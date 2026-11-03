Fallas en máquinas de votación en Nueva York generan preocupación en distrito clave para el Congreso

Máquinas rechazaron papeletas electorales en Westchester.

Autoridades prometen contabilizar todos los votos.

Distrito clave enfrenta una elección decisiva.

Fallas en máquinas de votación. Las máquinas de votación en Nueva York presentaron fallas este martes 3 de noviembre en centros electorales del condado de Westchester, donde algunos votantes tuvieron que depositar sus papeletas en bolsas de emergencia porque los equipos no las aceptaban.

El incidente ocurrió durante las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y generó preocupación entre electores de una zona que incluye parte del distrito congresional 17, considerado importante para definir el control de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la agencia EFE, las autoridades locales aseguraron que estaban trabajando para solucionar el problema y garantizar que todos los sufragios fueran contabilizados.

Fallas en máquinas de votación : ¿Qué ocurrió con las máquinas de votación en Westchester?

La Junta Electoral del condado de Westchester (BOE) informó inicialmente que las dificultades estaban relacionadas con el grosor del papel utilizado en las papeletas, lo que impedía que los equipos las aceptaran.

Sin embargo, posteriormente modificó su comunicado y eliminó esa explicación, según reportó el medio Gothamist, citado por EFE.

Ante las fallas, algunos ciudadanos recibieron instrucciones de colocar sus boletas en bolsas destinadas a situaciones de emergencia, mientras las autoridades intentaban restablecer el funcionamiento de los equipos.

El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, ofreció disculpas en nombre de la Junta Electoral y pidió a los ciudadanos que permanecieran en las filas para ejercer su derecho al voto.