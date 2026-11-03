Fallas en máquinas de votación en Nueva York generan preocupación en distrito clave para el Congreso
Publicado el 03/11/2026 a las 16:36
- Máquinas rechazaron papeletas electorales en Westchester.
- Autoridades prometen contabilizar todos los votos.
- Distrito clave enfrenta una elección decisiva.
Fallas en máquinas de votación. Las máquinas de votación en Nueva York presentaron fallas este martes 3 de noviembre en centros electorales del condado de Westchester, donde algunos votantes tuvieron que depositar sus papeletas en bolsas de emergencia porque los equipos no las aceptaban.
El incidente ocurrió durante las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y generó preocupación entre electores de una zona que incluye parte del distrito congresional 17, considerado importante para definir el control de la Cámara de Representantes.
De acuerdo con la agencia EFE, las autoridades locales aseguraron que estaban trabajando para solucionar el problema y garantizar que todos los sufragios fueran contabilizados.
Fallas en máquinas de votación : ¿Qué ocurrió con las máquinas de votación en Westchester?
La Junta Electoral del condado de Westchester (BOE) informó inicialmente que las dificultades estaban relacionadas con el grosor del papel utilizado en las papeletas, lo que impedía que los equipos las aceptaran.
Sin embargo, posteriormente modificó su comunicado y eliminó esa explicación, según reportó el medio Gothamist, citado por EFE.
Ante las fallas, algunos ciudadanos recibieron instrucciones de colocar sus boletas en bolsas destinadas a situaciones de emergencia, mientras las autoridades intentaban restablecer el funcionamiento de los equipos.
El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, ofreció disculpas en nombre de la Junta Electoral y pidió a los ciudadanos que permanecieran en las filas para ejercer su derecho al voto.
Autoridades prometen que todos los votos serán contados
Jenkins aseguró que se estaban tomando medidas para resolver las dificultades lo antes posible y garantizar que las papeletas depositadas mediante el procedimiento de emergencia fueran contabilizadas.
Además, exigió una investigación para determinar qué provocó las fallas y ordenó la intervención de funcionarios del condado, incluidos representantes del departamento jurídico.
Según Gothamist, estos funcionarios recibieron instrucciones de supervisar el proceso electoral y verificar que los ciudadanos pudieran votar sin interferencias.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también se pronunció sobre el incidente y pidió a los electores que no abandonaran los centros de votación.
"Las urnas están abiertas y su voto seguirá siendo válido", afirmó James en su cuenta de X, de acuerdo con EFE.
La funcionaria explicó que la Junta Electoral estaba atendiendo problemas técnicos con los escáneres de boletas en determinados centros y que su oficina monitoreaba la situación.
Votantes expresan desconfianza por las fallas
El incidente provocó inquietud entre algunos electores, especialmente cuando se les indicó que depositaran sus papeletas en bolsas en lugar de introducirlas directamente en las máquinas.
Karina de la Rosa, una de las votantes afectadas, expresó a Gothamist su preocupación por una posible interferencia política durante la jornada electoral.
"Ya estamos oyendo que los republicanos, ya sabes, quieren interferir en lo que está pasando ahora mismo porque va a haber un tsunami azul, o eso dicen", comentó.
Su declaración refleja una preocupación individual y no constituye evidencia de que las fallas fueran provocadas deliberadamente o estuvieran relacionadas con algún partido.
Fallas en máquinas de votación ¿Por qué es importante el distrito 17 de Nueva York?
Parte de Westchester pertenece al distrito congresional 17, donde el representante republicano Mike Lawler busca la reelección frente a la candidata demócrata Cait Conley.
Esta contienda figura entre las disputas que podrían influir en el control de la Cámara de Representantes, actualmente bajo mayoría republicana.
Tanto Lawler como Conley pidieron a los ciudadanos que permanecieran en las filas y emitieran su voto, pese a los problemas registrados.
Mientras continúa la jornada electoral, las autoridades insisten en que los sufragios seguirán siendo válidos y que trabajan para garantizar su correcta contabilización.
Fuentes: Agencia EFE, 3 de noviembre de 2026; diario Gothamist, citado por EFE; declaraciones de Ken Jenkins y Letitia James.