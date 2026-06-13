Trump sorprende con propuesta sobre Washington antes de las primarias

Trump amenaza autonomía de Washington

Progresista lidera las encuestas

Crece debate sobre control federal

A pocos días de las elecciones primarias para la alcaldía de Washington, D.C., el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que el gobierno federal asuma un papel directo en la administración de la capital.

La declaración se produjo durante un intercambio con periodistas en la Oficina Oval, mientras crece la atención sobre la contienda demócrata que definirá al posible sucesor de la alcaldesa saliente Muriel Bowser.

Trump no mencionó nombres específicos. Sin embargo, sus comentarios parecieron dirigirse al avance de Janeese Lewis George, integrante del Consejo de Washington y quien se identifica como socialista democrática.

Trump habla de recuperar Washington y desata reacciones

Could Trump ‘take back’ Washington, DC, if he doesn’t like new mayor? https://t.co/FTZKdk4vMV — USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 12, 2026

Durante sus declaraciones, Trump expresó preocupación por la posibilidad de que un candidato progresista llegue a la alcaldía de la capital estadounidense.

“No me gustaría, y tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal”, dijo el presidente.

Añadió que no está dispuesto a aceptar ese escenario.

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“No lo vamos a tolerar. No vamos a perder nuestros negocios”, afirmó ante los reporteros.

Las declaraciones llegan en la recta final de las primarias demócratas programadas para el 16 de junio.

La elección busca definir quién reemplazará a Muriel Bowser al frente del gobierno local de Washington.

Lewis George se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la contienda.