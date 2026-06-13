USCIS anuncia cambio clave para miles de inmigrantes tras fallo judicial
Publicado el13/06/2026 a las 10:34
- USCIS acatará fallo judicial
- Revés migratorio para Trump
- Miles de casos afectados
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes que cumplirá una orden judicial que bloqueó las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump a ciertos beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países.
Sin embargo, la agencia dejó claro que no está de acuerdo con la decisión y señaló que podría buscar nuevas vías de revisión judicial.
“USCIS discrepa firmemente de la orden del tribunal, pero cumplirá sus términos mientras se considera una posible revisión judicial adicional”, indicó la agencia en un comunicado.
Incluso, la USCIS explicó que la sentencia definitiva fue emitida el 11 de junio de 2026 por un tribunal federal de Rhode Island.
USCIS acata fallo contra restricciones migratorias de Trump
Un juez federal ordenó a USCIS reanudar el procesamiento de solicitudes migratorias que habían quedado paralizadas o retrasadas. pic.twitter.com/T3yKTp8egV
— Jesus Reyes Esq. (@jesusreyeslaw) June 12, 2026
La semana pasada, el juez de distrito John McConnell concluyó que las restricciones aplicadas a diversas solicitudes migratorias eran ilegales.
Las medidas afectaban la tramitación de solicitudes presentadas por ciudadanos de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.
Entre los procesos impactados estaban las solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía, según Univision.
La decisión judicial llegó tras una demanda impulsada por organizaciones no gubernamentales y sindicatos que representan a millones de personas que habían presentado solicitudes migratorias.
El caso cuestionaba la legalidad de las políticas implementadas por USCIS bajo la orden presidencial.
Miles de inmigrantes quedaron en incertidumbre
Juez federal en Rhode Island anula políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE. UU. La decisión revoca medidas que causaban demoras en trámites migratorios, incluyendo permisos de trabajo, naturalización y asilo.#EstoEsAmérica aquí: https://t.co/FdiIGwrXvo pic.twitter.com/ANPDTlTHht
— VPItv (@VPITV) June 12, 2026
En su fallo de 135 páginas, McConnell criticó duramente las restricciones aplicadas por la agencia migratoria.
Según el juez, las políticas promovidas por USCIS dejaron a numerosos inmigrantes en una situación de incertidumbre prolongada.
“Sumieron en un limbo legal indefinido las vidas de innumerables inmigrantes que viven en los Estados Unidos”, escribió.
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El magistrado sostuvo que las medidas afectaban directamente la posibilidad de recibir decisiones definitivas sobre trámites fundamentales para miles de personas.
Entre ellos se encontraban solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y procesos de naturalización.
La sentencia concluyó que las restricciones no podían mantenerse bajo las condiciones en que fueron implementadas.
El alcance del fallo va más allá de la demanda
La resolución judicial podría tener un efecto amplio dentro del sistema migratorio estadounidense.
De acuerdo con Shev Dalal-Dheini, directora principal de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, la decisión no se limita únicamente a las personas incluidas en la demanda.
Según explicó, el fallo alcanzaría todos los casos pendientes en USCIS que involucren a ciudadanos de los países afectados por la prohibición de viaje.
Esto significa que numerosos expedientes que permanecían sin resolución podrían verse beneficiados por la decisión del tribunal.
Dalal-Dheini calificó el fallo como una victoria legal significativa para quienes dependen de los canales legales de inmigración.
“Es una importante victoria legal para garantizar que las vías de inmigración legal permanezcan abiertas y que el USCIS rinda cuentas por cumplir con su labor, encomendada por el Congreso, de adjudicar las solicitudes”, afirmó.
Mientras tanto, USCIS aseguró que cumplirá la orden judicial vigente, aunque mantiene su desacuerdo con la decisión y evalúa posibles acciones legales adicionales.