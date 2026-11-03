Elecciones en Estados Unidos arrancan sin largas filas, pero las lluvias obligan a cambiar centros de votación

Casi 60 millones votaron por anticipado.

Inundaciones obligaron a reubicar centros electorales.

Economía e inmigración preocupan a los votantes.

Arrancan Elecciones Estados Unidos. Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos comenzaron este martes 3 de noviembre con una afluencia tranquila y sin largas filas en varios centros de votación, aunque las fuertes lluvias y las inundaciones obligaron a modificar la ubicación de algunos recintos electorales.

De acuerdo con la agencia EFE, casi 60 millones de los aproximadamente 250 millones de estadounidenses llamados a votar ya habían emitido su sufragio de manera anticipada durante las semanas anteriores.

La jornada transcurre en un día laborable, por lo que muchos ciudadanos acudieron a votar antes de comenzar sus actividades profesionales o llevar a sus hijos al colegio.

Arrancan Elecciones Estados Unidos: Votantes acuden temprano a las urnas en Virginia y Nueva York

En Arlington, Virginia, los primeros electores llegaron a los centros de votación durante las primeras horas del día, antes de incorporarse a sus trabajos.

Un funcionario electoral explicó a EFE que otro momento de mayor movimiento suele registrarse al finalizar los turnos laborales, aunque destacó la costumbre de votar anticipadamente.

Clay, profesor de Historia residente en Arlington, aseguró que decidió participar para «frenar» al Partido Republicano, defender las libertades personales y dar voz a la gente común.

En Nueva York, la actividad electoral coincidió con el movimiento habitual de trabajadores y candidatos que aprovecharon las últimas horas para continuar sus campañas.

Jesús Javier Barres, arquitecto consultado por EFE, explicó que seguirá especialmente las contiendas de otros estados.

«Lo que más me entusiasma ver son las grandes contiendas: Texas, Míchigan…», declaró.