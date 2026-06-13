USCIS anuncia cambio clave para miles de inmigrantes tras fallo judicial

USCIS acatará fallo judicial

Revés migratorio para Trump

Miles de casos afectados

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes que cumplirá una orden judicial que bloqueó las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump a ciertos beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países.

Sin embargo, la agencia dejó claro que no está de acuerdo con la decisión y señaló que podría buscar nuevas vías de revisión judicial.

“USCIS discrepa firmemente de la orden del tribunal, pero cumplirá sus términos mientras se considera una posible revisión judicial adicional”, indicó la agencia en un comunicado.

Incluso, la USCIS explicó que la sentencia definitiva fue emitida el 11 de junio de 2026 por un tribunal federal de Rhode Island.

USCIS acata fallo contra restricciones migratorias de Trump

Un juez federal ordenó a USCIS reanudar el procesamiento de solicitudes migratorias que habían quedado paralizadas o retrasadas. pic.twitter.com/T3yKTp8egV — Jesus Reyes Esq. (@jesusreyeslaw) June 12, 2026

La semana pasada, el juez de distrito John McConnell concluyó que las restricciones aplicadas a diversas solicitudes migratorias eran ilegales.

Las medidas afectaban la tramitación de solicitudes presentadas por ciudadanos de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.

Entre los procesos impactados estaban las solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía, según Univision.

La decisión judicial llegó tras una demanda impulsada por organizaciones no gubernamentales y sindicatos que representan a millones de personas que habían presentado solicitudes migratorias.

El caso cuestionaba la legalidad de las políticas implementadas por USCIS bajo la orden presidencial.