Juez rechaza cambios impulsados por Trump y exige recuperar contenidos eliminados en parques nacionales

Juez bloquea cambios históricos

Ordenan restaurar exhibiciones

Trump recibe revés judicial

Un juez federal bloqueó los esfuerzos de la administración de Donald Trump para modificar contenidos históricos en parques nacionales, museos y monumentos de Estados Unidos, y ordenó restaurar los materiales que ya habían sido retirados o alterados.

La justicia frena los cambios impulsados por la administración Trump

President Trump’s effort to rewrite the past at the country’s museums, parks and landmarks was struck down on Friday, with a federal judge calling for the administration to restore changes already made at locations nationwide. https://t.co/PeAaymBais — CBS News (@CBSNews) June 13, 2026



Segun CBS, una jueza federal de Massachusetts emitió una orden judicial preliminar que obliga a la administración de Donald Trump a revertir modificaciones realizadas en sitios administrados por el Servicio de Parques Nacionales.

La decisión fue tomada por la jueza de distrito estadounidense Angel Kelley.

Además de ordenar la restauración de materiales eliminados o modificados, la magistrada dispuso una pausa inmediata a cualquier cambio adicional.

Según Kelley, los demandantes demostraron que los esfuerzos impulsados por la administración buscan “reescribir la historia de la nación con un corrector líquido”.

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En su fallo, la jueza sostuvo que la iniciativa se presenta como una medida para promover la dignidad estadounidense, pero que en la práctica limita la forma en que se cuenta la historia del país.

“Bajo el pretexto de promover la dignidad estadounidense, esta Administración busca compartir una historia limitada al ordenar la eliminación de todos los letreros, exhibiciones y muestras interpretativas en los Parques Nacionales que no se ajustan a su narrativa preferida, contando así verdades a medias”, escribió Kelley.

La magistrada también cuestionó directamente la justificación de la orden ejecutiva emitida por Trump.

“La historia no puede contarse fielmente excluyendo las experiencias de las comunidades cuyas contribuciones, luchas y logros forman una parte importante de la historia de nuestra nación”, añadió.