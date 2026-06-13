Trump confirma muerte de “Niño Guerrero”, líder de Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero” y señalado como el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió durante una operación militar ejecutada por el Comando Sur estadounidense.

La noticia representa uno de los golpes más significativos contra el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que ha expandido sus operaciones a varios países de América y que fue catalogada como organización terrorista por Washington.

Trump asegura que la operación fue coordinada con Venezuela

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que el Comando Sur realizó un “ataque rápido y letal” que terminó con la vida del líder criminal.

Además, aseguró que la acción contó con coordinación de autoridades venezolanas, a quienes calificó como “amigos de Venezuela”.

El mandatario sostuvo que, tras esta operación, el Tren de Aragua ya no cuenta con refugios seguros en Venezuela ni en otros lugares y prometió continuar las acciones contra organizaciones criminales transnacionales.

Quién era el “Niño Guerrero”

Héctor Rusthenford Guerrero Flores era considerado el principal líder del Tren de Aragua, una organización surgida en el sistema penitenciario venezolano y vinculada por las autoridades a delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas y lavado de dinero.