. La iniciativa busca reducir brechas en oportunidades económicas desde las primeras etapas de vida.

Cómo funcionarán las nuevas cuentas

Las cuentas estarán disponibles para comenzar a recibir aportaciones a partir del 4 de julio. Para ser elegibles, los menores deberán ser ciudadanos estadounidenses y cumplir con fechas específicas de nacimiento.

El programa contempla a niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Estos fondos serán administrados e invertidos por entidades privadas bajo supervisión gubernamental.

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De acuerdo con estimaciones oficiales, el crecimiento del dinero dependerá del tiempo y las condiciones del mercado. Se proyecta que los fondos aumenten significativamente conforme los beneficiarios alcancen la adultez.

El Consejo de Asesores Económicos calcula que un bebé nacido en 2026 podría acumular miles de dólares con el tiempo. Este modelo busca incentivar el ahorro a largo plazo sin requerir contribuciones adicionales obligatorias.