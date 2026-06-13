Juez rechaza cambios impulsados por Trump y exige recuperar contenidos eliminados en parques nacionales
Publicado el13/06/2026 a las 10:58
- Juez bloquea cambios históricos
- Ordenan restaurar exhibiciones
- Trump recibe revés judicial
Un juez federal bloqueó los esfuerzos de la administración de Donald Trump para modificar contenidos históricos en parques nacionales, museos y monumentos de Estados Unidos, y ordenó restaurar los materiales que ya habían sido retirados o alterados.
La justicia frena los cambios impulsados por la administración Trump
President Trump’s effort to rewrite the past at the country’s museums, parks and landmarks was struck down on Friday, with a federal judge calling for the administration to restore changes already made at locations nationwide. https://t.co/PeAaymBais
— CBS News (@CBSNews) June 13, 2026
Segun CBS, una jueza federal de Massachusetts emitió una orden judicial preliminar que obliga a la administración de Donald Trump a revertir modificaciones realizadas en sitios administrados por el Servicio de Parques Nacionales.
La decisión fue tomada por la jueza de distrito estadounidense Angel Kelley.
Además de ordenar la restauración de materiales eliminados o modificados, la magistrada dispuso una pausa inmediata a cualquier cambio adicional.
Según Kelley, los demandantes demostraron que los esfuerzos impulsados por la administración buscan “reescribir la historia de la nación con un corrector líquido”.
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En su fallo, la jueza sostuvo que la iniciativa se presenta como una medida para promover la dignidad estadounidense, pero que en la práctica limita la forma en que se cuenta la historia del país.
“Bajo el pretexto de promover la dignidad estadounidense, esta Administración busca compartir una historia limitada al ordenar la eliminación de todos los letreros, exhibiciones y muestras interpretativas en los Parques Nacionales que no se ajustan a su narrativa preferida, contando así verdades a medias”, escribió Kelley.
La magistrada también cuestionó directamente la justificación de la orden ejecutiva emitida por Trump.
“La historia no puede contarse fielmente excluyendo las experiencias de las comunidades cuyas contribuciones, luchas y logros forman una parte importante de la historia de nuestra nación”, añadió.
La orden exige restaurar materiales eliminados desde mayo
El origen de la disputa se remonta a marzo de 2025.
En ese momento, la administración Trump emitió una orden ejecutiva titulada “Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense”.
La medida instruía a los parques nacionales a no exhibir contenidos que, según el documento, “menospreciaran de forma inapropiada a los estadounidenses del pasado o del presente”.
Posteriormente, el secretario del Interior, Doug Burgum, ordenó eliminar lo que describió como “ideología partidista inapropiada” de museos, monumentos y otros espacios públicos bajo control federal.
La orden judicial emitida ahora exige que la administración restaure e reinstale todos los materiales interpretativos que hayan sido alterados, retirados o dañados desde el 20 de mayo de 2025.
Para cumplir con esta obligación, el Gobierno dispone de 21 días.
Además, deberá presentar informes semanales detallando los avances realizados en el proceso de restauración.
La demanda cuestiona la eliminación de contenidos históricos y científicos
La decisión judicial responde a una demanda presentada en febrero por organizaciones conservacionistas e históricas.
Los grupos argumentaron que las políticas aplicadas por el Servicio de Parques Nacionales obligaron al personal a retirar o censurar exposiciones con información histórica y científica considerada relevante y veraz.
Entre los temas afectados figuran contenidos relacionados con la esclavitud y el cambio climático.
Uno de los casos señalados ocurrió en el Parque Histórico Nacional de la Independencia de Filadelfia.
Allí fueron retiradas exhibiciones que abordaban la vida de nueve personas esclavizadas que vivieron en el lugar durante la década de 1790 bajo la presidencia de George Washington.
También se eliminó un letrero en el Monumento Nacional del Volcán Sunset Crater, en Arizona.
Según la demanda, el material fue retirado porque mostraba la imagen de un visitante con una bandera del orgullo LGBTQ+.
Asimismo, fueron eliminadas películas sobre la historia laboral del Parque Histórico Nacional de Lowell, en Massachusetts.
Alan Spears, director sénior de recursos culturales de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, afirmó que el fallo ayudará a proteger estos espacios de intentos por “borrar la historia y la ciencia”.
Por su parte, Bill Wade, director ejecutivo de la Asociación de Guardaparques Nacionales, consideró que la decisión representa una buena noticia para los empleados que buscan ofrecer información “veraz, precisa e imparcial”.
La administración Trump deberá cumplir con la orden judicial mientras avanza el proceso legal.
Por ahora, los cambios en exhibiciones, letreros y materiales interpretativos quedan suspendidos y el Gobierno deberá comenzar la restauración de los contenidos retirados en parques nacionales de todo el país.