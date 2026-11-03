Casa Blanca lanza mensaje contra los “comunistas” en plena jornada electoral de Estados Unidos
Publicado el 03/11/2026 a las 16:42
- Casa Blanca difunde mensajes contra comunistas.
- Publicaciones oficiales elogian al presidente Trump.
- Ley Hatch limita actividades políticas partidistas.
Casa Blanca mensaje elecciones. La Casa Blanca difundió este martes 3 de noviembre mensajes contra los “comunistas” en plena jornada de elecciones de medio mandato en Estados Unidos, acompañados de imágenes del presidente Donald Trump y publicaciones que destacan los resultados de su Administración.
“Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas”, señala uno de los mensajes publicados en las cuentas oficiales del Gobierno estadounidense, según informó la agencia EFE.
La actividad en redes sociales comenzó desde las primeras horas del día con llamados a votar y continuó con publicaciones que contrastan las posiciones de Trump y los republicanos con las de sus adversarios demócratas.
Casa Blanca mensaje elecciones y utiliza sus redes para respaldar a Trump
Entre los mensajes difundidos en X destacan expresiones como “El presidente que más trabaja por el pueblo estadounidense” y “EE.UU. va a ganar”, acompañadas de contenido favorable al mandatario.
La Administración también compartió una tabla comparativa que atribuye “el sentido común” a Trump y al Partido Republicano, mientras identifica a los demócratas como “comunistas”.
Estas publicaciones se producen durante una jornada electoral en la que los estadounidenses votan para renovar el Congreso, lo que ha puesto atención sobre las restricciones legales a la actividad partidista de funcionarios federales.
De acuerdo con EFE, el uso de cuentas oficiales para difundir mensajes de contenido político vuelve a colocar en el debate los límites establecidos por la legislación estadounidense.
¿Qué establece la Ley Hatch sobre la actividad política?
La Ley Hatch, aprobada en 1939, establece restricciones a la participación en actividades políticas partidistas de determinados empleados del Poder Ejecutivo federal.
Su objetivo es limitar el uso de funciones y recursos gubernamentales para favorecer o perjudicar a partidos y candidatos durante los procesos electorales.
Sin embargo, la legislación contempla excepciones para el presidente y el vicepresidente, por lo que su aplicación depende de quién realiza las actividades y de las circunstancias específicas.
El despacho de EFE no informa de una determinación oficial que establezca que las publicaciones de la Casa Blanca durante esta jornada constituyan una infracción.
Casa Blanca mensaje elecciones : El antecedente durante el Gobierno de Joe Biden
La aplicación de la Ley Hatch también generó controversias durante la Presidencia de Joe Biden, entre 2021 y 2025.
Karine Jean-Pierre, entonces portavoz de la Casa Blanca, recurrió en varias ocasiones a esta legislación para evitar responder preguntas electorales desde el atril presidencial durante la campaña legislativa de 2022.
Pese a esas precauciones, la Oficina del Asesor Especial consideró posteriormente que Jean-Pierre había realizado “referencias para generar oposición a los candidatos republicanos”.
El señalamiento surgió después de que utilizara el término MAGA, correspondiente al movimiento político de Trump, para referirse a determinados republicanos durante sus conferencias.
No obstante, la oficina decidió no recomendar sanciones, una medida que, según EFE, resulta poco frecuente en la aplicación de esta legislación.
Trump presume resultados económicos, migratorios y de seguridad
Además de los mensajes electorales, la Casa Blanca publicó afirmaciones sobre los resultados de la gestión presidencial, especialmente en materia económica, migratoria y de seguridad pública.
“Los ingresos personales se encuentran en máximos históricos. Nuestra frontera es segura. Los delitos violentos están en mínimos históricos”, aseguró la Administración en X.
La publicación agregó que Trump está consiguiendo resultados concretos en políticas prioritarias y sostuvo que el país está recuperando su grandeza.
Estas afirmaciones corresponden a la posición oficial de la Administración y el despacho de EFE no presenta datos independientes para verificar cada indicador mencionado.
La intensa actividad digital de la Casa Blanca durante las elecciones vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la comunicación institucional y sus límites frente a la promoción política partidista.
Fuente: Agencia EFE, Washington, 3 de noviembre de 2026. Publicaciones de las cuentas oficiales de la Casa Blanca en X y antecedentes sobre la Ley Hatch.