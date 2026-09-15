Trump acusa de “complot demócrata” el atentado que casi le cuesta la vida: ¿qué pruebas hay?
Publicado el15/09/2026 a las 09:25
Donald Trump acusó a los demócratas de estar detrás del intento de asesinato que sufrió en Butler en 2024, aunque no presentó pruebas que respalden esa conexión.
Por qué importa: La acusación involucra directamente a la oposición política y al FBI, pero la investigación federal concluyó que el atacante actuó solo.
Trump asegura que información del atentado desapareció
“Todo esto fue un complot de los demócratas para sacarme de las elecciones, que fracasó”, escribió Trump este martes en Truth Social, según informó EFE.
El presidente también acusó al FBI de Joe Biden de no investigar correctamente a Thomas Matthew Crooks, el joven que abrió fuego durante aquel mitin.
Trump aseguró que cuando regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, gran parte de la información estaba “alterada, corrompida o simplemente se había perdido”.
La acusación: Trump responsabilizó además al entonces director del FBI, Christopher Wray, y afirmó que debería “pagar las consecuencias” por el manejo de la investigación.
Trump habla de información nueva, pero no aporta pruebas del complot
El mandatario agregó un elemento nuevo a sus acusaciones: “¡Recién se encontró información nueva!”, aunque en su publicación no detalló qué información apareció.
- Ese punto resulta clave porque, hasta ahora, no existe evidencia pública que vincule al Partido Demócrata o a la Administración Biden con el ataque, según EFE.
La investigación federal concluyó que Crooks actuó solo. Su motivación, sin embargo, nunca pudo establecerse de manera concluyente.
El límite: Las fallas o interrogantes alrededor de la investigación no prueban por sí mismos la existencia del “complot demócrata” denunciado por Trump.
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El ataque de Butler dejó un muerto y a Trump herido
Crooks, de 20 años, disparó contra Trump el 13 de julio de 2024 desde el tejado de un edificio cercano al mitin en Butler, Pensilvania.
Una bala rozó la oreja del entonces candidato republicano. Corey Comperatore, quien asistía al evento, murió durante el ataque y Crooks fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.
Lo que se sabe: Las autoridades no han establecido públicamente que Crooks tuviera cómplices ni que alguna organización política conociera anticipadamente sus planes.
- La acusación de Trump llega antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuando los republicanos buscarán conservar su mayoría en el Congreso.
Su declaración eleva nuevamente la confrontación con los demócratas, pero deja pendiente la pregunta central: qué información nueva apareció y si ofrece alguna evidencia capaz de respaldar una acusación de esa magnitud.