Elecciones en Estados Unidos arrancan sin largas filas, pero las lluvias obligan a cambiar centros de votación
Publicado el 03/11/2026 a las 16:40
- Casi 60 millones votaron por anticipado.
- Inundaciones obligaron a reubicar centros electorales.
- Economía e inmigración preocupan a los votantes.
Arrancan Elecciones Estados Unidos. Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos comenzaron este martes 3 de noviembre con una afluencia tranquila y sin largas filas en varios centros de votación, aunque las fuertes lluvias y las inundaciones obligaron a modificar la ubicación de algunos recintos electorales.
De acuerdo con la agencia EFE, casi 60 millones de los aproximadamente 250 millones de estadounidenses llamados a votar ya habían emitido su sufragio de manera anticipada durante las semanas anteriores.
La jornada transcurre en un día laborable, por lo que muchos ciudadanos acudieron a votar antes de comenzar sus actividades profesionales o llevar a sus hijos al colegio.
Arrancan Elecciones Estados Unidos: Votantes acuden temprano a las urnas en Virginia y Nueva York
En Arlington, Virginia, los primeros electores llegaron a los centros de votación durante las primeras horas del día, antes de incorporarse a sus trabajos.
Un funcionario electoral explicó a EFE que otro momento de mayor movimiento suele registrarse al finalizar los turnos laborales, aunque destacó la costumbre de votar anticipadamente.
Clay, profesor de Historia residente en Arlington, aseguró que decidió participar para «frenar» al Partido Republicano, defender las libertades personales y dar voz a la gente común.
En Nueva York, la actividad electoral coincidió con el movimiento habitual de trabajadores y candidatos que aprovecharon las últimas horas para continuar sus campañas.
Jesús Javier Barres, arquitecto consultado por EFE, explicó que seguirá especialmente las contiendas de otros estados.
«Lo que más me entusiasma ver son las grandes contiendas: Texas, Míchigan…», declaró.
Lluvias e inundaciones afectan centros de votación en Florida
Las intensas precipitaciones registradas en Florida durante los últimos días provocaron inundaciones que obligaron a trasladar aproximadamente 20 centros electorales en al menos ocho condados.
Entre las zonas afectadas se encuentran Broward y Palm Beach, ubicados en el sur del estado, según la información recopilada por EFE.
En Miami, las condiciones meteorológicas mejoraron después de una mañana lluviosa, lo que favoreció una mayor presencia de ciudadanos en los centros de votación.
Entre ellos estuvo Eliezer Díaz de Villegas, trabajadora aeroportuaria de origen cubano, quien participó por primera vez en unas elecciones estadounidenses tras obtener la ciudadanía hace un año.
«Quiero cumplir mi derecho», expresó a EFE.
Inmigración y deportaciones preocupan a electores de Miami
Cristian Arencibia, ingeniero informático entrevistado por EFE, manifestó su preocupación por las deportaciones y pidió ayudar a quienes considera afectados injustamente por las políticas migratorias.
También cuestionó que la política exterior ocupe buena parte del debate público mientras, según su percepción, los problemas internos del país reciben menos atención.
Respecto a Cuba, Arencibia expresó escepticismo sobre las promesas electorales relacionadas con la isla.
«Yo pienso que eso es un tema de cada cuatro años», afirmó.
Arrancan Elecciones Estados Unidos: El precio de la gasolina influye en el voto en Arizona
En Tucson, Arizona, Diana Santiago acudió temprano a las urnas porque considera necesaria una transformación de la situación actual del país.
La votante explicó que una de sus principales preocupaciones es el costo de vida, particularmente el encarecimiento de la gasolina y sus consecuencias para la economía familiar.
«No alcanza para nada, para nada», declaró a EFE al describir las dificultades económicas que enfrenta.
Las elecciones de medio mandato se desarrollan en medio del descontento por la inflación y las consecuencias de la guerra de Irán, factores que han afectado la popularidad del presidente Donald Trump.
La jornada es considerada una evaluación política de su Administración y sus resultados determinarán el rumbo legislativo estadounidense durante los próximos dos años.
Fuente: Agencia EFE, 3 de noviembre de 2026. Reportes desde Nueva York, Miami, Arlington y Tucson.