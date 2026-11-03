Casa Blanca lanza mensaje contra los “comunistas” en plena jornada electoral de Estados Unidos

Casa Blanca difunde mensajes contra comunistas.

Publicaciones oficiales elogian al presidente Trump.

Ley Hatch limita actividades políticas partidistas.

Casa Blanca mensaje elecciones. La Casa Blanca difundió este martes 3 de noviembre mensajes contra los “comunistas” en plena jornada de elecciones de medio mandato en Estados Unidos, acompañados de imágenes del presidente Donald Trump y publicaciones que destacan los resultados de su Administración.

“Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas”, señala uno de los mensajes publicados en las cuentas oficiales del Gobierno estadounidense, según informó la agencia EFE.

La actividad en redes sociales comenzó desde las primeras horas del día con llamados a votar y continuó con publicaciones que contrastan las posiciones de Trump y los republicanos con las de sus adversarios demócratas.

Casa Blanca mensaje elecciones y utiliza sus redes para respaldar a Trump

Entre los mensajes difundidos en X destacan expresiones como “El presidente que más trabaja por el pueblo estadounidense” y “EE.UU. va a ganar”, acompañadas de contenido favorable al mandatario.

La Administración también compartió una tabla comparativa que atribuye “el sentido común” a Trump y al Partido Republicano, mientras identifica a los demócratas como “comunistas”.

Estas publicaciones se producen durante una jornada electoral en la que los estadounidenses votan para renovar el Congreso, lo que ha puesto atención sobre las restricciones legales a la actividad partidista de funcionarios federales.

De acuerdo con EFE, el uso de cuentas oficiales para difundir mensajes de contenido político vuelve a colocar en el debate los límites establecidos por la legislación estadounidense.