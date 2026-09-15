Trump acusa de “complot demócrata” el atentado que casi le cuesta la vida: ¿qué pruebas hay?

Donald Trump acusó a los demócratas de estar detrás del intento de asesinato que sufrió en Butler en 2024, aunque no presentó pruebas que respalden esa conexión.

Por qué importa: La acusación involucra directamente a la oposición política y al FBI, pero la investigación federal concluyó que el atacante actuó solo.

Trump asegura que información del atentado desapareció

“Todo esto fue un complot de los demócratas para sacarme de las elecciones, que fracasó”, escribió Trump este martes en Truth Social, según informó EFE.

El presidente también acusó al FBI de Joe Biden de no investigar correctamente a Thomas Matthew Crooks, el joven que abrió fuego durante aquel mitin.

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Trump aseguró que cuando regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, gran parte de la información estaba “alterada, corrompida o simplemente se había perdido”.

La acusación: Trump responsabilizó además al entonces director del FBI, Christopher Wray, y afirmó que debería “pagar las consecuencias” por el manejo de la investigación.

Trump habla de información nueva, pero no aporta pruebas del complot