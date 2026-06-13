Trump sorprende con propuesta sobre Washington antes de las primarias
Publicado el13/06/2026 a las 11:37
- Trump amenaza autonomía de Washington
- Progresista lidera las encuestas
- Crece debate sobre control federal
A pocos días de las elecciones primarias para la alcaldía de Washington, D.C., el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que el gobierno federal asuma un papel directo en la administración de la capital.
La declaración se produjo durante un intercambio con periodistas en la Oficina Oval, mientras crece la atención sobre la contienda demócrata que definirá al posible sucesor de la alcaldesa saliente Muriel Bowser.
Trump no mencionó nombres específicos. Sin embargo, sus comentarios parecieron dirigirse al avance de Janeese Lewis George, integrante del Consejo de Washington y quien se identifica como socialista democrática.
Trump habla de recuperar Washington y desata reacciones
Could Trump ‘take back’ Washington, DC, if he doesn’t like new mayor? https://t.co/FTZKdk4vMV
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 12, 2026
Durante sus declaraciones, Trump expresó preocupación por la posibilidad de que un candidato progresista llegue a la alcaldía de la capital estadounidense.
“No me gustaría, y tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal”, dijo el presidente.
Añadió que no está dispuesto a aceptar ese escenario.
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“No lo vamos a tolerar. No vamos a perder nuestros negocios”, afirmó ante los reporteros.
Las declaraciones llegan en la recta final de las primarias demócratas programadas para el 16 de junio.
La elección busca definir quién reemplazará a Muriel Bowser al frente del gobierno local de Washington.
Lewis George se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la contienda.
Janeese Lewis George lidera las encuestas
Q: Here in Washington DC, there’s a Democratic primary for mayor. One of the two leading candidates is running a Zohran Mamdani campaign focusing on socialist policies. How would you feel if she wins?
TRUMP: Maybe we take back Washington and run it on a federal basis. We won’t… pic.twitter.com/H3E69bXzdW
— Aaron Rupar (@atrupar) June 11, 2026
La integrante del Consejo de Washington aparece al frente de las preferencias electorales en los sondeos recientes.
Una encuesta realizada por The Washington Post y la Escuela Schar de la Universidad George Mason la ubicó con una ventaja de 11 puntos.
Según ese estudio, supera al ex concejal general del Distrito de Columbia, Kenyan McDuffie.
El resultado ha incrementado la atención nacional sobre una elección que normalmente tendría un impacto limitado fuera de la ciudad.
Washington es un territorio con una fuerte inclinación hacia el Partido Demócrata.
Por esa razón, el ganador de las primarias suele partir con una ventaja considerable para las elecciones generales.
En los comicios para la alcaldía celebrados en 2022, el candidato demócrata obtuvo la victoria por casi 60 puntos de diferencia.
Ese contexto convierte a las primarias en la etapa más relevante de la competencia política local.
El debate sobre la autonomía de Washington
Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado una mayor participación del gobierno federal en asuntos relacionados con Washington.
El presidente ha señalado preocupaciones vinculadas con la delincuencia, la falta de vivienda y la seguridad pública.
En agosto de 2025, declaró el estado de emergencia en la ciudad.
Tras esa decisión, desplegó aproximadamente 800 integrantes de la Guardia Nacional en la capital.
Además, varios estados gobernados por republicanos enviaron miembros de la Guardia Nacional para colaborar en las operaciones.
Aunque la intervención federal en el departamento de policía de Washington concluyó en septiembre, los despliegues de la Guardia Nacional continúan.
El debate sobre el control de la ciudad tiene antecedentes legales e históricos.
La Constitución de Estados Unidos concede al Congreso autoridad “exclusiva” sobre Washington, D.C.
Sin embargo, el modelo actual de gobierno local existe desde el 24 de diciembre de 1973.
Ese día entró en vigor la Ley de Autonomía Local.
La legislación permitió que los residentes eligieran de manera directa a un alcalde y a los integrantes del consejo municipal.
Las recientes declaraciones de Trump reavivan la discusión sobre el alcance de la autonomía de Washington y el papel que puede desempeñar el gobierno federal en la administración de la capital del país.