Joven futbolista colombiano recupera su libertad tras 71 días detenido por ICE y vuelve a perseguir su sueño deportivo

Ricardo volvió a ser libre tras semanas de incertidumbre. Conoce cómo logró retomar sus estudios y perseguir su gran sueño en el fútbol.

Liberado tras 71 días.

Asistió a su graduación.

Sueña con jugar fútbol. La historia de Ricardo Hernández dio un giro inesperado a pocos días de uno de los momentos más importantes de su vida. Después de pasar 71 días bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el joven colombiano de 18 años recuperó su libertad justo a tiempo para asistir a su graduación de high school en Chicago, una meta que parecía lejana mientras permanecía recluido en distintos centros de detención. Su liberación marcó el final de semanas de incertidumbre para él y su madre. Ver este video en su propia página → Martha Liliana Navarrete, quienes llegaron a Estados Unidos desde Colombia en 2022 en busca de asilo y fueron detenidos por agentes migratorios a mediados de marzo. Ahora, Ricardo busca retomar los planes que quedaron en pausa durante su detención. «ir a la universidad y estudiar, y seguir con mi carrera futbolística», dijo el joven a N+ Univision al hablar sobre sus objetivos tras recuperar la libertad.

Ricardo Hernández retoma sus estudios y mantiene vivo su sueño de ser futbolista Además de completar su educación secundaria, Ricardo trabaja para consolidar una carrera deportiva que podría abrirle las puertas del fútbol universitario en Estados Unidos. El joven aseguró que cuenta con una beca de estudios en el Harry S. Truman College de Chicago gracias a su talento en el deporte. «El coach me dijo que me quiere en el equipo», afirmó. La familia espera que esta nueva etapa le permita continuar desarrollando sus habilidades y acercarse a una de sus mayores aspiraciones: convertirse en futbolista profesional y, eventualmente, jugar para el Chicago Fire. Su liberación llegó apenas días antes de la ceremonia de graduación, un momento que estuvo en riesgo debido al prolongado proceso de detención migratoria. La familia intenta reconstruir su vida tras semanas de incertidumbre Aunque la libertad representó un alivio, la experiencia dejó secuelas emocionales para la familia. «Estamos asimilando el proceso. Esperamos tener una terapia psicológica», explicó Martha Liliana Navarrete. La madre fue liberada a mediados de mayo junto con otras 17 personas luego de que un juez federal de Kentucky le concediera un recurso de hábeas corpus. Tras recuperar la libertad, pudo reencontrarse con su hijo mayor, Steven, de 28 años. Sin embargo, en ese momento Ricardo continuó detenido durante una semana más. «Me siento incompleta porque me falta mi hijo Ricardo», expresó entonces Navarrete. Finalmente, a finales de mayo, el joven fue liberado. Según su madre, la salida del centro de detención ocurrió «por decisión de ICE». Pese a estar libre, Ricardo debe cumplir ciertas condiciones migratorias, incluyendo reportarse regularmente ante las autoridades, tomarse una fotografía diaria y portar un grillete electrónico.

La madre de Ricardo enfrenta nuevos desafíos laborales tras la detención La situación migratoria también afectó la estabilidad económica de la familia. Navarrete asegura que contaba con permiso de trabajo, número de seguridad social y Real ID. «pero nos lo quitaron», afirmó. Antes de ser detenida trabajaba en un centro de cuidados para adultos mayores y también en un restaurante McDonald’s. Tras permanecer bajo custodia migratoria perdió ambos empleos Ahora intenta encontrar una nueva fuente de ingresos, aunque reconoce que la falta de autorización laboral representa una barrera importante. «No tener el permiso de trabajo es una limitación», señaló. La defensa insiste en que Ricardo no representa ningún riesgo La abogada de la familia, Kelli Fennel, cuestionó la detención del joven y destacó su historial. «es obvio que Ricardo no es un riesgo para la comunidad, no tiene ningún arresto, ningún récord criminal y es deportista». Mientras el proceso migratorio continúa, la familia mantiene la esperanza de permanecer en Estados Unidos y avanzar con su solicitud de asilo. «¿Por qué me detienen si estamos haciendo las cosas bien?», se pregunta Martha Liliana Navarrete. Por ahora, madre e hijo intentan recuperar la normalidad y enfocarse en el futuro, con la mirada puesta en la educación, el trabajo y el fútbol.